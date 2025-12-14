Dove vedere Milan-Sassuolo

La partita Milan-Sassuolo, valida per la 15^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 14 dicembre alle ore 12.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Milan e Sassuolo

Grande equilibrio nelle ultime otto sfide tra Milan e Sassuolo in Serie A: tre vittorie per parte e due pareggi, incluso il 3-3 nel confronto più recente del 14 aprile 2024 al MAPEI Stadium - dopo che nelle otto gare precedenti tra le due formazioni in campionato i rossoneri avevano ottenuto sei successi (2N). Dopo il 3-3 nel confronto più recente in campionato del 14 aprile 2024, Milan e Sassuolo potrebbero pareggiare due sfide consecutive per la prima volta in Serie A. Il Milan ha vinto solo una delle ultime cinque sfide casalinghe contro il Sassuolo in Serie A (1N, 3P), proprio quella più recente del 30 dicembre 2023 (1-0 con gol di Pulisic) e solo una volta ha ottenuto due successi consecutivi al Meazza contro i neroverdi in campionato: tra ottobre 2015 e ottobre 2016. Il Milan (31) ha ottenuto più di 30 punti dopo le prime 14 gare stagionali di Serie A per la prima volta dalla stagione 2021/22, campionato concluso poi al primo posto in classifica. In generale, quando i rossoneri hanno superato quota 30 dopo le prime 14 partite del torneo non hanno mai ottenuto un risultato inferiore al 3° posto finale (considerando i tre punti a vittoria da sempre). Il Milan è la squadra che ha sia guadagnato più punti (16) che subito meno gol (solo tre) contro le formazioni attualmente nelle prime 10 posizioni in classifica in questa Serie A - 5V, 1N, 1P per i rossoneri in sette match contro queste formazioni. Dall'altra parte, considerando i club che occupano le prime 10 posizioni, il Sassuolo è quella che ha ottenuto meno punti in questi scontri diretti (tre punti - 1V, 0N, 5P). Dopo la sconfitta contro la Cremonese e il pareggio contro il Pisa, il Milan potrebbe non vincere nessuna delle prime tre sfide stagionali di Serie A contro squadre neopromosse per la prima volta dal 2014/15. Il Sassuolo è rimasto imbattuto in quattro delle ultime cinque trasferte di campionato (3V, 1N), anche se ha perso quella più recente contro il Como.