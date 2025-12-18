Le probabili formazioni di Bologna-Inter

Bologna-Inter, le probabili formazioni della semifinale di Supercoppa Italiana
La seconda semifinale di Supercoppa Italiana metterà di fronte Bologna e Inter. Italiano dovrebbe puntare su Castro in avanti, mentre Bernardeschi insidia Orsolini per un posto nel tridente alle spalle, che sarà completato da Odgaard e Cambiaghi. Chivu ripropone Josep Martinez in porta, a destra spazio a Luis Henrique con Lautaro-Thuram coppia d'attacco. Ecco le probabili del match in programma a Riad venerdì alle 20
- Portiere: RAVAGLIA
- Terzino destro: HOLM
- Difensore centrale: HEGGEM
- Difensore centrale: LUCUMÍ
- Terzino sinistro: MIRANDA
- Centrocampista centrale: MORO
- Centrocampista centrale: POBEGA
- Ala destra: ORSOLINI
- Trequartista centrale: ODGAARD
- Ala sinistra: CAMBIAGHI
- Attaccante: CASTRO
- L'allenatore rossoblù puntare su Castro in attacco, ma c'è anche l'opzione Immobile anche se non ha i 90 minuti;
- alle spalle il tridente Orsolini-Odgaard-Cambiaghi, sebbene il primo sia insidiato da Bernardeschi;
- in difesa Holm e Miranda agiranno sulle corsie laterali
- Portiere: JOSEP MARTINEZ
- Difensore centro-destra: BISSECK
- Difensore centrale: AKANJI
- Difensore centro-sinistra: BASTONI
- Esterno destro: LUIS HENRIQUE
- Mezzala destra: BARELLA
- Centrocampista centrale: ZIELINSKI
- Mezzala sinistra: MKHITARYAN
- Esterno sinistro: DIMARCO
- Attaccante: LAUTARO MARTINEZ
- Attaccante: THURAM
- La vera novità per l'allenatore nerazzurro potrebbe essere tra i pali, protetti da Josep Martinez;
- al centro della difesa ci sarà Akanji, con Bisseck a destra;
- Zielinski ancora in fase di regia, Luis Henrique e Dimarco sugli esterni