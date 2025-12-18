 Bologna Inter, probabili formazioni della semifinale di Supercoppa Italiana | Sky Sport
Bologna-Inter, le probabili formazioni della semifinale di Supercoppa Italiana

La seconda semifinale di Supercoppa Italiana metterà di fronte Bologna e Inter. Italiano dovrebbe puntare su Castro in avanti, mentre Bernardeschi insidia Orsolini per un posto nel tridente alle spalle, che sarà completato da Odgaard e Cambiaghi. Chivu ripropone Josep Martinez in porta, a destra spazio a Luis Henrique con Lautaro-Thuram coppia d'attacco. Ecco le probabili del match in programma a Riad venerdì alle 20

Le probabili formazioni di Bologna-Inter

La seconda semifinale di Supercoppa Italiana metterà di fronte Bologna e Inter. Italiano dovrebbe...

