Juve-Roma su Sky, una partita da 10

Sarà la partita di Dybala, che sia titolare o meno: talmente amato dai tifosi bianconeri da far tornare in vetta alle classifiche una canzone di 12 anni. E sarà la partita di Yildiz, che quel 10 di Dybala, di Del piero, di Platini, ce l'ha oggi sulle spalle...

Nel calcio ci sono parole che si calamitano: poesia chiama numero 10, numero 10 (spesso) chiama nostalgia. Nella settimana di Juventus-Roma, partita di numeri 10 per ovvi motivi, è successa una cosa strana: un video di giocate del passato di Dybala accompagnato da “L’amore non mi basta” di Emma è andato talmente virale su Tik Tok da portare la canzone al numero 1 delle più ascoltate in Italia su Spotify, a 12 anni dalla sua uscita

Perché Juventus-Roma, che parta titolare o no, sarà comunque la partita di Paulo. Quella che ai tifosi bianconeri riporterà in mente flash magici, a quelli romanisti lampi tratteggiati e quella notte speciale in cui la Joya si sedette a guardare la gioia di un popolo.

Se 10 chiama sempre 10, 10 appena tra acciacchi e scelte sono le presenze in questa Serie A dell’argentino, che quel 10 ha preferito non metterselo sulle spalle per rispetto della storia. Ma che lo incarna. Così sarebbe bello vederlo nella sfida con chi il 10 invece lo ha ereditato, dimostrando anche di meritarselo. E per farlo, arrivando quasi all’imitazione pura: stesso gol, stesso avversario. E’ questo l’effetto nostalgia dei 10, che possono calamitarsi a distanza di anni, che rendono alcuni momenti impossibili da dimenticare. Lasciandolì lì, opere d’arte nella memoria…

Una maglia celebrativa della storia bianconera di Del Piero verrà utilizzata nel riscaldamento di sabato sera, perché alla fine Juventus-Roma significa 10. Storie che si intrecciano, che emozionano, che finiscono. Che ti dicono che, anche se a volte per combattere la nostalgia l’amore non ti basta , un 10 resta. Per sempre.