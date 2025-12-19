Offerte Sky
Juventus-Roma, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Spalletti senza Koopmeiners squalificato. Bremer titolare in mezzo alla difesa a quasi 3 mesi di distanza dall'ultima volta. Conceicao e Yildiz alle spalle di Openda, con Milik che torna tra i convocati dopo 574 giorni. Gasperini col dubbio Hermoso per affaticamento. Celik torna dopo la squalifica. In avanti Dybala oppure Pellegrini. Juve-Roma in programma sabato 20 dicembre alle 20.45, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Probabili formazioni
Juventus
Michele Di Gregorio
Michele Di Gregorio
portiere
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
difensore centro destra
Juventus
Gleison Bremer Bremer
Gleison Bremer Bremer
difensore centrale
Juventus
Lloyd Kelly
Lloyd Kelly
difensore centro sinistra
Juventus
Weston McKennie
Weston McKennie
esterno destro
Juventus
Manuel Locatelli
Manuel Locatelli
centrocampista centrale
Juventus
Khéphren Thuram
Khéphren Thuram
centrocampista centrale
Juventus
Andrea Cambiaso
Andrea Cambiaso
esterno sinistro
Juventus
Francisco Conceição
Francisco Conceição
trequartista destro
Juventus
Kenan Yildiz
Kenan Yildiz
trequartista sinistro
Juventus
Loïs Openda
Loïs Openda
attaccante

JUVENTUS (3-4-2-1) la probabile formazione

Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Openda. All. Spalletti

  • Milik torna tra i convocati 574 giorni dopo l'ultima partita (25 maggio 2024  Juventus-Monza 2-0)
  • Koopmeiners squalificato per il match contro il suo ex allenatore
  • Bremer dal 1' in difesa dopo quasi tre mesi
  • Openda favorito su David in avanti
Roma
Mile Svilar
Mile Svilar
portiere
Roma
Zeki Çelik
Zeki Çelik
difensore centro destra
Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
difensore centrale
Roma
Mario Hermoso
Mario Hermoso
difensore centro sinistra
Roma
Wesley Vinícius Wesley
Wesley Vinícius Wesley
esterno destro
Roma
Bryan Cristante
Bryan Cristante
centrocampista centrale
Roma
Manu Koné
Manu Koné
centrocampista centrale
Roma
Devyne Rensch
Devyne Rensch
esterno sinistro
Roma
Matías Soulé
Matías Soulé
trequartista destro
Roma
Lorenzo Pellegrini
Lorenzo Pellegrini
trequartista sinistro
Roma
Evan Ferguson
Evan Ferguson
centravanti

ROMA (3-4-2-1) la probabile formazione

Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Cristante, Koné, Rensch; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini

  • In difesa in dubbio Hermoso per affaticamento
  • Celik rientra dopo il turno di squalifica
  • Sulle corsie esterne si va verso la conferma di Rensch a sinistra
  • Davanti out Dovbyk, l'altro dubbio è Dybala: l'ex bianconero è in ballottaggio con Pellegrini

