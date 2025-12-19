Spalletti senza Koopmeiners squalificato. Bremer titolare in mezzo alla difesa a quasi 3 mesi di distanza dall'ultima volta. Conceicao e Yildiz alle spalle di Openda, con Milik che torna tra i convocati dopo 574 giorni. Gasperini col dubbio Hermoso per affaticamento. Celik torna dopo la squalifica. In avanti Dybala oppure Pellegrini. Juve-Roma in programma sabato 20 dicembre alle 20.45, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
JUVENTUS (3-4-2-1) la probabile formazione
Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Openda. All. Spalletti
- Milik torna tra i convocati 574 giorni dopo l'ultima partita (25 maggio 2024 Juventus-Monza 2-0)
- Koopmeiners squalificato per il match contro il suo ex allenatore
- Bremer dal 1' in difesa dopo quasi tre mesi
- Openda favorito su David in avanti
ROMA (3-4-2-1) la probabile formazione
Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Cristante, Koné, Rensch; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini
- In difesa in dubbio Hermoso per affaticamento
- Celik rientra dopo il turno di squalifica
- Sulle corsie esterne si va verso la conferma di Rensch a sinistra
- Davanti out Dovbyk, l'altro dubbio è Dybala: l'ex bianconero è in ballottaggio con Pellegrini