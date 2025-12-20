Cagliari-Pisa apre la domenica di Serie A alle 12.30. Pisacane dovrebbe tornare alla difesa a 3 col ritorno di Mina, oltre al ritorno dal 1' di Gaetano e una sola punta supportata da Folounsho. Panchina per Borrelli. Ballotaggio nell'11 di Gilardino per affiancare Meister in attacco: ecco le probabili formazioni
Le scelte di Pisacane
CAGLIARI (3-5-1-1) la probabile formazione: Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Deiola, Gaetano, Obert; Folorunsho; Esposito. All. Pisacane
- L'allenatore ritrova Mina e si ipotizza il ritorno della difesa a 3;
- Gaetano potrebbe trovare una maglia da titolare sulla linea dei centrocampisti, con Palestra e Obert esterni;
- in avanti non sta bene Borrelli, che andrà in panchina: dal 1' toccherà a Esposito supportato da Folorunsho
Le scelte di Gilardino
PISA (3‑5-2) la probabile formazione: Scuffet; Caracciolo, Calabresi, Canestrelli; Touré, Vural, Aebischer, Marin, Leris; Meister, Tramoni. All. Gilardino
- Il riferimento principale in attacco sarà Meister, al suo fianco si giocano una maglia Tramoni e Moreo;
- da interni di centrocampo ecco Vural e Marin, anche se scalpita Piccinini;
- il terzetto difensivo sarà composto da Caracciolo, Calabresi e Canestrelli