Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Probabili formazioni di Cagliari-Pisa

Serie A

Cagliari-Pisa apre la domenica di Serie A alle 12.30. Pisacane dovrebbe tornare alla difesa a 3 col ritorno di Mina, oltre al ritorno dal 1' di Gaetano e una sola punta supportata da Folounsho. Panchina per Borrelli. Ballotaggio nell'11 di Gilardino per affiancare Meister in attacco: ecco le probabili formazioni

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili formazioni
Cagliari
Elia Caprile
Elia Caprile
Portiere
Cagliari
Gabriele Zappa
Gabriele Zappa
Difensore centrale di destra
pubblicità
Cagliari
Yerry Mina
Yerry Mina
Difensore centrale
Cagliari
Sebastiano Luperto
Sebastiano Luperto
Difensore centrale di sinistra
pubblicità
Cagliari
Marco Palestra
Marco Palestra
Esterno destro
Cagliari
Michel Adopo
Michel Adopo
Mezzala destra
Cagliari
Alessandro Deiola
Alessandro Deiola
Centrocampista centrale
Cagliari
Gianluca Gaetano
Gianluca Gaetano
Mezzala sinistra
pubblicità
Cagliari
Adam Obert
Adam Obert
Esterno sinistro
Cagliari
Michael Folorunsho
Michael Folorunsho
Trequartista
pubblicità
Cagliari
Sebastiano Esposito
Sebastiano Esposito
Attaccante

Le scelte di Pisacane

CAGLIARI (3-5-1-1) la probabile formazione: Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Deiola, Gaetano, Obert; Folorunsho; Esposito. All. Pisacane

  • L'allenatore ritrova Mina e si ipotizza il ritorno della difesa a 3;
  • Gaetano potrebbe trovare una maglia da titolare sulla linea dei centrocampisti, con Palestra e Obert esterni;
  • in avanti non sta bene Borrelli, che andrà in panchina: dal 1' toccherà a Esposito supportato da Folorunsho
Pisa
Simone Scuffet
Simone Scuffet
Portiere
Pisa
Antonio Caracciolo
Antonio Caracciolo
Difensore centrale di destra
pubblicità
Pisa
Arturo Calabresi
Arturo Calabresi
Difensore centrale
Pisa
Simone Canestrelli
Simone Canestrelli
Difensore centrale di sinistra
pubblicità
Pisa
Idrissa Touré
Idrissa Touré
Esterno destro
Pisa
Isak Vural
Isak Vural
Mezzala destra
Pisa
Michel Aebischer
Michel Aebischer
Centrocampista centrale
Pisa
Marius Marin
Marius Marin
Mezzala sinistra
pubblicità
Pisa
Mehdi Léris
Mehdi Léris
Esterno sinistro
Pisa
Henrik Meister
Henrik Meister
Attaccante
pubblicità
Pisa
Mattéo Tramoni
Mattéo Tramoni
Attaccante

Le scelte di Gilardino

PISA (3‑5-2) la probabile formazione: Scuffet; Caracciolo, Calabresi, Canestrelli; Touré, Vural, Aebischer, Marin, Leris; Meister, Tramoni. All. Gilardino

  • Il riferimento principale in attacco sarà Meister, al suo fianco si giocano una maglia Tramoni e Moreo;
  • da interni di centrocampo ecco Vural e Marin, anche se scalpita Piccinini;
  • il terzetto difensivo sarà composto da Caracciolo, CalabresiCanestrelli

Serie A: Altre Notizie

Dove vedere Juventus-Roma

guida tv

La partita Juventus-Roma della 16^ giornata di Serie A, si gioca sabato 20 dicembre alle ore...

Insulti a Oriali, multa di 10mila euro ad Allegri

SUPERCOPPA

Dal comunicato di denuncia del Napoli, alla decisione. Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha...

Bernardeschi, clavicola rotta: 6 settimane di stop

bologna

Dopo essere uscito per infortunio alla fine del primo tempo della semifinale di Supercoppa contro...

Dove vedere Lazio-Cremonese

GUIDA TV

La partita tra Lazio e Cremonese della 16^ giornata di Serie A si gioca sabato 20 dicembre alle...

Theo: "Volevo restare, mi dissero 'O te ne vai'..”

ALLA GAZZETTA

Dal centro sportivo dell’Al-Hilal in Arabia Saudita, l’esterno sinistro è tornato a parlare in...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE