La partita Inter-Atalanta valida per la 29^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 14 marzo alle ore 15.00 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Inter e Atalanta

L'Inter ha vinto tutte le ultime sette sfide contro l'Atalanta in campionato, con uno score di 19-5; solo una volta il club meneghino ha ottenuto otto successi di fila contro la Dea in Serie A: tra il 1964 e il 1967 con Helenio Herrera allenatore. L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 14 sfide contro l'Atalanta in campionato (9V, 5N), l'ultimo successo della Dea risale all'11 novembre 2018 (4-1 a Bergamo). L'Atalanta non vince al Meazza contro l'Inter in Serie A dal 23 marzo 2014 (2-1 con una doppietta di Giacomo Bonaventura), da allora l'Inter ha ottenuto otto successo in 11 gare casalinghe contro l'Atalanta in campionato (3N), segnando ben 27 reti nel periodo (2,5 di media). L'Inter ha perso cinque delle 28 partite in questo campionato (22V, 1N), tante quante sconfitte nell'intera scorsa stagione di Serie A in 38 giornate (24V, 9N, 5P). I nerazzurri potrebbero registrare due sconfitte di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra agosto e settembre scorso (contro Udinese e Juventus). L'Inter ha perso tre delle ultime sei partite tra tutte le competizioni (2V, 1N), tante quante sconfitte nelle precedenti 20 gare (15V, 2N, 3P). In più, i nerazzurri sono rimasti a secco di gol nelle due gare ufficiali più recenti (contro Como in Coppa Italia e Milan in Serie A), tante quante in tutte le precedenti 40 partite di questa stagione (escluso Mondiale per Club). Dall'arrivo di Raffaele Palladino all'Atalanta (dallo scorso 11 novembre), solo Inter (43), Milan (38) e Napoli (34) hanno conquistato più punti della Dea (33 punti in 17 match, al pari del Como) in Serie A. In più, nel periodo solo Inter (10) e Milan (11) hanno subito meno reti della Dea (15, al pari sempre del Como) nel torneo.