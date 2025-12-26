Offerte Sky
Lecce-Como, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Nel match in programma domani (sabato 27 dicembre) alle 15, si sfidano Lecce e Como. Nella difesa di Di Francesco qualche problemino per Tiago Gabriel, nel caso è pronto a sostituirlo Ndaba. Fabregas punta su Nico Paz alle spalle di Douvikas. Le probabili formazioni di Lecce-Como

SERIE A, 17^ GIORNATA: TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili formazioni
Lecce
Wladimiro Falcone
Wladimiro Falcone
Portiere
Lecce
Danilo Veiga
Danilo Veiga
Terzino destro
Lecce
Jamil Siebert
Jamil Siebert
Difensore centrale
Lecce
Tiago Gabriel
Tiago Gabriel
Difensore centrale
Lecce
Antonino Gallo
Antonino Gallo
Terzino sinistro
Lecce
Mohamed Kaba
Mohamed Kaba
Mezz'ala destra
Lecce
Ylber Ramadani
Ylber Ramadani
Centrocampista centrale
Lecce
Youssef Maleh
Youssef Maleh
Mezz'ala sinistra
Lecce
Santiago Pierotti
Santiago Pierotti
Ala destra
Lecce
Nikola Stulic
Nikola Stulic
Attaccante
Lecce
Riccardo Sottil
Riccardo Sottil
Ala sinistra

LECCE (4-2-3-1) la probabile formazione

Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco

  • Berisha è infortunato
  •  nella squadra di Di Francesco, qualche problema per Tiago Gabriel: in difesa per sostituirlo è pronto, nel caso, Ndaba
Como
Jean Butez
Jean Butez
Portiere
Como
Ivan Smolcic
Ivan Smolcic
Terzino destro
Como
Jacobo Ramón
Jacobo Ramón
Difensore centrale
Como
Diego Carlos
Diego Carlos
Difensore centrale
Como
Álex Valle
Álex Valle
Terzino sinistro
Como
Máximo Perrone
Máximo Perrone
Centrocampista centrale
Como
Lucas da Cunha
Lucas da Cunha
Centrocampista centrale
Como
Mërgim Vojvoda
Mërgim Vojvoda
Esterno destro
Como
Nico Paz
Nico Paz
Trequartista
Como
Jesús Rodriguez
Jesús Rodriguez
Esterno sinistro
Como
Tasos Douvikas
Tasos Douvikas
Attaccante

COMO (4-2-3-1) la probabile formazione

Butez; Smolcic, Ramón, Diego Carlos, Valle; Perrone, da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodríguez; Douvikas. All. Fabregas

  • Caqueret è alle prese con un problema al flessore: a centrocampo la coppia Perrone-Da Cunha
  • Nico Paz alle spalle di Douvikas
  • Diao, che ha saltato la Coppa d'Africa, è infortunato

