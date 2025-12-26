Nel match in programma domani (sabato 27 dicembre) alle 15, si sfidano Lecce e Como. Nella difesa di Di Francesco qualche problemino per Tiago Gabriel, nel caso è pronto a sostituirlo Ndaba. Fabregas punta su Nico Paz alle spalle di Douvikas. Le probabili formazioni di Lecce-Como
LECCE (4-2-3-1) la probabile formazione
Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco
- Berisha è infortunato
- nella squadra di Di Francesco, qualche problema per Tiago Gabriel: in difesa per sostituirlo è pronto, nel caso, Ndaba
COMO (4-2-3-1) la probabile formazione
Butez; Smolcic, Ramón, Diego Carlos, Valle; Perrone, da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodríguez; Douvikas. All. Fabregas
- Caqueret è alle prese con un problema al flessore: a centrocampo la coppia Perrone-Da Cunha
- Nico Paz alle spalle di Douvikas
- Diao, che ha saltato la Coppa d'Africa, è infortunato