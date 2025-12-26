Domani alle 20.45 (diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio) bianconeri in campo a Pisa. Senza Conceiçao e Cabal indisponibili, la novità può essere Miretti dal 1’, trequartista con Yildiz e dietro David. McKennie -finora sempre titolare con Spalletti e tornato in gruppo- dovrebbe partire dal 1’. Il Pisa dovrebbe ripresentare la stessa formazione che ha pareggiato a Cagliari. Le probabili formazioni di Pisa-Juve

JUVE, MCKENNIE DISPONIBILE: LE NEWS