Domani alle 20.45 (diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio) bianconeri in campo a Pisa. Senza Conceiçao e Cabal indisponibili, la novità può essere Miretti dal 1’, trequartista con Yildiz e dietro David. McKennie -finora sempre titolare con Spalletti e tornato in gruppo- dovrebbe partire dal 1’. Il Pisa dovrebbe ripresentare la stessa formazione che ha pareggiato a Cagliari. Le probabili formazioni di Pisa-Juve
PISA (3-5-2-) la probabile formazione
Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Tourè, Piccinini, Aebischer, Hojholt, Angori; Meister, Tramoni. All. Gilardino
- Gilardino dovrebbe confermare gli 11 che hanno pareggiato a Cagliari con due possibili cambi, entrambi sul lato sinistro
- in difesa ballottaggio tra Bonfanti e Calabresi
- sulla sinistra il dubbio è tra Angori e Leris
JUVENTUS (3-4-2-1) la probabile formazione
Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti
- Cabal e Conceiçao sono infortunati e non disponibili per la trasferta di Pisa
- McKennie è tornato in gruppo e dovrebbe fare l'esterno destro di centrocampo
- la novità di Spalletti potrebbe essere Miretti titolare, e sarebbe la prima volta in campionato, trequartista al fianco di Yildiz: l’ex Genoa è in ballottaggio con Kostic
- se non dovesse alla fine giocare Miretti, allora McKennie sarebbe il trequartista, con Cambiaso e destra e lo stesso Kostic a sinistra
- in avanti ballottaggio David/Openda