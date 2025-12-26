Offerte Sky
Pisa-Juventus, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Domani alle 20.45 (diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio) bianconeri in campo a Pisa. Senza Conceiçao e Cabal indisponibili, la novità può essere Miretti dal 1’, trequartista con Yildiz e dietro David. McKennie -finora sempre titolare con Spalletti e tornato in gruppo- dovrebbe partire dal 1’. Il Pisa dovrebbe ripresentare la stessa formazione che ha pareggiato a Cagliari. Le probabili formazioni di Pisa-Juve

JUVE, MCKENNIE DISPONIBILE: LE NEWS

Probabili formazioni
Pisa
Adrian Semper
Adrian Semper
Portiere
Pisa
Simone Canestrelli
Simone Canestrelli
Difensore centrale di destra
Pisa
Antonio Caracciolo
Antonio Caracciolo
Difensore centrale
Pisa
Giovanni Bonfanti
Giovanni Bonfanti
Difensore centrale di sinistra
Pisa
Idrissa Touré
Idrissa Touré
Esterno destro
Pisa
Gabriele Piccinini
Gabriele Piccinini
Mezz'ala destra
Pisa
Michel Aebischer
Michel Aebischer
Centrocampista centrale
Pisa
Malthe Højholt
Malthe Højholt
Mezz'ala sinistra
Pisa
Samuele Angori
Samuele Angori
Esterno sinistro
Pisa
Henrik Meister
Henrik Meister
Attaccante
Pisa
Mattéo Tramoni
Mattéo Tramoni
Attaccante

PISA (3-5-2-) la probabile formazione

Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Tourè, Piccinini, Aebischer, Hojholt, Angori; Meister, Tramoni. All. Gilardino

  • Gilardino dovrebbe confermare gli 11 che hanno pareggiato a Cagliari con due possibili cambi, entrambi sul lato sinistro
  • in difesa ballottaggio tra Bonfanti e Calabresi
  • sulla sinistra il dubbio è tra Angori e Leris
Juventus
Michele Di Gregorio
Michele Di Gregorio
Portiere
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
Difensore centrale di destra
Juventus
Bremer
Bremer
Difensore centrale
Juventus
Teun Koopmeiners
Teun Koopmeiners
Difensore centrale di sinistra
Juventus
Weston McKennie
Weston McKennie
Esterno destro
Juventus
Manuel Locatelli
Manuel Locatelli
Centrocampista centrale
Juventus
Khéphren Thuram
Khéphren Thuram
Centrocampista centrale
Juventus
Andrea Cambiaso
Andrea Cambiaso
Esterno sinistro
Juventus
Fabio Miretti
Fabio Miretti
Trequartista di destra
Juventus
Kenan Yildiz
Kenan Yildiz
Trequartista di sinistra
Juventus
Jonathan David
Jonathan David
Attaccante

JUVENTUS (3-4-2-1) la probabile formazione

Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti

  • Cabal e Conceiçao sono infortunati e non disponibili per la trasferta di Pisa
  • McKennie è tornato in gruppo e dovrebbe fare l'esterno destro di centrocampo
  • la novità di Spalletti potrebbe essere Miretti titolare, e sarebbe la prima volta in campionato, trequartista al fianco di Yildiz: l’ex Genoa è in ballottaggio con Kostic
  • se non dovesse alla fine giocare Miretti, allora McKennie sarebbe il trequartista, con Cambiaso e destra e lo stesso Kostic a sinistra
  • in avanti ballottaggio David/Openda 

