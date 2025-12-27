Niente trasferta a Cremona per Lukaku, Beukema e Olvera, che sono rimasti a Napoli. Conte va verso la conferma dell'11 che ha battuto il Bologna in finale di Supercoppa, con Juan Jesus, Spinazzola ed Elmas dal 1'. Cremonese col dubbio Vandeputte, reduce da influenza. Di seguito le probabili formazioni in vista del match di domenica alle 15
CREMONESE (3-5-2), la probabile formazione
Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola
- Vandeputte non al meglio dopo l'influenza, se non ce la fa pronto Grassi
- A sinistra Pezzella favorito su Floriani
- Davanti coppia Bonazzoli-Vardy
NAPOLI (3-4-3), la probabile formazione
Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Højlund, Elmas. All. Conte
- Conte a Cremona senza Lukaku, Olivera e Beukema, rimasti a Napoli
- In difesa conferma per Juan Jesus, con Buongiorno in panchina
- A sinistra, senza Olivera, conferma per Spinazzola dal 1'
- Davanti Neres e Hojlund intoccabili, a sinistra spazio a Elmas con Lang inizialmente in panchina