Niente trasferta a Cremona per Lukaku, Beukema e Olvera, che sono rimasti a Napoli. Conte va verso la conferma dell'11 che ha battuto il Bologna in finale di Supercoppa, con Juan Jesus, Spinazzola ed Elmas dal 1'. Cremonese col dubbio Vandeputte, reduce da influenza. Di seguito le probabili formazioni in vista del match di domenica alle 15

