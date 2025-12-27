Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Cremonese-Napoli, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Niente trasferta a Cremona per Lukaku, Beukema e Olvera, che sono rimasti a Napoli. Conte va verso la conferma dell'11 che ha battuto il Bologna in finale di Supercoppa, con Juan Jesus, Spinazzola ed Elmas dal 1'. Cremonese col dubbio Vandeputte, reduce da influenza. Di seguito le probabili formazioni in vista del match di domenica alle 15

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Probabili formazioni
Cremonese
Emil Audero
Emil Audero
Portiere
Cremonese
Filippo Terracciano
Filippo Terracciano
Difensore centrale di destra
pubblicità
Cremonese
Federico Baschirotto
Federico Baschirotto
Difensore centrale
Cremonese
Francesco Folino
Francesco Folino
Difensore centrale di sinistra
pubblicità
Cremonese
Tommaso Barbieri
Tommaso Barbieri
Esterno destro
Cremonese
Martín Payero
Martín Payero
Mezzala destra
Cremonese
Warren Bondo
Warren Bondo
Centrocampista centrale
Cremonese
Jari Vandeputte
Jari Vandeputte
Mezzala sinistra
pubblicità
Cremonese
Giuseppe Pezzella
Giuseppe Pezzella
Esterno sinistro
Cremonese
Federico Bonazzoli
Federico Bonazzoli
Attaccante
pubblicità
Cremonese
Jamie Vardy
Jamie Vardy
Attaccante

CREMONESE (3-5-2), la probabile formazione

Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

  • Vandeputte non al meglio dopo l'influenza, se non ce la fa pronto Grassi
  • A sinistra Pezzella favorito su Floriani
  • Davanti coppia Bonazzoli-Vardy
Napoli
Vanja Milinkovic-Savic
Vanja Milinkovic-Savic
Portiere
Napoli
Giovanni Di Lorenzo
Giovanni Di Lorenzo
Difensore centrale di destra
pubblicità
Napoli
Amir Rrahmani
Amir Rrahmani
Difensore centrale
Napoli
Juan Jesus
Juan Jesus
Difensore centrale di sinistra
pubblicità
Napoli
Matteo Politano
Matteo Politano
Esterno destro
Napoli
Stanislav Lobotka
Stanislav Lobotka
Centrocampista centrale
Napoli
Scott McTominay
Scott McTominay
Centrocampista centrale
Napoli
Leonardo Spinazzola
Leonardo Spinazzola
Esterno sinistro
pubblicità
Napoli
David Neres
David Neres
Ala destra
Napoli
Rasmus Højlund
Rasmus Højlund
Attaccante
pubblicità
Napoli
Eljif Elmas
Eljif Elmas
Ala sinistra

NAPOLI (3-4-3), la probabile formazione

Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Højlund, Elmas. All. Conte

  • Conte a Cremona senza Lukaku, Olivera e Beukema, rimasti a Napoli
  • In difesa conferma per Juan Jesus, con Buongiorno in panchina
  • A sinistra, senza Olivera, conferma per Spinazzola dal 1'
  • Davanti Neres e Hojlund intoccabili, a sinistra spazio a Elmas con Lang inizialmente in panchina

Serie A: Altre Notizie

Arriva l'Inter, Palladino: "Dobbiamo sfatare tabù"

IN CONFERENZA

Nella conferenza stampa di vigilia di Atalanta-Inter, l'allenatore dei bergamaschi parla di "tabù...

Allegri: "Fullkrug ha caratteristiche uniche"

MILAN

L'allenatore rossonero ha introdotto la sfida di domenica alle 12.30 a San Siro contro l'Hellas:...

Chivu: "Calhanoglu a disposizione, su Frattesi…"

Serie A

L'allenatore nerazzurro alla vigilia dell'Atalanta: "Dumfries importantissimo, ma quel ruolo a...

Milan, primo allenamento in gruppo per Fullkrug

Serie A

Primo allenamento in gruppo per Niclas Fullkrug, che ha potuto prendere parte alla sessione...

Thuram: "La Juve è il top, è un modo di essere"

juventus

Il centrocampista si è raccontato in un'intervista su Dazn: "La Juventus è il miglior club...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE