Milan-Verona, le probabili formazioni del match di Serie A

Serie A

Il Milan ospita il Verona nel lunch match di domenica alle 12.30: Allegri ancora senza Leao, nuova chance per Nkunku al fianco di Pulisic. Gabbia non recupera (c'è De Winter), Fofana sì ma parte in panchina, con Loftus-Cheek dal 1'. Nel Verona solito dubbio in attacco, con Mosquera che potrebbe ancora giocare titolare. Zanetti senza gli squalificati Frese e Belghali

LE PAROLE DI ALLEGRI IN CONFERENZA 

Probabili formazioni
Milan
Mike Maignan
Portiere
Milan
Fikayo Tomori
Difensore centrale di destra
Milan
Koni De Winter
Difensore centrale
Milan
Strahinja Pavlovic
Difensore centrale di sinistra
Milan
Alexis Saelemaekers
Esterno destro
Milan
Ruben Loftus-Cheek
Mezzala destra
Milan
Luka Modric
Centrocampista centrale
Milan
Adrien Rabiot
Mezzala sinistra
Milan
Davide Bartesaghi
Esterno sinistro
Milan
Christopher Nkunku
Attaccante
Milan
Christian Pulisic
Attaccante

MILAN (3-5-2), la probabile formazione

Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. All. Allegri

  • Gabbia out, c'è De Winter in difesa
  • A centrocampo Fofana è recuperato, ma partirà in panchina: chance per Loftus-Cheek dal 1'
  • In attacco senza Leao (non convocato), tocca ancora a Nkunku, ancora a caccia del primo gol in Serie A
Verona
Lorenzo Montipò
Portiere
Verona
Unai Núñez
Difensore centrale di destra
Verona
Victor Nelsson
Difensore centrale
Verona
Nicolás Valentini
Difensore centrale di sinistra
Verona
Fallou Cham
Esterno destro
Verona
Roberto Gagliardini
Mezzala destra
Verona
Suat Serdar
Centrocampista centrale
Verona
Antoine Bernede
Mezzala sinistra
Verona
Armel Bella-Kotchap
Esterno sinistro
Verona
Giovane Giovane
Attaccante
Verona
Daniel Mosquera
Attaccante

VERONA (3-5-2), la probabile formazione

Montipò; Núñez, Nelsson, Valentini; Cham, Gagliardini, Serdar, Bernede, Bella-Kotchap; Giovane, Mosquera. All. Zanetti

  • Verona senza gli squalificati Belghali e Frese, sugli esterni Bella-Kotchap e Cham
  • Davanti Mosquera potrebbe giocare titolare, con Orban dalla panchina. Il ballottaggio resta aperto

