Il Milan ospita il Verona nel lunch match di domenica alle 12.30: Allegri ancora senza Leao, nuova chance per Nkunku al fianco di Pulisic. Gabbia non recupera (c'è De Winter), Fofana sì ma parte in panchina, con Loftus-Cheek dal 1'. Nel Verona solito dubbio in attacco, con Mosquera che potrebbe ancora giocare titolare. Zanetti senza gli squalificati Frese e Belghali
MILAN (3-5-2), la probabile formazione
Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. All. Allegri
- Gabbia out, c'è De Winter in difesa
- A centrocampo Fofana è recuperato, ma partirà in panchina: chance per Loftus-Cheek dal 1'
- In attacco senza Leao (non convocato), tocca ancora a Nkunku, ancora a caccia del primo gol in Serie A
VERONA (3-5-2), la probabile formazione
Montipò; Núñez, Nelsson, Valentini; Cham, Gagliardini, Serdar, Bernede, Bella-Kotchap; Giovane, Mosquera. All. Zanetti
- Verona senza gli squalificati Belghali e Frese, sugli esterni Bella-Kotchap e Cham
- Davanti Mosquera potrebbe giocare titolare, con Orban dalla panchina. Il ballottaggio resta aperto