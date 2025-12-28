La Roma di Gasperini ospita il Genoa di De Rossi nel Monday Night della 17^ giornata di Serie A, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW lunedì 29 dicembre alle 20.45. Tra i giallorossi torna Hermoso, che però si siederà in panchina con la conferma del classe 2005 Ziolkowski. Dovbyk invece non è convocato, sarà ancora Dybala (preferito a Ferguson) ad agire da centravanti. I rossoblù recuperano Ostigard, in porta fiducia a Sommariva dopo l'errore con l'Atalanta

