La Roma di Gasperini ospita il Genoa di De Rossi nel Monday Night della 17^ giornata di Serie A, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW lunedì 29 dicembre alle 20.45. Tra i giallorossi torna Hermoso, che però si siederà in panchina con la conferma del classe 2005 Ziolkowski. Dovbyk invece non è convocato, sarà ancora Dybala (preferito a Ferguson) ad agire da centravanti. I rossoblù recuperano Ostigard, in porta fiducia a Sommariva dopo l'errore con l'Atalanta
ROMA (3-4-2-1), la probabile formazione
Svilar; Mancini, Ziolkowski, Rensch; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Dybala. All. Gasperini
- Gasperini recupera Hermoso, ma in difesa c'è ancora Ziolkowski
- In attacco sarà Dybala ad agire da centravanti, con Soulé ed El Shaarawy a supporto
- Ferguson prima alternativa in panchina, non convocato Dovbyk
GENOA (3-5-2), la probabile formazione
Sommariva; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martín; Vitinha, Colombo. All. De Rossi
- Con Leali squalificato (e Siegrist infortunato), in porta ci sarà ancora il terzo portiere Sommariva
- In difesa torna Ostigard, a fargli posto dovrebbe essere Otoa (in ballottaggio con Marcandalli)
- Recuperato Thorsby, partirà dalla panchina
- In attacco la coppia Vitinha-Colombo