Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Roma-Genoa, le probabili formazioni del match di Serie A

Serie A

La Roma di Gasperini ospita il Genoa di De Rossi nel Monday Night della 17^ giornata di Serie A, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW lunedì 29 dicembre alle 20.45. Tra i giallorossi torna Hermoso, che però si siederà in panchina con la conferma del classe 2005 Ziolkowski. Dovbyk invece non è convocato, sarà ancora Dybala (preferito a Ferguson) ad agire da centravanti. I rossoblù recuperano Ostigard, in porta fiducia a Sommariva dopo l'errore con l'Atalanta

CONFERENZE: GASPERINI - DE ROSSI

Probabili formazioni
Roma
Mile Svilar
Mile Svilar
Portiere
Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
Difensore centrale di destra
pubblicità
Roma
Jan Ziólkowski
Jan Ziólkowski
Difensore centrale
Roma
Devyne Rensch
Devyne Rensch
Difensore centrale di sinistra
pubblicità
Roma
Zeki Çelik
Zeki Çelik
Esterno destro
Roma
Bryan Cristante
Bryan Cristante
Centrocampista centrale
Roma
Manu Koné
Manu Koné
Centrocampista centrale
Roma
Wesley Vinícius Wesley
Wesley Vinícius Wesley
Esterno sinistro
pubblicità
Roma
Matías Soulé
Matías Soulé
Trequartista
Roma
Stephan El Shaarawy
Stephan El Shaarawy
Trequartista
pubblicità
Roma
Paulo Dybala
Paulo Dybala
Attaccante

ROMA (3-4-2-1), la probabile formazione

Svilar; Mancini, Ziolkowski, Rensch; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Dybala. All. Gasperini

  • Gasperini recupera Hermoso, ma in difesa c'è ancora Ziolkowski
  • In attacco sarà Dybala ad agire da centravanti, con Soulé ed El Shaarawy a supporto
  • Ferguson prima alternativa in panchina, non convocato Dovbyk
Genoa
Daniele Sommariva
Daniele Sommariva
Portiere
Genoa
Alessandro Marcandalli
Alessandro Marcandalli
Difensore centrale di destra
pubblicità
Genoa
Leo Østigård
Leo Østigård
Difensore centrale
Genoa
Johan Vásquez
Johan Vásquez
Difensore centrale di sinistra
pubblicità
Genoa
Brooke Norton-Cuffy
Brooke Norton-Cuffy
Esterno destro
Genoa
Ruslan Malinovskyi
Ruslan Malinovskyi
Mezzala destra
Genoa
Morten Frendrup
Morten Frendrup
Centrocampista centrale
Genoa
Mikael Ellertsson
Mikael Ellertsson
Mezzala sinistra
pubblicità
Genoa
Aarón Martín
Aarón Martín
Esterno sinistro
Genoa
Vítor Manuel Vitinha
Vítor Manuel Vitinha
Attaccante
pubblicità
Genoa
Lorenzo Colombo
Lorenzo Colombo
Attaccante

GENOA (3-5-2), la probabile formazione

Sommariva; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martín; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

  • Con Leali squalificato (e Siegrist infortunato), in porta ci sarà ancora il terzo portiere Sommariva
  • In difesa torna Ostigard, a fargli posto dovrebbe essere Otoa (in ballottaggio con Marcandalli)
  • Recuperato Thorsby, partirà dalla panchina
  • In attacco la coppia Vitinha-Colombo

Serie A: Altre Notizie

Allegri: "Scudetto? Obiettivo tornare tra prime 4"

MILAN

I rossoneri ritrovano la vittoria battendo 3-0 l'Hellas, partita e prestazione analizzate da...

Gasperini: "Dovbyk non convocato. Sul mercato..."

roma-genoa

Vigilia di Roma-Genoa (match LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW lunedì 29 dicembre alle...

Gol di Kalulu o autogol di Calabresi? La decisione

Serie A

Il gol che ha sbloccato Pisa-Juve porta la firma di Kalulu. Al 73' McKennie mette un cross in...

Lazio in silenzio stampa: “Con noi sempre errori"

Serie A

Al termine del match pareggiato 1-1 a Udine, la nota del club biancoceleste: “Continuiamo a...

Arriva l'Inter, Palladino: "Dobbiamo sfatare tabù"

IN CONFERENZA

Nella conferenza stampa di vigilia di Atalanta-Inter, l'allenatore dei bergamaschi parla di "tabù...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE