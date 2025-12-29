Via il pallone arancione che aveva creato polemica: si torna al giallo (o bianco)
Era stato presentato a inizio novembre ed era subito finito nella polemica per via del suo colore: "Una scelta non felice — ha detto il presidente della A Simonelli — ci sono persone che non riescono a vederlo per il daltonismo". Si tornerà al giallo o al bianco
- Era stata questa la grande novità col passato: il colore. Per la prima volta arancione. Fin dalla sua prima apparizione, però, il nuovo pallone ha creato tantissime polemiche, visto che per le persone daltoniche era un problema vederlo
- Nel giro di un mese e mezzo il dietrofront: il pallone arancione se ne va
- Il numero uno della Serie A Simonelli l'ha definita "una scelta non felice" a Radio Anch'io Sport: "Abbiamo ricevuto tante giuste proteste su questo, ci sono persone che non riescono a vederlo per il daltonismo. Abbiamo chiesto al nostro fornitore di anticipare la fornitura di nuovi palloni ci vorrà qualche tempo".
- "Per ogni partita servono 25 palloni, sono 500 palloni a settimana più quelli che diamo alle squadre per gli allenamenti - ha proseguito Simonelli -. Hanno messo in produzione tutti i nuovi palloni con un colore che si possa vedere, ma ci vorrà qualche tempo prima che si possa sostituire questo arancione"
- E il nuovo colore? "Si tornerà al giallo o al bianco"