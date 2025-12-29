 Via il pallone arancione che aveva creato polemica, si torna al giallo (o bianco) | Sky Sport
Via il pallone arancione che aveva creato polemica: si torna al giallo (o bianco)

la novità fotogallery
5 foto

Era stato presentato a inizio novembre ed era subito finito nella polemica per via del suo colore: "Una scelta non felice — ha detto il presidente della A Simonelli — ci sono persone che non riescono a vederlo per il daltonismo". Si tornerà al giallo o al bianco

