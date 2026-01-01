Venerdì 2 gennaio il Cagliari ospita il Milan, match da seguire alle 20.45 LIVE su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Pavlovic non si è allenato a causa della febbre, ma dovrebbe comunque giocare titolare: se non dovesse farcela, al suo posto Bartesaghi arretrerebbe sulla linea dei difensori centrali, con Estupiñán sulla fascia sinistra. Pulisic non è al 100%, in avanti ci sarà Loftus-Cheek alle spalle di Leao. Per Pisacane ballottaggio in difesa tra Luperto e Rodriguez

ALLEGRI: "FULLKRUG PARTE DALLA PANCHINA"