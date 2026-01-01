Offerte Sky
Cagliari-Milan, le probabili formazioni del match di Serie A

Serie A

Venerdì 2 gennaio il Cagliari ospita il Milan, match da seguire alle 20.45 LIVE su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Pavlovic non si è allenato a causa della febbre, ma dovrebbe comunque giocare titolare: se non dovesse farcela, al suo posto Bartesaghi arretrerebbe sulla linea dei difensori centrali, con Estupiñán sulla fascia sinistra. Pulisic non è al 100%, in avanti ci sarà Loftus-Cheek alle spalle di Leao. Per Pisacane ballottaggio in difesa tra Luperto e Rodriguez

ALLEGRI: "FULLKRUG PARTE DALLA PANCHINA"

Probabili formazioni
Cagliari
Elia Caprile
Portiere
Cagliari
Gabriele Zappa
Terzino destro
Cagliari
Yerry Mina
Difensore centrale
Cagliari
Sebastiano Luperto
Difensore centrale
Cagliari
Riyad Idrissi
terzino sinistro
Cagliari
Marco Palestra
Esterno destro
Cagliari
Michel Adopo
Centrocampista centrale
Cagliari
Alessandro Deiola
Centrocampista centrale
Cagliari
Gianluca Gaetano
Esterno sinistro
Cagliari
Sebastiano Esposito
Attaccante
Cagliari
Semih Kiliçsoy
Attaccante

Le scelte di Pisacane

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Idrissi; Palestra, Adopo, Deiola, Gaetano; S. Esposito, Kiliçsoy. All. Pisacane

  • Un ballottaggio in difesa, al momento Luperto favorito su Rodriguez
  • Dalla Coppa d'Africa tornano Luvumbo e Liteta
  • Out Folorunsho, Felici, Belotti
Milan
Mike Maignan
PORTIERE
Milan
Fikayo Tomori
DIFENSORE CENTRALE DI DESTRA
Milan
Koni De Winter
DIFENSORE CENTRALE
Milan
Strahinja Pavlovic
DIFENSORE CENTRALE DI SINISTRA
Milan
Alexis Saelemaekers
ESTERNO DESTRO
Milan
Youssouf Fofana
MEZZALA DESTRA
Milan
Luka Modric
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Milan
Adrien Rabiot
MEZZALA SINISTRA
Milan
Davide Bartesaghi
ESTERNO SINISTRO
Milan
Ruben Loftus-Cheek
ATTACCANTE
Milan
Rafael Leão
ATTACCANTE

Le scelte di Allegri

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Leao. All. Allegri

  • Pavlovic non si è allenato a causa di un attacco febbrile,  ma dovrebbe comunque giocare titolare, c’è ottimismo
  • Se Pavlovic non dovesse riuscire a scendere in campo, al suo posto Bartesaghi arretrerebbe sulla linea dei tre difensori centrali, con Estupiñán che subentrerebbe sulla fascia sinistra
  • Nkunku non convocato per il problema alla caviglia
  • Pulisic è partito con la squadra nonostante non sia ancora al 100%, al suo posto ci sarà Loftus-Cheek alle spalle di Leao
  • Il nuovo arrivo Füllkrug partirà dalla panchina

