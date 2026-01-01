Venerdì 2 gennaio il Cagliari ospita il Milan, match da seguire alle 20.45 LIVE su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Pavlovic non si è allenato a causa della febbre, ma dovrebbe comunque giocare titolare: se non dovesse farcela, al suo posto Bartesaghi arretrerebbe sulla linea dei difensori centrali, con Estupiñán sulla fascia sinistra. Pulisic non è al 100%, in avanti ci sarà Loftus-Cheek alle spalle di Leao. Per Pisacane ballottaggio in difesa tra Luperto e Rodriguez
Le scelte di Pisacane
CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Idrissi; Palestra, Adopo, Deiola, Gaetano; S. Esposito, Kiliçsoy. All. Pisacane
- Un ballottaggio in difesa, al momento Luperto favorito su Rodriguez
- Dalla Coppa d'Africa tornano Luvumbo e Liteta
- Out Folorunsho, Felici, Belotti
Le scelte di Allegri
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Leao. All. Allegri
- Pavlovic non si è allenato a causa di un attacco febbrile, ma dovrebbe comunque giocare titolare, c’è ottimismo
- Se Pavlovic non dovesse riuscire a scendere in campo, al suo posto Bartesaghi arretrerebbe sulla linea dei tre difensori centrali, con Estupiñán che subentrerebbe sulla fascia sinistra
- Nkunku non convocato per il problema alla caviglia
- Pulisic è partito con la squadra nonostante non sia ancora al 100%, al suo posto ci sarà Loftus-Cheek alle spalle di Leao
- Il nuovo arrivo Füllkrug partirà dalla panchina