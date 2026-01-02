Gasperini torna per la prima volta a Bergamo. Lo farà con lo stesso tridente della vittoria col Genoa formato da Ferguson, Dybala e Soulé. Il suo erede Palladino in avanti con De Ketelaere e Pasalic alle spalle di Scamacca. Atalanta-Roma è in programma sabato 3 gennaio alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K
Le scelte di Palladino
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca. All. Palladino
- Palladino senza Lookman e Kossounou, impegnati in Coppa d'Africa, Palladino dovrebbe sostituirli con Pasalic e Djimsiti
- Zappacosta recupera e gioca a destra, a sinistra Zalewski dovrebbe essere preferito a Bernasconi
Le scelte di Gasperini
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson. All. Gasperini
- Gasperini contro la sua ex squadra conferma il tridente dell'ultima partita: il centravanti Ferguson sostenuto dalla coppia argentina Dybala-Soulé
- In difesa Ziolkowski sostituisce ancora Ndicka
- Celik e Wesley gli esterni