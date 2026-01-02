Offerte Sky
Atalanta-Roma, le probabili formazioni del match di Serie A

Serie A

Gasperini torna per la prima volta a Bergamo. Lo farà con lo stesso tridente della vittoria col Genoa formato da Ferguson, Dybala e Soulé. Il suo erede Palladino in avanti con De Ketelaere e Pasalic alle spalle di Scamacca. Atalanta-Roma è in programma sabato 3 gennaio alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

LA CONFERENZA DI GASPERINI

Probabili formazioni
Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
Portiere
Atalanta
Berat Djimsiti
Berat Djimsiti
Difensore di destra
Atalanta
Isak Hien
Isak Hien
Difensore centrale
Atalanta
Sead Kolasinac
Sead Kolasinac
Difensore di sinistra
Atalanta
Davide Zappacosta
Davide Zappacosta
Esterno destro
Atalanta
Marten de Roon
Marten de Roon
Centrocampista centrale
Atalanta
Éderson
Éderson
Centrocampista centrale
Atalanta
Nicola Zalewski
Nicola Zalewski
Esterno sinistro
Atalanta
Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere
trequartista
Atalanta
Mario Pasalic
Mario Pasalic
Trequartista
Atalanta
Gianluca Scamacca
Gianluca Scamacca
Centravanti

Le scelte di Palladino

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca. All. Palladino

  • Palladino senza Lookman e Kossounou, impegnati in Coppa d'Africa, Palladino dovrebbe sostituirli con Pasalic Djimsiti
  • Zappacosta recupera e gioca a destra, a sinistra Zalewski dovrebbe essere preferito a Bernasconi
Roma
Mile Svilar
Mile Svilar
Portiere
Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
Difensore di destra
Roma
Jan Ziólkowski
Jan Ziólkowski
Difensore centrale
Roma
Mario Hermoso
Mario Hermoso
Difensore di sinistra
Roma
Zeki Çelik
Zeki Çelik
Esterno destro
Roma
Bryan Cristante
Bryan Cristante
Centrocampista centrale
Roma
Manu Koné
Manu Koné
Centrocampista centrale
Roma
Wesley
Wesley
Esterno sinistro
Roma
Matías Soulé
Matías Soulé
Trequartista
Roma
Paulo Dybala
Paulo Dybala
Trequartista
Roma
Evan Ferguson
Evan Ferguson
Centravanti

Le scelte di Gasperini

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson. All. Gasperini

  • Gasperini contro la sua ex squadra conferma il tridente dell'ultima partita: il centravanti Ferguson sostenuto dalla coppia argentina Dybala-Soulé
  • In difesa Ziolkowski sostituisce ancora Ndicka
  • Celik e Wesley gli esterni

