Gasperini torna per la prima volta a Bergamo. Lo farà con lo stesso tridente della vittoria col Genoa formato da Ferguson, Dybala e Soulé. Il suo erede Palladino in avanti con De Ketelaere e Pasalic alle spalle di Scamacca. Atalanta-Roma è in programma sabato 3 gennaio alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

LA CONFERENZA DI GASPERINI