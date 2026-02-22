La domenica della 26^ giornata di Serie A si apre alle 12.30 con Genoa-Torino e prosegue alle 15.00 con Atalanta-Napoli. Alle 18.00 è il momento di Milan-Parma su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Stefano Borghi con il commento di Riccardo Montolivo. Inviati Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini alle 20.45 scenderanno in campo Roma e Cremonese.