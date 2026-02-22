Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 26^ giornataguida tv
Oggi, domenica 22 febbraio, si scende in campo per la 26^ giornata di Serie A. Alle 18.00 Milan-Parma su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti della domenica di campionato
La domenica della 26^ giornata di Serie A si apre alle 12.30 con Genoa-Torino e prosegue alle 15.00 con Atalanta-Napoli. Alle 18.00 è il momento di Milan-Parma su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Stefano Borghi con il commento di Riccardo Montolivo. Inviati Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini alle 20.45 scenderanno in campo Roma e Cremonese.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Domenica si parte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Fabio Quagliarella e Angelo Carotenuto ospiti in studio. Alle 16 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Marco Bucciantini e Lorenzo Minotti. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Dario Massara, Luca Marchetti e Marco Nosotti. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Florenzi e Stefano De Grandis.
Serie A, la programmaizone di oggi
Domenica 22 febbraio
- dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Fabio Quagliarella e Angelo Carotenuto
- ore 12.30: Genoa-Torino su DAZN 1
- ore 15.00: Atalanta-Napoli su DAZN
- dalle 16.00: Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Marco Bucciantini e Lorenzo Minotti
- alle 18.00: MILAN-PARMA su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Stefano Borghi, commento Riccardo Montolivo. Inviati Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini
- dalle 20 e dalle 22.45: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Florenzi e Stefano De Grandis
- dalle 20.45: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Dario Massara, Luca Marchetti e Marco Nosotti
- ore 20.45: Roma-Cremonese su DAZN 1