Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 26^ giornata

guida tv

Oggi, domenica 22 febbraio, si scende in campo per la 26^ giornata di Serie A. Alle 18.00 Milan-Parma su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti della domenica di campionato

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

La domenica della 26^ giornata di Serie A si apre alle 12.30 con Genoa-Torino e prosegue alle 15.00 con Atalanta-Napoli. Alle 18.00 è il momento di Milan-Parma su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Stefano Borghi con il commento di Riccardo Montolivo. Inviati Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini alle 20.45 scenderanno in campo Roma e Cremonese.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Domenica si parte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Fabio Quagliarella e Angelo Carotenuto ospiti in studio. Alle 16 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Marco Bucciantini e Lorenzo Minotti. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Dario Massara, Luca Marchetti e Marco Nosotti. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Florenzi e Stefano De Grandis.

Serie A, la programmaizone di oggi

Domenica 22 febbraio

  • dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Fabio Quagliarella e Angelo Carotenuto
  • ore 12.30: Genoa-Torino su DAZN 1
  • ore 15.00: Atalanta-Napoli su DAZN 
  • dalle 16.00: Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Marco Bucciantini e Lorenzo Minotti
  • alle 18.00: MILAN-PARMA su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Stefano Borghi, commento Riccardo Montolivo. Inviati Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini
  • dalle 20 e dalle 22.45: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Florenzi e Stefano De Grandis
  • dalle 20.45: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Dario Massara, Luca Marchetti e Marco Nosotti
  • ore 20.45: Roma-Cremonese su DAZN 1 

Rovella, frattura scomposta della clavicola destra

LAZIO

Nuovo infortunio per Nicolò Rovella, uscito al 60' di Cagliari-Lazio. Come riporta il sito del...

Chivu: "Dimarco calcia meglio di me. Ora il Bodo"

inter

L'allenatore dell'Inter commenta il 2-0 al Lecce che vale il +10 sul Milan: "Battiamo colpo su...

Fabregas: "Il Como diventa forte se ha continuità"

COMO

Colpo del Como all'Allianz Stadium per un successo ritrovato in campionato dopo quasi un mese. Ne...

Spalletti: "Se il livello è questo, poi perdi"

JUVENTUS

Momento delicato per i bianconeri, battuti per la terza volta in una settimana tra campionato e...

Dove vedere Cagliari-Lazio

guida tv

La partita Cagliari-Lazio della 26^ giornata di Serie A, si gioca sabato 21 febbraio alle ore...
