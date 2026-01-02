Juventus-Lecce, le probabili formazioniprobabili
Spalletti ritrova Conceiçao e lo schiera titolare sulla trequarti con Yildiz alle spalle di David, preferito a Openda. Koopmeiners torna in difesa. Nel Lecce confermato Stulic davanti, in difesa rientra Gaspar
Le scelte di Spalletti
JUVENTUS (3-4-2-1), la probabile formazione: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. All. Spalletti
- Koopmeiners torna nei tre di difesa, mentre sulla trequarti rientra Conceiçao che, come ha annunciato l'allenatore bianconero in conferenza stampa, è pronto a partire titolare
- Confermata la linea di centrocampo vista contro il Pisa
- In attacco parte David, preferito a Openda
Le scelte di Di Francesco
LECCE (4-2-3-1), la probabile formazione: Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani; Pierotti, Helgason, Sottil; Stulic. All. Di Francesco
- In difesa Gaspar, assente contro il Como, si riprende il posto accanto a Danilo Veiga; confermati Danilo Veiga e Gallo sugli esterni
- Helgason prende il posto di Maleh, andando a fare il trequartista assieme a Pierotti e Sottil
- Davanti confermato Stulic