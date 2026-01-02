Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Juventus-Lecce, le probabili formazioni

probabili

Spalletti ritrova Conceiçao e lo schiera titolare sulla trequarti con Yildiz alle spalle di David, preferito a Openda. Koopmeiners torna in difesa. Nel Lecce confermato Stulic davanti, in difesa rientra Gaspar

Probabili formazioni
Juventus
Michele Di Gregorio
Michele Di Gregorio
Portiere
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
Difensore centrale di destra
pubblicità
Juventus
Gleison Bremer Bremer
Gleison Bremer Bremer
Difensore centrale
Juventus
Teun Koopmeiners
Teun Koopmeiners
Difensore centrale di sinistra
pubblicità
Juventus
Weston McKennie
Weston McKennie
Esterno destro
Juventus
Manuel Locatelli
Manuel Locatelli
centrocampista centrale
Juventus
Khéphren Thuram
Khéphren Thuram
centrocampista centrale
Juventus
Andrea Cambiaso
Andrea Cambiaso
Esterno sinistro
pubblicità
Juventus
Francisco Conceição
Francisco Conceição
Trequartista di destra
Juventus
Kenan Yildiz
Kenan Yildiz
Trequartista di sinistra
pubblicità
Juventus
Jonathan David
Jonathan David
attaccante

Le scelte di Spalletti

JUVENTUS (3-4-2-1), la probabile formazione: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. All. Spalletti

  • Koopmeiners torna nei tre di difesa, mentre sulla trequarti rientra Conceiçao che, come ha annunciato l'allenatore bianconero in conferenza stampa, è pronto a partire titolare
  • Confermata la linea di centrocampo vista contro il Pisa
  • In attacco parte David, preferito a Openda
Lecce
Wladimiro Falcone
Wladimiro Falcone
Portiere
Lecce
Danilo Veiga
Danilo Veiga
terzino destro
pubblicità
Lecce
Kialonda Gaspar
Kialonda Gaspar
Difensore centrale
Lecce
Tiago Gabriel
Tiago Gabriel
Difensore centrale
pubblicità
Lecce
Antonino Gallo
Antonino Gallo
terzino sinistro
Lecce
Mohamed Kaba
Mohamed Kaba
centrocampista centrale
Lecce
Ylber Ramadani
Ylber Ramadani
centrocampista centrale
Lecce
Santiago Pierotti
Santiago Pierotti
Trequartista di destra
pubblicità
Lecce
Thórir Helgason
Thórir Helgason
Trequartista centrale
Lecce
Riccardo Sottil
Riccardo Sottil
Trequartista di sinistra
pubblicità
Lecce
Nikola Stulic
Nikola Stulic
attaccante

Le scelte di Di Francesco

LECCE (4-2-3-1), la probabile formazione: Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani; Pierotti, Helgason, Sottil; Stulic. All. Di Francesco

  • In difesa Gaspar, assente contro il Como, si riprende il posto accanto a Danilo Veiga; confermati Danilo Veiga e Gallo sugli esterni
  • Helgason prende il posto di Maleh, andando a fare il trequartista assieme a Pierotti e Sottil
  • Davanti confermato Stulic

Serie A: Altre Notizie

Inter, Acerbi ok per il Bologna. Bonny punta Parma

inter

Acerbi - infortunatosi nella sfida di Champions dello scorso 9 dicembre contro il Liverpool -...

Dove vedere Cagliari-Milan

guida tv

La partita Cagliari-Milan della 18^ giornata di Serie A, si gioca venerdì 2 gennaio alle ore...

Spalletti: "Mercato? Non ho bisogno di nulla"

JUVE

Il 2026 della Juventus inizia contro il Lecce: "Non sarà facile. Vorremmo sempre comandare il...

Palladino: "Sfidare Gasperini è stimolante"

atalanta

L'allenatore dell'Atalanta ha presentato in conferenza stampa il match tra i nerazzurri e la...

Gasperini: "A Bergamo bella storia, felice a Roma"

roma

La prima giornata del 2026 propone Atalanta-Roma (in diretta sabato alle 20.45...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE