Como-Udinese 1-0, le pagelle della partita di Serie A

Serie A

Da Cunha, autore del gol della vittoria, è l'MVP di Como-Udinese. Nessuno sotto al 6 tra i padroni di casa. Negli ospiti delude Davis, 6 per Zaniolo: tutti i voti nelle pagelle di Alessandro Sugoni

CRONACA - CLASSIFICA

Pagelle
Como
Jean Butez
voto 6
Jean Butez
Como
Ignace Van der Brempt
voto 6
Ignace Van der Brempt
Como
Jacobo Ramón
voto 6.5
Jacobo Ramón
Como
Marc Kempf
voto 6
Marc Kempf
Como
Alberto Moreno
voto 6.5
Alberto Moreno
Como
Maxence Caqueret
voto 6.5
Maxence Caqueret
Como
Máximo Perrone
voto 6.5
Máximo Perrone
mvp
Como
Lucas da Cunha
voto 7
Lucas da Cunha
Como
Mërgim Vojvoda
voto 6
Mërgim Vojvoda
Como
Tasos Douvikas
voto 6
Tasos Douvikas
Como
Jesús Rodriguez
voto 6.5
Jesús Rodriguez
I subentrati
S.V.
S.V.
6
6
S.V.
All. Fàbregas 6.5
Udinese
Daniele Padelli
voto 6.5
Daniele Padelli
Udinese
Thomas Kristensen
voto 5.5
Thomas Kristensen
Udinese
Christian Kabasele
voto 6
Christian Kabasele
Udinese
Nicolò Bertola
voto 5.5
Nicolò Bertola
Udinese
Alessandro Zanoli
voto 6
Alessandro Zanoli
Udinese
Jakub Piotrowski
voto 5
Jakub Piotrowski
Udinese
Jesper Karlström
voto 6
Jesper Karlström
Udinese
Jurgen Ekkelenkamp
voto 5.5
Jurgen Ekkelenkamp
Udinese
Hassane Kamara
voto 5.5
Hassane Kamara
Udinese
Nicolò Zaniolo
voto 6
Nicolò Zaniolo
Udinese
Keinan Davis
voto 5.5
Keinan Davis
I subentrati
S.V.
S.V.
5.5
6
6
All. Runjaic 5

