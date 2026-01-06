Offerte Sky
Le probabili formazioni di Bologna-Atalanta

Serie A

Mercoledì 7 gennaio alle 18.30 è in programma Bologna-Atalanta (match da seguire in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW). Italiano dà spazio in difesa a Zortea al posto di Holm, mentre Vitík dovrebbe sostituire Lucumi. Palladino sembra orientato a schierare Ahanor al posto di Kolasinac, in avanti per i nerazzurri confermati De Ketelaere e Zalewski alle spalle di Scamacca

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Probabili formazioni
Bologna
Federico Ravaglia
Federico Ravaglia
portiere
Bologna
Nadir Zortea
Nadir Zortea
terzino destro
Bologna
Martin Vitík
Martin Vitík
difensore centrale
Bologna
Torbjørn Heggem
Torbjørn Heggem
difensore centrale
Bologna
Juan Miranda
Juan Miranda
terzino sinistro
Bologna
Tommaso Pobega
Tommaso Pobega
Mezzala destra
Bologna
Lewis Ferguson
Lewis Ferguson
centrocampista centrale
Bologna
Giovanni Fabbian
Giovanni Fabbian
Mezzala sinistra
Bologna
Riccardo Orsolini
Riccardo Orsolini
Attaccante destro
Bologna
Thijs Dallinga
Thijs Dallinga
Attaccante centrale
Bologna
Nicolò Cambiaghi
Nicolò Cambiaghi
Attaccante sinistro

Le scelte di Italiano

BOLOGNA (4-3-3), la probabile formazione: Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Pobega, Ferguson, Fabbian; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi. All. Italiano

  • Italiano dovrebbe optare per un 4-3-3 con alcuni cambi rispetto alla sconfitta contro l'Inter a San Siro
  • In difesa Zortea dovrebbe giocare al posto di Holm, mentre Vitík dovrebbe sostituire Lucumi
  • Odgaard e Rowe dovrebbero partire dalla panchina, con il tridente offensivo composto da Orsolini, Dallinga e Cambiaghi
Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
portiere
Atalanta
Giorgio Scalvini
Giorgio Scalvini
difensore centro destra
Atalanta
Berat Djimsiti
Berat Djimsiti
difensore centrale
Atalanta
Honest Ahanor
Honest Ahanor
difensore centro sinistra
Atalanta
Davide Zappacosta
Davide Zappacosta
esterno destro
Atalanta
Marten de Roon
Marten de Roon
centrocampista centrale
Atalanta
Éderson José Éderson
Éderson José Éderson
centrocampista centrale
Atalanta
Lorenzo Bernasconi
Lorenzo Bernasconi
esterno sinistro
Atalanta
Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere
trequartista
Atalanta
Nicola Zalewski
Nicola Zalewski
trequartista
Atalanta
Gianluca Scamacca
Gianluca Scamacca
attaccante

Le scelte di Palladino

ATALANTA (3-4-2-1), la probabile formazione: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All. Palladino

  • Rispetto alla formazione che ha battuto la Roma, in difesa non ci sarà Kolasinac: al suo posto dovrebbe giocare titolare Ahanor
  • Il resto della formazione resta invariato rispetto al successo contro i giallorossi: in avanti confermati De Ketelaere e Zalewski alle spalle dell'unica punta Scamacca

