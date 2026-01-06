Le probabili formazioni di Bologna-Atalanta

Mercoledì 7 gennaio alle 18.30 è in programma Bologna-Atalanta (match da seguire in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW). Italiano dà spazio in difesa a Zortea al posto di Holm, mentre Vitík dovrebbe sostituire Lucumi. Palladino sembra orientato a schierare Ahanor al posto di Kolasinac, in avanti per i nerazzurri confermati De Ketelaere e Zalewski alle spalle di Scamacca

