Le probabili formazioni di Bologna-Atalanta

Mercoledì 7 gennaio alle 18.30 è in programma Bologna-Atalanta (match da seguire in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW). Italiano dà spazio in difesa a Zortea al posto di Holm, mentre Vitík dovrebbe sostituire Lucumi. Palladino sembra orientato a schierare Ahanor al posto di Kolasinac, in avanti per i nerazzurri confermati De Ketelaere e Zalewski alle spalle di Scamacca
Le scelte di Italiano
BOLOGNA (4-3-3), la probabile formazione: Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Pobega, Ferguson, Fabbian; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi. All. Italiano
- Italiano dovrebbe optare per un 4-3-3 con alcuni cambi rispetto alla sconfitta contro l'Inter a San Siro
- In difesa Zortea dovrebbe giocare al posto di Holm, mentre Vitík dovrebbe sostituire Lucumi
- Odgaard e Rowe dovrebbero partire dalla panchina, con il tridente offensivo composto da Orsolini, Dallinga e Cambiaghi
Le scelte di Palladino
ATALANTA (3-4-2-1), la probabile formazione: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All. Palladino
- Rispetto alla formazione che ha battuto la Roma, in difesa non ci sarà Kolasinac: al suo posto dovrebbe giocare titolare Ahanor
- Il resto della formazione resta invariato rispetto al successo contro i giallorossi: in avanti confermati De Ketelaere e Zalewski alle spalle dell'unica punta Scamacca