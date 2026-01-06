Lazio e Fiorentina in campo domani, mercoledì 7 gennaio, alle 20.45 nella 19^ giornata di Serie A. Sarri con Cancellieri in vantaggio su Pedro in avanti. Da valutare il recupero di Vecino dall'influenza. Vanoli col tridente Parisi-Kean-Gudmunsson. Le probabili formazioni di Lazio-Fiorentina
Le scelte di Sarri
LAZIO (4-3-3) la probabile formazione: Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Cancellieri, Zaccagni. All. Sarri
- In avanti Cancellieri è favorito su Pedro
- A centrocampo se Vecino recupera dall'influenza può giocarsi il posto con Basic
Le scelte di Vanoli
FIORENTINA (4-3-3) la probabile formazione: De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Mandragora, Fagioli, Sohm; Parisi, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli
- dopo il gol vittoria contro la Cremonese, Kean torna titolare al centro dell’attacco con Gudmundsson e Parisi ai lati
- Oltre a Kean per Piccoli, rispetto agli undici che sono partiti con la Cremonese, Vanoli mette Gosens al posto di Ranieri a sinistra e Sohm a centrocampo per Ndour.