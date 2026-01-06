Offerte Sky
Lazio-Fiorentina, le probabili formazioni

Serie A

Lazio e Fiorentina in campo domani, mercoledì 7 gennaio, alle 20.45 nella 19^ giornata di Serie A. Sarri con Cancellieri in vantaggio su Pedro in avanti. Da valutare il recupero di Vecino dall'influenza. Vanoli col tridente Parisi-Kean-Gudmunsson. Le probabili formazioni di Lazio-Fiorentina

Probabili formazioni
Lazio
Ivan Provedel
Ivan Provedel
portiere
Lazio
Manuel Lazzari
Manuel Lazzari
terzino destro
Lazio
Mario Gila
Mario Gila
difensore centrale
Lazio
Alessio Romagnoli
Alessio Romagnoli
difensore centrale
Lazio
Luca Pellegrini
Luca Pellegrini
terzino sinistro
Lazio
Mattéo Guendouzi
Mattéo Guendouzi
mezzala destra
Lazio
Danilo Cataldi
Danilo Cataldi
centrocampista centrale
Lazio
Toma Basic
Toma Basic
mezzala sinistra
Lazio
Gustav Isaksen
Gustav Isaksen
ala destra
Lazio
Matteo Cancellieri
Matteo Cancellieri
centravanti
Lazio
Mattia Zaccagni
Mattia Zaccagni
ala sinistra

Le scelte di Sarri

LAZIO (4-3-3) la probabile formazione: Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Cancellieri, Zaccagni. All. Sarri

  • In avanti Cancellieri è favorito su Pedro
  • A centrocampo se Vecino recupera dall'influenza può giocarsi il posto con Basic

 

Fiorentina
David de Gea
David de Gea
portiere
Fiorentina
Domilson Dodô
Domilson Dodô
terzino destro
Fiorentina
Marin Pongracic
Marin Pongracic
difensore centrale
Fiorentina
Pietro Comuzzo
Pietro Comuzzo
difensore centrale
Fiorentina
Robin Gosens
Robin Gosens
terzino sinistro
Fiorentina
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora
mezzala destra
Fiorentina
Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli
centrocampista centrale
Fiorentina
Simon Sohm
Simon Sohm
mezzala sinistra
Fiorentina
Fabiano Parisi
Fabiano Parisi
ala destra
Fiorentina
Moise Kean
Moise Kean
centravanti
Fiorentina
Albert Gudmundsson
Albert Gudmundsson
ala sinistra

Le scelte di Vanoli

FIORENTINA (4-3-3) la probabile formazione: De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Mandragora, Fagioli, Sohm; Parisi, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli

  • dopo il gol vittoria contro la Cremonese, Kean torna titolare al centro dell’attacco con Gudmundsson e Parisi ai lati
  • Oltre a Kean per Piccoli, rispetto agli undici che sono partiti con la Cremonese, Vanoli mette Gosens al posto di Ranieri a sinistra e Sohm a centrocampo per Ndour.

CALCIO: SCELTI PER TE