Le probabili formazioni di Napoli-Verona

Mercoledì 7 gennaio il Napoli ospita il Verona alle 18.30. Conte rilancia Buongiorno in difesa, ballottaggio a sinistra tra Spinazzola e Gutiérrez, in attacco Lang prende il posto dell'infotunato Neres. Zanetti è orientato a schierare Gagliardini al posto di Al Musrati, Bradaric dovrebbe sostituire Frese nel ruolo di esterno sinistro
Le scelte di Conte
NAPOLI (3-4-3), la probabile formazione: Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutiérrez; Elmas, Hojlund, Lang. All. Conte
- Rispetto alla squadra vittoriosa all'Olimpico contro la Lazio, in difesa si rivede Buongiorno al posto di Juan Jesus
- Ballottaggio a sinistra a centrocampo tra Spinazzola e Gutiérrez, quest'ultimo è favorito
- Davanti Lang prende il posto dell'infotunato Neres sulla fascia sinistra, con Elmas che si sposta sulla fascia destra
Le scelte di Zanetti
VERONA (3-5-2), la probabile formazione: Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Bella Kotchap; Oyegoke, Serdar, Gagliadini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti
- Gagliardini tornerà titolare in mezzo al campo al posto di Al Musrati
- Bradaric dovrebbe prendere il posto di Frese nel ruolo di esterno sinistro
- Orban schierato da attaccante al posto di Mosquera