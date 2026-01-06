Offerte Sky
Le probabili formazioni di Napoli-Verona

Serie A

Mercoledì 7 gennaio il Napoli ospita il Verona alle 18.30. Conte rilancia Buongiorno in difesa, ballottaggio a sinistra tra Spinazzola e Gutiérrez, in attacco Lang prende il posto dell'infotunato Neres. Zanetti è orientato a schierare Gagliardini al posto di Al Musrati, Bradaric dovrebbe sostituire Frese nel ruolo di esterno sinistro

Probabili formazioni
Napoli
Vanja Milinkovic-Savic
Vanja Milinkovic-Savic
Portiere
Napoli
Giovanni Di Lorenzo
Giovanni Di Lorenzo
Difensore di destra
Napoli
Amir Rrahmani
Amir Rrahmani
Difensore centrale
Napoli
Alessandro Buongiorno
Alessandro Buongiorno
Difensore di sinistra
Napoli
Matteo Politano
Matteo Politano
Esterno destro
Napoli
Stanislav Lobotka
Stanislav Lobotka
Centrocampista centrale
Napoli
Scott McTominay
Scott McTominay
Centrocampista centrale
Napoli
Miguel Gutiérrez
Miguel Gutiérrez
Esterno sinistro
Napoli
Eljif Elmas
Eljif Elmas
Attaccante di destra
Napoli
Rasmus Højlund
Rasmus Højlund
Attaccante centrale
Napoli
Noa Lang
Noa Lang
Attaccante di sinistra

Le scelte di Conte

NAPOLI (3-4-3), la probabile formazione: Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutiérrez; Elmas, Hojlund, Lang. All. Conte

  • Rispetto alla squadra vittoriosa all'Olimpico contro la Lazio, in difesa si rivede Buongiorno al posto di Juan Jesus
  • Ballottaggio a sinistra a centrocampo tra Spinazzola e Gutiérrez, quest'ultimo è favorito 
  • Davanti Lang prende il posto dell'infotunato Neres sulla fascia sinistra, con Elmas che si sposta sulla fascia destra
Verona
Lorenzo Montipò
Lorenzo Montipò
Portiere
Verona
Unai Núñez
Unai Núñez
Difensore di destra
Verona
Victor Nelsson
Victor Nelsson
Difensore centrale
Verona
Armel Bella-Kotchap
Armel Bella-Kotchap
Difensore di sinistra
Verona
Daniel Oyegoke
Daniel Oyegoke
Esterno di destra
Verona
Suat Serdar
Suat Serdar
Centrocampista di destra
Verona
Roberto Gagliardini
Roberto Gagliardini
Centrocampista centrale
Verona
Antoine Bernede
Antoine Bernede
Centrocampista di sinistra
Verona
Domagoj Bradaric
Domagoj Bradaric
Esterno sinistro
Verona
Gift Orban
Gift Orban
Attaccante
Verona
Giovane
Giovane
Attaccante

Le scelte di Zanetti

VERONA (3-5-2), la probabile formazione: Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Bella Kotchap; Oyegoke, Serdar, Gagliadini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti

  • Gagliardini tornerà titolare in mezzo al campo al posto di Al Musrati
  • Bradaric dovrebbe prendere il posto di Frese nel ruolo di esterno sinistro
  • Orban schierato da attaccante al posto di Mosquera

