Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Le probabili formazioni di Parma-Inter

Serie A

Mercoledì 7 gennaio il Parma ospite l'Inter alle 20.45 (match da seguire in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW). Cuesta potrebbe confermare Oristanio e Ondrejka alle spalle di Pellegrino. Per Chivu ballottaggio in difesa tra Carlos Augusto e Bastoni, a centrocampo dubbio tra Calhanoglu e Zielinski. Tornano titolari Acerbi e Mkhitaryan. In attacco Pio Esposito favorito su Thuram. Darmian e Diouf non partono per Parma, come Frattesi per un leggero affaticamento all'adduttore

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Probabili formazioni
Parma
Edoardo Corvi
Edoardo Corvi
Portiere
Parma
Sascha Britschgi
Sascha Britschgi
Terzino destro
pubblicità
Parma
Alessandro Circati
Alessandro Circati
Difensore centrale
Parma
Lautaro Valenti
Lautaro Valenti
Difensore centrale
pubblicità
Parma
Emanuele Valeri
Emanuele Valeri
Terzino sinistro
Parma
Mandela Keita
Mandela Keita
Centrocampista di destra
Parma
Adrián Bernabé
Adrián Bernabé
Centrocampista centrale
Parma
Oliver Sørensen
Oliver Sørensen
Centrocampista di sinistra
pubblicità
Parma
Gaetano Oristanio
Gaetano Oristanio
Trequartista di destra
Parma
Jacob Ondrejka
Jacob Ondrejka
Trequartista di sinistra
pubblicità
Parma
Mateo Pellegrino
Mateo Pellegrino
Attaccante

Le scelte di Cuesta

PARMA (4-3-2-1), la probabile formazione: Corvi; Britschgi, Circati, Valenti, Valeri; Keità, Bernabè, Sorensen; Oristanio, Ondrejka; Pellegrino. All. Cuesta

  • Cuesta conferma in gran parte la squadra reduce dal pareggio contro il Sassuolo
  • Delprato lascia spazio in difesa a Britschgi
  • Confermati Oristanio e Ondrejka alle spalle di Pellegrino
Inter
Yann Sommer
Yann Sommer
Portiere
Inter
Yann Bisseck
Yann Bisseck
Difensore di destra
pubblicità
Inter
Francesco Acerbi
Francesco Acerbi
Difensore centrale
Inter
Carlos Augusto
Carlos Augusto
Difensore di sinistra
pubblicità
Inter
Luis Henrique
Luis Henrique
Esterno di destra
Inter
Nicolò Barella
Nicolò Barella
Centrocampista di destra
Inter
Hakan Çalhanoglu
Hakan Çalhanoglu
Centrocampista centrale
Inter
Henrikh Mkhitaryan
Henrikh Mkhitaryan
Centrocampista di sinistra
pubblicità
Inter
Federico Dimarco
Federico Dimarco
Esterno di sinistra
Inter
Lautaro Martínez
Lautaro Martínez
Attaccante
pubblicità
Inter
Pio Esposito
Pio Esposito
Attaccante

Le scelte di Chivu

INTER (3-5-2), la probabile formazione: Sommer; Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Pio Esposito. All. Chivu

  • Darmian ha fatto parte del lavoro con il gruppo. Buone sensazioni per lui e per Diouf in chiave Napoli, ma non partono per Parma come Frattesi per un leggero affaticamento all'adduttore. Bonny dovrebbe andare in panchina
  • Leggero turnover per i nerazzurri, con tre titolari che dovrebbero partire dalla panchina: Akanji, Bastoni, Thuram
  • Acerbi torna titolare al centro della difesa
  • Ballottaggio tra Carlos Augusto e Bastoni per il ruolo di difensore sinistro
  • Dubbio a centrocampo tra Calhanoglu Zielinski (il polacco è andato a segno contro il Bologna e sta vivendo un buon momento di forma)
  • Probabile turno di riposo anche per Thuram, il compagno d'attacco di Lautaro Martinez dovrebbe essere Pio Esposito

Serie A: Altre Notizie

Dove vedere Lecce-Roma

guida tv

La partita Lecce-Roma della 19^ giornata di Serie A, si gioca martedì 6 gennaio alle ore 18 e...

Dove vedere Pisa-Como

guida tv

La partita tra Pisa e Como della 19^ giornata di Serie A si gioca martedì 6 gennaio alle 15 e...

Il calendario della 19^ giornata di Serie A

guida tv

Da martedì 6 a giovedì 8 gennaio, su Sky e in streaming su NOW, la 19^ giornata di Serie A con 3...

1996, L'anno di Del Piero, il 1^ episodio su Sky

oggi su sky

Nella nuova produzione originale Sky Sport, "1996, L'anno di Del Piero" Alessandro ripercorre,...

La presentazione della 19^ giornata di Serie A

guida tv

La 19^ giornata di Serie A si gioca da martedì 6 a giovedì 8 gennaio. Su Sky e NOW, martedì alle...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE