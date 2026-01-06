Mercoledì 7 gennaio il Parma ospite l'Inter alle 20.45 (match da seguire in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW). Cuesta potrebbe confermare Oristanio e Ondrejka alle spalle di Pellegrino. Per Chivu ballottaggio in difesa tra Carlos Augusto e Bastoni, a centrocampo dubbio tra Calhanoglu e Zielinski. Tornano titolari Acerbi e Mkhitaryan. In attacco Pio Esposito favorito su Thuram. Darmian e Diouf non partono per Parma, come Frattesi per un leggero affaticamento all'adduttore
Le scelte di Cuesta
PARMA (4-3-2-1), la probabile formazione: Corvi; Britschgi, Circati, Valenti, Valeri; Keità, Bernabè, Sorensen; Oristanio, Ondrejka; Pellegrino. All. Cuesta
- Cuesta conferma in gran parte la squadra reduce dal pareggio contro il Sassuolo
- Delprato lascia spazio in difesa a Britschgi
- Confermati Oristanio e Ondrejka alle spalle di Pellegrino
Le scelte di Chivu
INTER (3-5-2), la probabile formazione: Sommer; Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Pio Esposito. All. Chivu
- Darmian ha fatto parte del lavoro con il gruppo. Buone sensazioni per lui e per Diouf in chiave Napoli, ma non partono per Parma come Frattesi per un leggero affaticamento all'adduttore. Bonny dovrebbe andare in panchina
- Leggero turnover per i nerazzurri, con tre titolari che dovrebbero partire dalla panchina: Akanji, Bastoni, Thuram
- Acerbi torna titolare al centro della difesa
- Ballottaggio tra Carlos Augusto e Bastoni per il ruolo di difensore sinistro
- Dubbio a centrocampo tra Calhanoglu e Zielinski (il polacco è andato a segno contro il Bologna e sta vivendo un buon momento di forma)
- Probabile turno di riposo anche per Thuram, il compagno d'attacco di Lautaro Martinez dovrebbe essere Pio Esposito