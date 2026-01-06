Mercoledì 7 gennaio il Parma ospite l'Inter alle 20.45 (match da seguire in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW). Cuesta potrebbe confermare Oristanio e Ondrejka alle spalle di Pellegrino. Per Chivu ballottaggio in difesa tra Carlos Augusto e Bastoni, a centrocampo dubbio tra Calhanoglu e Zielinski. Tornano titolari Acerbi e Mkhitaryan. In attacco Pio Esposito favorito su Thuram. Darmian e Diouf non partono per Parma, come Frattesi per un leggero affaticamento all'adduttore

