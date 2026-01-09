Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Atalanta-Torino, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Nel match del sabato sera -in diretta alle 20.45 su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio- l'Atalanta ospita il Torino. Palladino dovrebbe ridare fiducia agli uomini che hanno sconfitto il Bologna, con Krstovic centravanti. Scamacca e Kolasinac in dubbio. Baroni senza Casadei squalificato, Tameze e Gineitis a centrocampo. Davanti Adams-Simeone. Le probabili di Atalanta-Torino

SERIE A, 20^ GIORNATA: INDISPONIBILI E SQUALIFICATI 

Probabili formazioni
Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
Portiere
Atalanta
Giorgio Scalvini
Giorgio Scalvini
Difensore centrale di destra
pubblicità
Atalanta
Berat Djimsiti
Berat Djimsiti
Difensore centrale
Atalanta
Honest Ahanor
Honest Ahanor
Difensore centrale di sinistra
pubblicità
Atalanta
Davide Zappacosta
Davide Zappacosta
Ala destra
Atalanta
Marten de Roon
Marten de Roon
Centrocampista centrale
Atalanta
Éderson
Éderson
Centrocampista centrale
Atalanta
Lorenzo Bernasconi
Lorenzo Bernasconi
Ala sinistra
pubblicità
Atalanta
Nicola Zalewski
Nicola Zalewski
Trequartista
Atalanta
Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere
Trequartista
pubblicità
Atalanta
Nikola Krstovic
Nikola Krstovic
Attaccante

ATALANTA (3-4-1-2) la probabile formazione

Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; Zalewski, De Ketelaere; Krstovic. All. Palladino

  • Palladino potrebbe confermare gli undici che hanno battuto il Bologna
  • Scamacca e Kolasinac ancora in dubbio
  • Davanti confermato Krstovic dopo la doppietta contro i rossoblù
Torino
Alberto Paleari
Alberto Paleari
Portiere
Torino
Ardian Ismajli
Ardian Ismajli
Difensore centrale di destra
pubblicità
Torino
Guillermo Maripán
Guillermo Maripán
Difensore centrale
Torino
Saúl Coco
Saúl Coco
Difensore centrale di sinistra
pubblicità
Torino
Valentino Lazaro
Valentino Lazaro
Esterno destro
Torino
Adrien Tameze
Adrien Tameze
Mezz'ala destra
Torino
Gvidas Gineitis
Gvidas Gineitis
ginei
Torino
Nikola Vlasic
Nikola Vlasic
Mezz'ala sinistra
pubblicità
Torino
Zakaria Aboukhlal
Zakaria Aboukhlal
Esterno sinistro
Torino
Ché Adams
Ché Adams
Attaccante
pubblicità
Torino
Giovanni Simeone
Giovanni Simeone
Attaccante

TORINO (3-5-2) la probabile formazione

Paleari; Ismajli, Maripán, Coco; Lazaro, Tamèze, Gineitis, Vlasic, Aboukhlal; Adams, Simeone. All. Baroni

  • Casadei è squalificato, a centrocampo pronto Tameze con Gineitis
  • davanti la coppia Adams-Simeone

Serie A: Altre Notizie

Gasperini: "La presenza dei Friedkin è un segnale"

ROMA

Dopo il silenzio a Lecce e il vertice con la società, l'allenatore della Roma ha parlato alla...

Arbitri, le designazioni per la 20^ giornata

Serie A

Sono ufficiali le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A. C'è Massa per...

Pavlovic rovina il dischetto e Stanciu sbaglia

video

Pavlovic, poco prima del rigore sbagliato da Stanciu, si è posizionato sul dischetto e ha cercato...

Allegri: "Inter e Napoli sono le squadre favorite"

Serie A

L'allenatore del Milan giudica comunque positivo il pari col Genoa: "E' un punto guadagnato...

Dove vedere Milan-Genoa

guida tv

La partita tra Milan e Genoa della 19^ giornata di Serie A si gioca giovedì 8 gennaio alle 20.45...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE