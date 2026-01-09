Nel match del sabato sera -in diretta alle 20.45 su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio- l'Atalanta ospita il Torino. Palladino dovrebbe ridare fiducia agli uomini che hanno sconfitto il Bologna, con Krstovic centravanti. Scamacca e Kolasinac in dubbio. Baroni senza Casadei squalificato, Tameze e Gineitis a centrocampo. Davanti Adams-Simeone. Le probabili di Atalanta-Torino
ATALANTA (3-4-1-2) la probabile formazione
Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; Zalewski, De Ketelaere; Krstovic. All. Palladino
- Palladino potrebbe confermare gli undici che hanno battuto il Bologna
- Scamacca e Kolasinac ancora in dubbio
- Davanti confermato Krstovic dopo la doppietta contro i rossoblù