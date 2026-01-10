Domenica 11 gennaio la Fiorentina ospita il Milan alle 15. Nei viola dubbio tra Ndour e il nuovo arrivo Brescianini, in attacco torna Kean dal 1'. Nei rossoneri De Winter al posto dello squalificato Tomori. Turno di riposo per Bartesaghi e Modric, saranno sostituiti da Estupiñán e Jashari. Da valutare le condizioni di Rabiot che ha subito una botta. Leao non è al meglio e parte dalla panchina, Füllkrug va verso la prima da titolare accanto a Pulisic

ALLEGRI: "LA CLASSIFICA NON RISPECCHIA IL VALORE DELLA FIORENTINA"