Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Fiorentina-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Domenica 11 gennaio la Fiorentina ospita il Milan alle 15. Nei viola dubbio tra Ndour e il nuovo arrivo Brescianini, in attacco torna Kean dal 1'. Nei rossoneri De Winter al posto dello squalificato Tomori. Turno di riposo per Bartesaghi e Modric, saranno sostituiti da Estupiñán e Jashari. Da valutare le condizioni di Rabiot che ha subito una botta. Leao non è al meglio e parte dalla panchina, Füllkrug va verso la prima da titolare accanto a Pulisic

ALLEGRI: "LA CLASSIFICA NON RISPECCHIA IL VALORE DELLA FIORENTINA"

Probabili formazioni
Fiorentina
David de Gea
David de Gea
Portiere
Fiorentina
Domilson Dodô
Domilson Dodô
Terzino destro
pubblicità
Fiorentina
Marin Pongracic
Marin Pongracic
Difensore centrale
Fiorentina
Pietro Comuzzo
Pietro Comuzzo
difensore centrale
pubblicità
Fiorentina
Robin Gosens
Robin Gosens
Terzino sinistro
Fiorentina
Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli
Mediano
Fiorentina
Fabiano Parisi
Fabiano Parisi
Esterno destro
Fiorentina
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora
Centrocampista centrale
pubblicità
Fiorentina
Cher Ndour
Cher Ndour
Centrocampista centrale
Fiorentina
Albert Gudmundsson
Albert Gudmundsson
Esterno sinistro
pubblicità
Fiorentina
Moise Kean
Moise Kean
Attaccante

Le scelte di Vanoli

FIORENTINA (4-1-4-1), la probabile formazione: De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Kean. All. Vanoli

  • Vanoli è tentato di schierare subito titolare il nuovo arrivo Brescianini, che si è unito ai viola giovedì. Al momento però il favorito a centrocampo resta Ndour
  • Kean dovrebbe tornare titolare al centro dell'attacco, dopo essere partito dalla panchina nelle ultime due partite contro Cremonese e Lazio
Milan
Mike Maignan
Mike Maignan
Portiere
Milan
Koni De Winter
Koni De Winter
Difensore centrale di destra
pubblicità
Milan
Matteo Gabbia
Matteo Gabbia
Difensore centrale
Milan
Strahinja Pavlovic
Strahinja Pavlovic
Difensore centrale di sinistra
pubblicità
Milan
Alexis Saelemaekers
Alexis Saelemaekers
Esterno destro
Milan
Ruben Loftus-Cheek
Ruben Loftus-Cheek
Mezzala destra
Milan
Ardon Jashari
Ardon Jashari
Centrocampista centrale
Milan
Adrien Rabiot
Adrien Rabiot
Mezzala sinistra
pubblicità
Milan
Pervis Estupiñán
Pervis Estupiñán
Esterno sinistro
Milan
Christian Pulisic
Christian Pulisic
Attaccante
pubblicità
Milan
Niclas Füllkrug
Niclas Füllkrug
Attaccante

Le scelte di Allegri

MILAN (3-5-2), la probabile formazione: Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Füllkrug. All. Allegri

  • Dopo aver giocato due partite consecutive, Leao dovrebbe partire dalla panchina: il portoghese va gestito a causa di un'infiammazione all'adduttore, si eviterà qualsiasi rischio
  • Al posto di Leao dovrebbe giocare Füllkrug, che va verso la sua prima partita da titolare in Serie A
  • Da valutare le condizioni di Rabiot, che ha preso una botta e precauzionalmente ha saltato la parte finale dell'ultimo allenamento (al suo posto c'era Ricci)
  • Allegri ha confermato che Modric partirà dalla panchina, il croato sarà sostituito da Jashari
  • Possibile turno di riposo anche per Bartesaghi, pronto Estupiñán dal 1'
  • Oltre al classico 3-5-2, Allegri ha provato in allenamento per qualche istante anche la difesa a 4. Magari potrebbe essere una soluzione a gara in corso, le due possibili ipotesi sono 4-3-3 o 4-2-3-1. Ma contro la Fiorentina i rossoneri dovrebbero restare con il 3-5-2

Serie A: Altre Notizie

Gasperini: "Raspadori? Parlo solo dei miei"

roma

Dopo la vittoria sul Sassuolo, l'allenatore della Roma esalta la sua squadra ("Nel secondo tempo...

Infortunio Ferguson, Gasp: "Forte contusione"

roma

L'attaccante della Roma è uscito nel corso del primo tempo contro il Sassuolo dopo un colpo alla...

Dove vedere Atalanta-Torino

guida tv

La partita Atalanta-Torino della 20^ giornata di Serie A, si gioca sabato 10 gennaio alle ore...

Allegri: "Nkunku è recuperato, Modric in panchina"

Serie A

L'allenatore rossonero prima della Fiorentina: "Davanti ne ho quattro a disposizione, vedremo chi...

Dove vedere Roma-Sassuolo

guida tv

La partita tra Roma e Sassuolo della 20^ giornata di Serie A si gioca sabato 10 gennaio alle 18 e...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE