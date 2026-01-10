Domenica 11 gennaio la Fiorentina ospita il Milan alle 15. Nei viola dubbio tra Ndour e il nuovo arrivo Brescianini, in attacco torna Kean dal 1'. Nei rossoneri De Winter al posto dello squalificato Tomori. Turno di riposo per Bartesaghi e Modric, saranno sostituiti da Estupiñán e Jashari. Da valutare le condizioni di Rabiot che ha subito una botta. Leao non è al meglio e parte dalla panchina, Füllkrug va verso la prima da titolare accanto a Pulisic
ALLEGRI: "LA CLASSIFICA NON RISPECCHIA IL VALORE DELLA FIORENTINA"
Le scelte di Vanoli
FIORENTINA (4-1-4-1), la probabile formazione: De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Kean. All. Vanoli
- Vanoli è tentato di schierare subito titolare il nuovo arrivo Brescianini, che si è unito ai viola giovedì. Al momento però il favorito a centrocampo resta Ndour
- Kean dovrebbe tornare titolare al centro dell'attacco, dopo essere partito dalla panchina nelle ultime due partite contro Cremonese e Lazio
Le scelte di Allegri
MILAN (3-5-2), la probabile formazione: Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Füllkrug. All. Allegri
- Dopo aver giocato due partite consecutive, Leao dovrebbe partire dalla panchina: il portoghese va gestito a causa di un'infiammazione all'adduttore, si eviterà qualsiasi rischio
- Al posto di Leao dovrebbe giocare Füllkrug, che va verso la sua prima partita da titolare in Serie A
- Da valutare le condizioni di Rabiot, che ha preso una botta e precauzionalmente ha saltato la parte finale dell'ultimo allenamento (al suo posto c'era Ricci)
- Allegri ha confermato che Modric partirà dalla panchina, il croato sarà sostituito da Jashari
- Possibile turno di riposo anche per Bartesaghi, pronto Estupiñán dal 1'
- Oltre al classico 3-5-2, Allegri ha provato in allenamento per qualche istante anche la difesa a 4. Magari potrebbe essere una soluzione a gara in corso, le due possibili ipotesi sono 4-3-3 o 4-2-3-1. Ma contro la Fiorentina i rossoneri dovrebbero restare con il 3-5-2