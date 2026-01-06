Il Milan ha vinto 79 delle 171 sfide in Serie A contro la Fiorentina (45 pareggi, 47 sconfitte) e solo contro la Roma (81) i rossoneri hanno ottenuto più successi nella loro storia in Serie A. La formazione viola è inoltre quella contro cui il club meneghino ha segnato più reti (268) in Serie A.
Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Al Franchi il Milan può agganciare momentaneamente l'Inter in testa, con i nerazzurri impegnati stasera nel big match contro il Napoli. Nei viola Kean torna dal 1', parte dalla panchina il nuovo arrivo Brescianini. Allegri lancia Fullkrug, alla prima da titolare; Leao in panchina. Riposano anche Modric e Rabiot, con Jashari e Ricci al loro posto. Dietro De Winter per lo squalificato Tomori. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 15
LE FORMAZIONI UFFICIALI
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Kean. All. Vanoli.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Ricci, Estupinan; Pulisic, Fullkrug. All. Allegri.
Fullkrug alla prima da titolare
Alla sua presentazione ufficiale, venerdì, il nuovo numero 9 rossonero aveva detto: "La squadra che ho trovato ha già enorme qualità, è un gruppo sano, unito, con grandissima coesione ed energia. Mi ha quasi spaventato quanto sia forte questa energia. Penso di potermi inserire bene, è un gruppo positivo e sono stato accolto benissimo. Il 9 per me è simbolo di gol, so che qui ha un certo peso, spero di esserne all'altezza".
Milan, le scelte di Allegri
Allegri lancia per la prima volta dal 1’ Fullkrug in attacco, con Leao non al meglio (infiammazione all’adduttore) che parte dalla panchina. Con il tedesco c’è Pulisic. In difesa De Winter gioca al posto dello squalificato Tomori, turno di riposo per Modric e Bartesaghi, sostituiti da Jashari ed Estupinan. Anche Rabiot non è al meglio (dopo aver preso una botta): in un centrocampo totalmente rivoluzionato lo sostituisce Ricci. Parte titolare anche Loftus-Cheek (fuori Fofana)
- MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Ricci, Estupiñán; Pulisic, Füllkrug. All. Allegri
Fiorentina, le scelte di Vanoli
Kean torna titolare al centro dell’attacco, con una linea a 4 alle sue spalle composta da Parisi, Mandragora, Ndour e Gudmundsso. Fagioli fa ancora il regista, confermata anche la linea a 4 di difesa con Dodò, Pongracic, Comuzzo e Gosens davanti a de Gea. Parte dalla panchina il nuovo arrivo Brescianini, arrivato giovedì scorso
- FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Kean. All. Vanoli
Quei rigori nel recupero
Sia Fiorentina che Milan sono reduci da un pareggio con finale thrilling. I viola sono stati beffati dal rigore di Pedro che ha regalato alla Lazio il 2-2 al 95’, mentre il Milan ha ringraziato prima Leao (pari al 92’ al Genoa) e poi proprio un rigore, quello calciato alle stelle da Stanciu al 99’, anche grazie alla buca scavata sul dischetto da Pavlovic
Un solo pareggio negli ultimi 11 confronti tra Fiorentina e Milan in campionato: 2-2 lo scorso 5 aprile al Meazza, completano sette vittorie rossonere e tre successi viola.
La Fiorentina ha vinto tre delle ultime quattro partite casalinghe contro il Milan in campionato (1 sconfitta), tanti successi quanti quelli ottenuti dalla Viola nelle precedenti 18 gare al Franchi contro i rossoneri in Serie A (3 vittorie, 7 pareggi, 8 sconfitte).
Due risultati utili di fila della Fiorentina (1 vittoria, 1 pareggio), che in questo campionato non è ancora riuscita a rimanere per tre partite consecutive imbattuta: i viola in generale hanno raccolto sette punti nelle ultime quattro gare di Serie A, uno in più degli appena sei raccolti nelle prime 15 gare di questo torneo.
Dopo i successi contro Udinese e Cremonese, la Fiorentina potrebbe vincere tre match casalinghi di fila in Serie A per la prima volta in questa stagione; l'ultima risale al periodo tra febbraio e marzo scorsi, con Raffaele Palladino in panchina (contro Lecce, Juventus e Atalanta in quel caso).
Il Milan potrebbe registrare al massimo una sconfitta dopo 19 gare in una singola stagione di Serie A solo per la quarta volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo il 1995/96, il 2003/04 (in entrambe queste due vinse poi lo Scudetto) e il 2004/05 (terminò il campionato al 2° posto).
Il Milan è l'unica squadra imbattuta in trasferta in questa Serie A: in otto gare cinque vittorie e tre pareggi per i rossoneri, con appena cinque reti subite (miglior difesa fuori casa nella Serie A in corso). Considerando i big-5 campionati europei 2025/26, l'unica altra formazione imbattuta fuori casa è il Bayern Monaco.
Sfida tra la squadra che ha perso più punti da situazione di vantaggio (Fiorentina 18) e la seconda formazione con più punti guadagnati dopo essere andata sotto nel punteggio (Milan 9, dietro solo al Cagliari con 11).
Albert Gudmundsson è - con De Bruyne, Orsolini e Vlasic - uno dei quattro giocatori a contare già tre gol su rigore in questa Serie A: dalla stagione 2023/24, l'islandese ha trasformato nove dei 10 penalty calciati nella competizione; solo Dybala (91%) vanta una percentuale di realizzazione migliore del giocatore della Fiorentina (90%) tra chi ne ha battuti almeno otto nel periodo in A.
La Fiorentina è una delle due squadre - al pari del Cagliari - contro cui Rafael Leao ha segnato più gol in Serie A: sono ben sei le reti in sole otto sfide del portoghese ai viola, solo una delle quali arrivata al Franchi (il 30 marzo 2024, in Fiorentina-Milan 1-2; in quella partita Leao fornì anche un assist per Loftus-Cheek)