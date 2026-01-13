Dovrebbe essere Nkunku più di Pulisic ad affiancare Leao nel Milan che Allegri presenterà in campo a Como nel recupero della 16^giornata di serie A. A disposizione ci potrebbe essere anche Fullkrug che nonostante l'infrazione a un dito del piede si è allenato con la squadra. Nel Como Fabregas mantiene il dubbio in mezzo fra Da Cunha e Caqueret mentre sugli esterni Smolcic e Valle sembrano favoriti per partire da titolari

COMO-MILAN, FULLKRUG PUNTA ALLA CONVOCAZIONE