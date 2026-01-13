Offerte Sky
Como-Milan, le probabili formazioni

Serie A

Dovrebbe essere Nkunku più di Pulisic ad affiancare Leao nel Milan che Allegri presenterà in campo a Como nel recupero della 16^giornata di serie A. A disposizione ci potrebbe essere anche Fullkrug che nonostante l'infrazione a un dito del piede si è allenato con la squadra. Nel Como Fabregas mantiene il dubbio in mezzo fra Da Cunha e Caqueret mentre sugli esterni Smolcic e Valle sembrano favoriti per partire da titolari

COMO-MILAN, FULLKRUG PUNTA ALLA CONVOCAZIONE

Probabili formazioni
Como
Jean Butez
Jean Butez
PORTIERE
Como
Ivan Smolcic
Ivan Smolcic
TERZINO DESTRO
Como
Jacobo Ramón
Jacobo Ramón
DIFENSORE CENTRALE DI DESTRA
Como
Diego Carlos
Diego Carlos
DIFENSORE CENTRALE DI SINISTRA
Como
Álex Valle
Álex Valle
TERZINO SINISTRO
Como
Máximo Perrone
Máximo Perrone
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Como
Lucas da Cunha
Lucas da Cunha
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Como
Mërgim Vojvoda
Mërgim Vojvoda
ESTERNO DESTRO
Como
Nico Paz
Nico Paz
TREQUARTISTA
Como
Jesús Rodriguez
Jesús Rodriguez
esterno sinistro
Como
Tasos Douvikas
Tasos Douvikas
Attaccante

Le scelte di Fabregas

COMO (4-2-3-1), la probabile formazione: Butez; Smolcic, Ramón, Santos Silva, Valle; Caqueret, da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodríguez; Douvikas. All. Cesc Fabregas

  • Fabregas si tiene qualche dubbio in vista del match contro i rossoneri
  • Smolcic/Van Der Brempt, Valle/Moreno sono i ballottaggi sugli esterni difensivi
  • In mezzo il dubbio è fra Da Cunha e Caqueret
Milan
Mike Maignan
Mike Maignan
Portiere
Milan
Fikayo Tomori
Fikayo Tomori
Difensore di destra
Milan
Matteo Gabbia
Matteo Gabbia
Defender
Milan
Koni De Winter
Koni De Winter
Difensore di sinistra
Milan
Alexis Saelemaekers
Alexis Saelemaekers
Esterno di destra
Milan
Youssouf Fofana
Youssouf Fofana
Centrocampista di destra
Milan
Luka Modric
Luka Modric
Centrocampista centrale
Milan
Adrien Rabiot
Adrien Rabiot
Centrocampista di sinistra
Milan
Davide Bartesaghi
Davide Bartesaghi
Esterno di sinistra
Milan
Christopher Nkunku
Christopher Nkunku
Attaccante
Milan
Christian Pulisic
Christian Pulisic
Attaccante

Le scelte di Allegri

MILAN (3-5-2): Maignan, Tomori, Gabbia, De Winter, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Nkunku, Leao. All. Massimiliano Allegri

  • La notizia positiva è il possibile recupero di Fulkrug per la panchina
  • Al posto di Pavlovic spazio a De Winter
  • Fofana è favorito su Ricci per completare il centrocampo con Modric e Rabiot
  • Nkunku più di Pulisic per affiancare Leao

