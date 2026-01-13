Dovrebbe essere Nkunku più di Pulisic ad affiancare Leao nel Milan che Allegri presenterà in campo a Como nel recupero della 16^giornata di serie A. A disposizione ci potrebbe essere anche Fullkrug che nonostante l'infrazione a un dito del piede si è allenato con la squadra. Nel Como Fabregas mantiene il dubbio in mezzo fra Da Cunha e Caqueret mentre sugli esterni Smolcic e Valle sembrano favoriti per partire da titolari
Le scelte di Fabregas
COMO (4-2-3-1), la probabile formazione: Butez; Smolcic, Ramón, Santos Silva, Valle; Caqueret, da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodríguez; Douvikas. All. Cesc Fabregas
- Fabregas si tiene qualche dubbio in vista del match contro i rossoneri
- Smolcic/Van Der Brempt, Valle/Moreno sono i ballottaggi sugli esterni difensivi
- In mezzo il dubbio è fra Da Cunha e Caqueret
Le scelte di Allegri
MILAN (3-5-2): Maignan, Tomori, Gabbia, De Winter, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Nkunku, Leao. All. Massimiliano Allegri
- La notizia positiva è il possibile recupero di Fulkrug per la panchina
- Al posto di Pavlovic spazio a De Winter
- Fofana è favorito su Ricci per completare il centrocampo con Modric e Rabiot
- Nkunku più di Pulisic per affiancare Leao