Napoli e Parma si sfidano nel recupero della 16^ giornata di Serie A: match in programma allo stadio Maradona mercoledì 14 gennaio alle 18.30. Conte (squalificato) con quattro possibili novità rispetto al pareggio contro l'Inter: Mazzocchi al posto di Beukema (con Di Lorenzo in difesa), Buongiorno per Juan Jesus in difesa, Olivera al posto di Spinazzola a sinistra e Lang per Elmas in attacco. Due ballottaggi invece per Cuesta: Valenti in vantaggio su Britschgi e Keita favorito su Estevez
Le scelte di Conte
NAPOLI (3-4-3) la probabile formazione: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Højlund, Lang. All. Conte (squalificato, in panchina Stellini)
- Conte squalificato per due giornate dopo l'espulsione in Inter-Napoli
- Possibili quattro cambi rispetto alla formazione titolare scesa in campo a San Siro
- Mazzocchi per Beukema, con lo spostamento di Di Lorenzo sulla linea dei difensori
- In difesa Buongiorno al posto di Juan Jesus
- A sinistra Olivera per Spinazzola
- In avanti Lang al posto di Elmas
Le scelte di Cuesta
PARMA (4-3-3), la probabile formazione: Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Oristanio, Pellegrino, Benedyczak. All. Cuesta
- Cuesta senza Almqvist nella trasferta di Napoli
- In avanti - rispetto a Lecce - Ondrejka potrebbe partire dalla panchina con Benedyczak nel tridente insieme a Oristanio e Pellegrino
- In difesa Valenti favorito su Britschgi. Nel caso dovesse giocare lo svizzero, Delprato si sposterebbe in mezzo in coppia con Circati
- A centrocampo Keita in vantaggio su Estevez