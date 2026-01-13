Napoli e Parma si sfidano nel recupero della 16^ giornata di Serie A: match in programma allo stadio Maradona mercoledì 14 gennaio alle 18.30. Conte (squalificato) con quattro possibili novità rispetto al pareggio contro l'Inter: Mazzocchi al posto di Beukema (con Di Lorenzo in difesa), Buongiorno per Juan Jesus in difesa, Olivera al posto di Spinazzola a sinistra e Lang per Elmas in attacco. Due ballottaggi invece per Cuesta: Valenti in vantaggio su Britschgi e Keita favorito su Estevez