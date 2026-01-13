Offerte Sky
Napoli-Parma, le probabili formazioni

Serie A

Napoli e Parma si sfidano nel recupero della 16^ giornata di Serie A: match in programma allo stadio Maradona mercoledì 14 gennaio alle 18.30. Conte (squalificato) con quattro possibili novità rispetto al pareggio contro l'Inter: Mazzocchi al posto di Beukema (con Di Lorenzo in difesa), Buongiorno per Juan Jesus in difesa, Olivera al posto di Spinazzola a sinistra e Lang per Elmas in attacco. Due ballottaggi invece per Cuesta: Valenti in vantaggio su Britschgi e Keita favorito su Estevez

Probabili formazioni
Napoli
Vanja Milinkovic-Savic
Vanja Milinkovic-Savic
portiere
Napoli
Giovanni Di Lorenzo
Giovanni Di Lorenzo
difensore centro destra
Napoli
Amir Rrahmani
Amir Rrahmani
difensore centrale
Napoli
Alessandro Buongiorno
Alessandro Buongiorno
difensore centro sinistra
Napoli
Pasquale Mazzocchi
Pasquale Mazzocchi
esterno destro
Napoli
Stanislav Lobotka
Stanislav Lobotka
centrocampista centrale
Napoli
Scott McTominay
Scott McTominay
centrocampista centrale
Napoli
Mathías Olivera
Mathías Olivera
esterno sinistro
Napoli
Matteo Politano
Matteo Politano
ala destra
Napoli
Rasmus Højlund
Rasmus Højlund
centravanti
Napoli
Noa Lang
Noa Lang
ala sinistra

Le scelte di Conte

NAPOLI (3-4-3) la probabile formazione: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Højlund, Lang. All. Conte (squalificato, in panchina Stellini)

  • Conte squalificato per due giornate dopo l'espulsione in Inter-Napoli
  • Possibili quattro cambi rispetto alla formazione titolare scesa in campo a San Siro
  • Mazzocchi per Beukema, con lo spostamento di Di Lorenzo sulla linea dei difensori
  • In difesa Buongiorno al posto di Juan Jesus
  • A sinistra Olivera per Spinazzola
  • In avanti Lang al posto di Elmas
Parma
Edoardo Corvi
Edoardo Corvi
portiere
Parma
Enrico Del Prato
Enrico Del Prato
terzino destro
Parma
Alessandro Circati
Alessandro Circati
difensore centrale
Parma
Lautaro Valenti
Lautaro Valenti
difensore centrale
Parma
Emanuele Valeri
Emanuele Valeri
terzino sinistro
Parma
Adrián Bernabé
Adrián Bernabé
mezzala destra
Parma
Mandela Keita
Mandela Keita
centrocampista centrale
Parma
Oliver Sørensen
Oliver Sørensen
mezzala sinistra
Parma
Gaetano Oristanio
Gaetano Oristanio
ala destra
Parma
Mateo Pellegrino
Mateo Pellegrino
centravanti
Parma
Adrian Benedyczak
Adrian Benedyczak
ala sinistra

Le scelte di Cuesta

PARMA (4-3-3), la probabile formazione: Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Oristanio, Pellegrino, Benedyczak. All. Cuesta

  • Cuesta senza Almqvist nella trasferta di Napoli
  • In avanti - rispetto a Lecce - Ondrejka potrebbe partire dalla panchina con Benedyczak nel tridente insieme a Oristanio e Pellegrino 
  • In difesa Valenti favorito su Britschgi. Nel caso dovesse giocare lo svizzero, Delprato si sposterebbe in mezzo in coppia con Circati
  • A centrocampo Keita in vantaggio su Estevez

Serie A: Altre Notizie

Calhanoglu, risentimento al soleo: out 20 giorni

inter

Risentimento al soleo per Hakan Calhanoglu: è questo l'esito degli esami del centrocampista turco...

Maresca per Inter-Lecce, a Fabbri Napoli-Parma

Serie A

L'Aia ha comunicato i nomi degli arbitri designati per i quattro recuperi della 16^giornata di...

Serie A, calendario recuperi della 16^ giornata

il programma

Torna in campo la Serie A con i recuperi della 16ª giornata, rinviata per la Supercoppa....

Spalletti: "I due rigori di oggi non c'erano"

Serie A

L'allenatore della Juve commenta il  successo della sua squadra che avvicina i bianconeri...

Rigori Juve-Cremonese: uno revocato dopo Review

juve-cremonese

Nel corso del match contro la Juventus, alla Cremonese è stato revocato un calcio di...
