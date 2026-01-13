Offerte Sky
Serie A: dubbi, recuperati, indisponibili e squalificati che salteranno la 21^ giornata

Serie A
Introduzione

Situazione indisponibili divisa tra recuperi e prossimo weekend. Sono infatti 8 le squadre impegnate tra mercoledì e giovedì e quindi, almeno a livello di squalifiati, va fatta una netta distinzione. Ben tre allenatori guarderanno la partita della propria squadra dalla tribuna: parliamo di Davide Nicola, Paoli Vanoli e Antonio Conte, quest'ultimo è stato squalificato per 2 giornate con ammenda di 15mila euro dopo l'espulsione per proteste a San Siro dopo il rigore assegnato all'Inter. L'allenatore del Napoli, pertanto, non sarà in panchina contro il Parma e contro il Sassuolo.

Lecce decimato dal Giudice Sportivo con ben tre assenze in vista della trasferta di Milano con Gaspar che si è beccato 3 giornate. Dopo il 2-2 contro il Napoli, sono arrivati i risultati degli esami sostenuti da Calhanoglu: il centrocampista dovrà stare a riposo per almeno 20 giorni per un risentimento al soleo. Altri nerazzurri e altri problemi di formazione: parliamo dell'Atalanta di Palladino che, salvo soprese, dovrà rinunciare anche a Djimsiti. Buon per il tecnico, e per altri suoi colleghi, che la Coppa d'Africa abbia eliminato altre squadre: Kossounou e Ndicka tornano a disposizione dei fantallenatori

Ecco la situazione squadra per squadra su squalificati, indisponibili e possibili recuperi in vista dei recuperi della 16^ giornata e delle sfide del 21° turno per quelle squadre che non saranno impegnate tra mercoledì e giovedì

Quello che devi sapere

ATALANTA

21^ giornata Pisa-Atalanta
  

  • LOOKMAN: impegnato in Coppa d'Africa
  • DJIMSITI - Trauma contusivo all'osso iliaco. Out contro il Pisa
  • KOLASINAC - Distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. In forte dubbio per la sfida contro il Torino
  • BAKKER - Rottura del crociato. Rientro previsto a gennaio 2026
  • BELLANOVA - Lesione muscolare tra primo e secondo grado del bicipite femorale destro. Rientro previsto a metà gennaio

BOLOGNA

Il Bologna giocherà il recupero della 16ma giornata contro il Verona
 

  • CAMBIAGHI - Squalificato due turni. Salta il Verona e Fiorentina
  • LUCUMI' - Lesione di basso grado al bicipite femorale. Rientro previsto nella prima parte di febbraio
  • SKORUPSKI - Lesione ai flessori della coscia destra. Resta in dubbio per il recupero contro il Verona
  • BERNARDESCHI - Operato a seguito di una frattura angolata della clavicola sinistra. Rientro nella seconda metà di febbraio

CAGLIARI

21^ giornata Cagliari-Juventus
 

  • FOLORUNSHO - Distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Rientro previsto a inizio febbraio
  • MINA - Problema al ginocchio. In forte dubbio per la 21^ giornata
  • DEIOLA - Problema muscolare. Dovrebbe saltare anche la gara contro il Genoa
  • BELOTTI - a fine settembre ha riportato la lesione del legamento e crociato. Operazione riuscita, rientro non prima di aprile 2026
  • FELICI - Rottura del legamento crociato. Stagione finita

COMO

Il Como giocherà il recupero della 16ma giornata contro il Milan
 

  • DIAO - Lesione al bicipite femorale destro. Rientro previsto nella 22^ giornata
  • ADDAI - Nuovo problema al flessore. Rientro previsto a fine gennaio
  • MORATA –Lesione di alto grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Rientro previsto a inizio febbraio
  • GOLDANIGA - Problema al piede. Possibile rientro a metà gennaio

CREMONESE

21^ giornata Cremonese-Verona
 

  • PEZZELLA - Squalificato un turno. Salta il Verona
  • NICOLA (All.) - Squalificato un turno. Non sarà in panchina contro il Verona
  • PAYERO - Ha saltato la sfida con la Juventus per una sindrome influenzale. Recuperabile per la 21^ giornata
  • SARMIENTO - Problema fisico. In dubbio per la 21^ giornata
  • COLLOCOLO - Lesione muscolare del retto femorale sinistro. Rientro previsto a metà gennaio

FIORENTINA

21^ giornata Bologna-Fiorentina
   

  • VANOLI (All.) - Squalificato un turno. Non sarà in panchina contro il Bologna
  • DZEKO - Problema al piede. In dubbio per la 21^ giornata
  • LAMPTEY - Lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Operazione riuscita. Rientro in gruppo a gennaio 2026 ma da stabilire quando effettivamente tornerà a disposizione

GENOA

21^ giornata Parma-Genoa
  

  • ONANA - Impegnato in Coppa d'Africa
  • GRONBAEK - Fastidio al polpaccio. In dubbio per la 21^ giornata
  • EKUBAN - Lesione al bicipite femorale - Rientro a inizio febbraio 
  • CORNET - Affaticamento all'adduttore. Rientro a metà gennaio
  • SIEGRIST - Frattura a un dito. Rientro a fine gennaio 

INTER

L'Inter giocherà il recupero della 16ma giornata contro il Lecce
 

  • CALHANOGLU - Risentimento muscolare al soleo sinistro. Stop di circa 3 settimane. Rientro previsto a inizio febbraio
  • DUMFRIES - Infortunio alla caviglia sinistra. E' stato operato, dovrà stare fermo almeno fino a fine febbraio
  • J. MARTINEZ - Distorsione alla caviglia. Rientro previsto a fine gennaio
  • DI GENNARO - Frattura ad un polso. Tempi di recupero non definiti

JUVENTUS

21^ giornata Cagliari-Juventus
   

  • CONCEICAO - Fastidio muscolare alla coscia sinistra. In dubbio per la sfida contro il Cagliari
  • RUGANI – Lesione di medio grado al gemello mediale. Rientro previsto per gli inizi di febbraio
  • GATTI - Lesione del menisco del ginocchio destro. Rientro previsto per la seconda metà di gennaio
  • VLAHOVIC - Lesione di alto grado all'adduttore sinistro. Operato giovedì 4 dicembre. Rientro previsto tra fine marzo e inizio aprile
  • MILIK - Problema fisico. Tempi di recupero non definiti

LAZIO

21^ giornata Lazio-Como

  • DIA - Impegnato in Coppa d'Africa
  • DELE-BASHIRU - Impegnato in Coppa d'Africa
  • BASIC - Infliammazione all'adduttore. Recuperabile per la 21^ giornata
  • PATRIC - Affaticamento al polpaccio. Rientro a fine gennaio
  • GIGOT - Operazione alla caviglia. Tempi di recupero non definiti

LECCE

Il Lecce giocherà il recupero della 16ma giornata contro l'Inter
   

  • GASPAR  - Squalificato tre turni. Salta l'Inter, il Milan e la Lazio
  • BANDA - Squalificato un turno. Salta l'Inter
  • RAMADANI - Squalificato un turno. Saltal'Inter
  • BERISHA - Lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. Rientro previso nella seconda metà di gennaio
  • TETE MORENTE - Fascite plantare. Possibile rientro nella seconda metà di gennaio
  • PIERRET - Problema alla schiena. Dovrebbe saltare anche il recupero contro l'Inter

MILAN

Il Milan giocherà il recupero della 16ma giornata contro il Como
  

  • PAVLOVIC - Applicati 9 punti di sutura alla tempia. Dovrebbe recuperare per il Como
  • GIMENEZ - Problema alla caviglia. Rientro nella seconda metà di febbraio

NAPOLI

Il Napoli giocherà il recupero della 16ma giornata contro il Parma
 

  • JUAN JESUS - Squalificato un turno. Salta il Parma
  • CONTE (All) - Squalificato per due turni. Non sarà in panchina contro il Parma e contro il Sassuolo
  • DAVID NERES - Distorsione alla caviglia. La sensazione è che non verrà rischiato contro il Parma
  • MERET - Trauma distorsivo alla spalla. Tempi di recupero da stabilire
  • GILMOUR - Pubalgia, operato: possibile rientro a fine gennaio
  • ANGUISSA - Lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Possibile rientro a fine gennaio 2026
  • LUKAKU - Problema fisico. Dovrebbe saltare anche l'Inter
  • BEUKEMA - Trauma contusivo al piede. In dubbio per la 20^ giornata
  • DE BRUYNE - Lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. Rientro possibile a marzo 2026

PARMA

Il Parma giocherà il recupero della 16ma giornata contro il Napoli
 

  • LOVIK - Problema muscolare. Non recupera per la gara contro il Napoli
  • SUZUKI - Frattura scomposta del dito e dello scafoide. Possibile rientro a fine febbraio
  • NDIAYE – Pubalgia. Tempi di recupero non definiti
  • FRIGAN - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Ipotesi di rientro a marzo 2026

PISA

21^ giornata Pisa-Atalanta
  

  • CARACCIOLO - Squalificato un turno. Salta l'Atalanta
  • AKINSANMIRO - Impegnato in Coppa d'Africa
  • CUADRADO - Risentimento al flessore. Le sue condizioni verranno rivalutate a febbraio
  • DENOON - Problema alla caviglia. Dovrebbe saltare anche la 21^ giornata
  • ALBIOL - Sospetto stiramento. Se confermato possibile rientro a metà febbraio
  • VURAL - Problema al ginocchio. In forte dubbio per la 21^ giornata
  • STENGS – Distacco completo dall’osso del tendine del lungo adduttore sinistro. Intervento riuscito e avviato il percorso fisioterapico. Rientro previsto a marzo
  • LUSUARDI - Problema muscolare. Rientro possibile a febbraio

ROMA

21^ giornata Torino-Roma
 

  • EL AYNAOUI - Impegnato in Coppa d'Africa
  • FERGUSON - Forte contusione con ematoma. In forte dubbio per la 21^ giornata
  • DOVBYK - Lesione muscolare di lieve entità alla coscia sinistra. Rientro previsto per fine gennaio
  • PELLEGRINI – Lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro. Rientro previsto a fine gennaio
  • BALDANZI - Problema al retto femorale. Rientro previsto per la seconda metà di gennaio
  • GOLLINI - Lesione muscolare. Rientro previsto per febbraio

SASSUOLO

21^ giornata Napoli-Sassuolo

  • COULIBALY - Impegnato in Coppa d'Africa
  • THORSTVEDT - Trauma contusivo della spalla sinistra. Rientro previsto poco prima della fine di gennaio
  • CANDE' - Problema fisico. Servono approfondimenti clinici. Tempi di recupero da stabilire
  • BERARDI - Lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra. Rientro previsto a fine gennaio-inizio febbraio
  • VOLPATO - Problema muscolare. Potrebbe recuperare per la sfida contro il Napoli
  • ROMAGNA - Lesione di medio grado del muscolo soleo della gamba sinistra. Possibile rientro a metà gennaio
  • BOLOCA - Risentimento muscolare al ginocchio. Rientro previsto per gennaio
  • PIERAGNOLO - Lesione del legamento crociato. Stagione di fatto finita

TORINO

21^ giornata Torino-Roma
    

  • MASINA - Impegnato in Coppa d'Africa
  • PEDERSEN - Problema muscolare. Recuperabile per la 21^ giornata
  • ILIC - Lombosciatalgia. Difficile il recupero per la 21^ giornata
  • SCHUURS - in fase di recupero da operazione al ginocchio. Non è ancora stata fissata una data per il suo rientro

UDINESE

21^ giornata Udinese-Inter
   

  • ZANIOLO - Squalificato un turno. Salta l'Inter
  • ZANIOLO - Intervento per pulizia ginocchio. Rientro previsto per metà febbraio
  • BUKSA - Lesione al soleo del polpaccio sinistro. Rientro a febbraio

VERONA

Il Verona giocherà il recupero della 16ma giornata contro il Bologna
 

  • SUSLOV - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Rientro non prima di marzo 2026
  • AKPA AKPRO - Problema alla caviglia destra. Potrebbe rientrare a metà gennaio

