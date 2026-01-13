Serie A: dubbi, recuperati, indisponibili e squalificati che salteranno la 21^ giornataSerie A
Situazione indisponibili divisa tra recuperi e prossimo weekend. Sono infatti 8 le squadre impegnate tra mercoledì e giovedì e quindi, almeno a livello di squalifiati, va fatta una netta distinzione. Ben tre allenatori guarderanno la partita della propria squadra dalla tribuna: parliamo di Davide Nicola, Paoli Vanoli e Antonio Conte, quest'ultimo è stato squalificato per 2 giornate con ammenda di 15mila euro dopo l'espulsione per proteste a San Siro dopo il rigore assegnato all'Inter. L'allenatore del Napoli, pertanto, non sarà in panchina contro il Parma e contro il Sassuolo.
Lecce decimato dal Giudice Sportivo con ben tre assenze in vista della trasferta di Milano con Gaspar che si è beccato 3 giornate. Dopo il 2-2 contro il Napoli, sono arrivati i risultati degli esami sostenuti da Calhanoglu: il centrocampista dovrà stare a riposo per almeno 20 giorni per un risentimento al soleo. Altri nerazzurri e altri problemi di formazione: parliamo dell'Atalanta di Palladino che, salvo soprese, dovrà rinunciare anche a Djimsiti. Buon per il tecnico, e per altri suoi colleghi, che la Coppa d'Africa abbia eliminato altre squadre: Kossounou e Ndicka tornano a disposizione dei fantallenatori.
Ecco la situazione squadra per squadra su squalificati, indisponibili e possibili recuperi in vista dei recuperi della 16^ giornata e delle sfide del 21° turno per quelle squadre che non saranno impegnate tra mercoledì e giovedì
Quello che devi sapere
ATALANTA
21^ giornata Pisa-Atalanta
- LOOKMAN: impegnato in Coppa d'Africa
- DJIMSITI - Trauma contusivo all'osso iliaco. Out contro il Pisa
- KOLASINAC - Distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. In forte dubbio per la sfida contro il Torino
- BAKKER - Rottura del crociato. Rientro previsto a gennaio 2026
- BELLANOVA - Lesione muscolare tra primo e secondo grado del bicipite femorale destro. Rientro previsto a metà gennaio
BOLOGNA
Il Bologna giocherà il recupero della 16ma giornata contro il Verona
- CAMBIAGHI - Squalificato due turni. Salta il Verona e Fiorentina
- LUCUMI' - Lesione di basso grado al bicipite femorale. Rientro previsto nella prima parte di febbraio
- SKORUPSKI - Lesione ai flessori della coscia destra. Resta in dubbio per il recupero contro il Verona
- BERNARDESCHI - Operato a seguito di una frattura angolata della clavicola sinistra. Rientro nella seconda metà di febbraio
CAGLIARI
21^ giornata Cagliari-Juventus
- FOLORUNSHO - Distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Rientro previsto a inizio febbraio
- MINA - Problema al ginocchio. In forte dubbio per la 21^ giornata
- DEIOLA - Problema muscolare. Dovrebbe saltare anche la gara contro il Genoa
- BELOTTI - a fine settembre ha riportato la lesione del legamento e crociato. Operazione riuscita, rientro non prima di aprile 2026
- FELICI - Rottura del legamento crociato. Stagione finita
COMO
Il Como giocherà il recupero della 16ma giornata contro il Milan
- DIAO - Lesione al bicipite femorale destro. Rientro previsto nella 22^ giornata
- ADDAI - Nuovo problema al flessore. Rientro previsto a fine gennaio
- MORATA –Lesione di alto grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Rientro previsto a inizio febbraio
- GOLDANIGA - Problema al piede. Possibile rientro a metà gennaio
CREMONESE
21^ giornata Cremonese-Verona
- PEZZELLA - Squalificato un turno. Salta il Verona
- NICOLA (All.) - Squalificato un turno. Non sarà in panchina contro il Verona
- PAYERO - Ha saltato la sfida con la Juventus per una sindrome influenzale. Recuperabile per la 21^ giornata
- SARMIENTO - Problema fisico. In dubbio per la 21^ giornata
- COLLOCOLO - Lesione muscolare del retto femorale sinistro. Rientro previsto a metà gennaio
FIORENTINA
21^ giornata Bologna-Fiorentina
- VANOLI (All.) - Squalificato un turno. Non sarà in panchina contro il Bologna
- DZEKO - Problema al piede. In dubbio per la 21^ giornata
- LAMPTEY - Lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Operazione riuscita. Rientro in gruppo a gennaio 2026 ma da stabilire quando effettivamente tornerà a disposizione
GENOA
21^ giornata Parma-Genoa
- ONANA - Impegnato in Coppa d'Africa
- GRONBAEK - Fastidio al polpaccio. In dubbio per la 21^ giornata
- EKUBAN - Lesione al bicipite femorale - Rientro a inizio febbraio
- CORNET - Affaticamento all'adduttore. Rientro a metà gennaio
- SIEGRIST - Frattura a un dito. Rientro a fine gennaio
INTER
L'Inter giocherà il recupero della 16ma giornata contro il Lecce
- CALHANOGLU - Risentimento muscolare al soleo sinistro. Stop di circa 3 settimane. Rientro previsto a inizio febbraio
- DUMFRIES - Infortunio alla caviglia sinistra. E' stato operato, dovrà stare fermo almeno fino a fine febbraio
- J. MARTINEZ - Distorsione alla caviglia. Rientro previsto a fine gennaio
- DI GENNARO - Frattura ad un polso. Tempi di recupero non definiti
JUVENTUS
21^ giornata Cagliari-Juventus
- CONCEICAO - Fastidio muscolare alla coscia sinistra. In dubbio per la sfida contro il Cagliari
- RUGANI – Lesione di medio grado al gemello mediale. Rientro previsto per gli inizi di febbraio
- GATTI - Lesione del menisco del ginocchio destro. Rientro previsto per la seconda metà di gennaio
- VLAHOVIC - Lesione di alto grado all'adduttore sinistro. Operato giovedì 4 dicembre. Rientro previsto tra fine marzo e inizio aprile
- MILIK - Problema fisico. Tempi di recupero non definiti
LAZIO
21^ giornata Lazio-Como
- DIA - Impegnato in Coppa d'Africa
- DELE-BASHIRU - Impegnato in Coppa d'Africa
- BASIC - Infliammazione all'adduttore. Recuperabile per la 21^ giornata
- PATRIC - Affaticamento al polpaccio. Rientro a fine gennaio
- GIGOT - Operazione alla caviglia. Tempi di recupero non definiti
LECCE
Il Lecce giocherà il recupero della 16ma giornata contro l'Inter
- GASPAR - Squalificato tre turni. Salta l'Inter, il Milan e la Lazio
- BANDA - Squalificato un turno. Salta l'Inter
- RAMADANI - Squalificato un turno. Saltal'Inter
- BERISHA - Lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. Rientro previso nella seconda metà di gennaio
- TETE MORENTE - Fascite plantare. Possibile rientro nella seconda metà di gennaio
- PIERRET - Problema alla schiena. Dovrebbe saltare anche il recupero contro l'Inter
MILAN
Il Milan giocherà il recupero della 16ma giornata contro il Como
- PAVLOVIC - Applicati 9 punti di sutura alla tempia. Dovrebbe recuperare per il Como
- GIMENEZ - Problema alla caviglia. Rientro nella seconda metà di febbraio
NAPOLI
Il Napoli giocherà il recupero della 16ma giornata contro il Parma
- JUAN JESUS - Squalificato un turno. Salta il Parma
- CONTE (All) - Squalificato per due turni. Non sarà in panchina contro il Parma e contro il Sassuolo
- DAVID NERES - Distorsione alla caviglia. La sensazione è che non verrà rischiato contro il Parma
- MERET - Trauma distorsivo alla spalla. Tempi di recupero da stabilire
- GILMOUR - Pubalgia, operato: possibile rientro a fine gennaio
- ANGUISSA - Lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Possibile rientro a fine gennaio 2026
- LUKAKU - Problema fisico. Dovrebbe saltare anche l'Inter
- BEUKEMA - Trauma contusivo al piede. In dubbio per la 20^ giornata
- DE BRUYNE - Lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. Rientro possibile a marzo 2026
PARMA
Il Parma giocherà il recupero della 16ma giornata contro il Napoli
- LOVIK - Problema muscolare. Non recupera per la gara contro il Napoli
- SUZUKI - Frattura scomposta del dito e dello scafoide. Possibile rientro a fine febbraio
- NDIAYE – Pubalgia. Tempi di recupero non definiti
- FRIGAN - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Ipotesi di rientro a marzo 2026
PISA
21^ giornata Pisa-Atalanta
- CARACCIOLO - Squalificato un turno. Salta l'Atalanta
- AKINSANMIRO - Impegnato in Coppa d'Africa
- CUADRADO - Risentimento al flessore. Le sue condizioni verranno rivalutate a febbraio
- DENOON - Problema alla caviglia. Dovrebbe saltare anche la 21^ giornata
- ALBIOL - Sospetto stiramento. Se confermato possibile rientro a metà febbraio
- VURAL - Problema al ginocchio. In forte dubbio per la 21^ giornata
- STENGS – Distacco completo dall’osso del tendine del lungo adduttore sinistro. Intervento riuscito e avviato il percorso fisioterapico. Rientro previsto a marzo
- LUSUARDI - Problema muscolare. Rientro possibile a febbraio
ROMA
21^ giornata Torino-Roma
- EL AYNAOUI - Impegnato in Coppa d'Africa
- FERGUSON - Forte contusione con ematoma. In forte dubbio per la 21^ giornata
- DOVBYK - Lesione muscolare di lieve entità alla coscia sinistra. Rientro previsto per fine gennaio
- PELLEGRINI – Lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro. Rientro previsto a fine gennaio
- BALDANZI - Problema al retto femorale. Rientro previsto per la seconda metà di gennaio
- GOLLINI - Lesione muscolare. Rientro previsto per febbraio
SASSUOLO
21^ giornata Napoli-Sassuolo
- COULIBALY - Impegnato in Coppa d'Africa
- THORSTVEDT - Trauma contusivo della spalla sinistra. Rientro previsto poco prima della fine di gennaio
- CANDE' - Problema fisico. Servono approfondimenti clinici. Tempi di recupero da stabilire
- BERARDI - Lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra. Rientro previsto a fine gennaio-inizio febbraio
- VOLPATO - Problema muscolare. Potrebbe recuperare per la sfida contro il Napoli
- ROMAGNA - Lesione di medio grado del muscolo soleo della gamba sinistra. Possibile rientro a metà gennaio
- BOLOCA - Risentimento muscolare al ginocchio. Rientro previsto per gennaio
- PIERAGNOLO - Lesione del legamento crociato. Stagione di fatto finita
TORINO
21^ giornata Torino-Roma
- MASINA - Impegnato in Coppa d'Africa
- PEDERSEN - Problema muscolare. Recuperabile per la 21^ giornata
- ILIC - Lombosciatalgia. Difficile il recupero per la 21^ giornata
- SCHUURS - in fase di recupero da operazione al ginocchio. Non è ancora stata fissata una data per il suo rientro
UDINESE
21^ giornata Udinese-Inter
- ZANIOLO - Squalificato un turno. Salta l'Inter
- ZANIOLO - Intervento per pulizia ginocchio. Rientro previsto per metà febbraio
- BUKSA - Lesione al soleo del polpaccio sinistro. Rientro a febbraio
VERONA
Il Verona giocherà il recupero della 16ma giornata contro il Bologna
- SUSLOV - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Rientro non prima di marzo 2026
- AKPA AKPRO - Problema alla caviglia destra. Potrebbe rientrare a metà gennaio