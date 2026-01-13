Introduzione

Situazione indisponibili divisa tra recuperi e prossimo weekend. Sono infatti 8 le squadre impegnate tra mercoledì e giovedì e quindi, almeno a livello di squalifiati, va fatta una netta distinzione. Ben tre allenatori guarderanno la partita della propria squadra dalla tribuna: parliamo di Davide Nicola, Paoli Vanoli e Antonio Conte, quest'ultimo è stato squalificato per 2 giornate con ammenda di 15mila euro dopo l'espulsione per proteste a San Siro dopo il rigore assegnato all'Inter. L'allenatore del Napoli, pertanto, non sarà in panchina contro il Parma e contro il Sassuolo.



Lecce decimato dal Giudice Sportivo con ben tre assenze in vista della trasferta di Milano con Gaspar che si è beccato 3 giornate. Dopo il 2-2 contro il Napoli, sono arrivati i risultati degli esami sostenuti da Calhanoglu: il centrocampista dovrà stare a riposo per almeno 20 giorni per un risentimento al soleo. Altri nerazzurri e altri problemi di formazione: parliamo dell'Atalanta di Palladino che, salvo soprese, dovrà rinunciare anche a Djimsiti. Buon per il tecnico, e per altri suoi colleghi, che la Coppa d'Africa abbia eliminato altre squadre: Kossounou e Ndicka tornano a disposizione dei fantallenatori.



Ecco la situazione squadra per squadra su squalificati, indisponibili e possibili recuperi in vista dei recuperi della 16^ giornata e delle sfide del 21° turno per quelle squadre che non saranno impegnate tra mercoledì e giovedì