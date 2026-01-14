Nel mentre c'è anche spazio per le nazionali di categoria. Prima gioca per l'Australia Under 16, poi opta per l'Italia e segna alla prima da titolare contro il Belgio, davanti agli occhi lucidi ed emozionati dei genitori, perché l'entusiasmo di indossare la maglia azzurra è difficile da spiegare. E allora via con lo step successivo, perché Arena brucia le tappe e viene chiamato dall'U17 di Favo, prima per gli Europei e poi per i Mondiali. Gioca (bene) e va due volte a segno, contribuendo al 3° posto finale degli Azzurrini, mentre nella capitale Gasperini è a caccia di gol a chilometri e chilometri di distanza. Ma anche l'U17 è una parentesi destinata a chiudersi a breve, visto che tra settembre e ottobre scorso l'attaccante ha già disputato 5 gare con l'Under 18, senza dimenticare in ottica futura che a guidare l'U21 c'è un allenatore che lo conosce bene, Silvio Baldini.