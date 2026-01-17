Fofana gioca quasi sempre, è fondamentale? E Maignan è il miglior portiere del mondo?

"Non saprei, perché di portieri non me ne intendo tanto. Ma è sicuramente importante: è capitano, è un giocatore internazionale — e il Milan ha bisogno di giocatori internazionali. Le parate che fa sono una normalità, questo la dice lunga sul suo livello. Fofana sta facendo bene, è un ragazzo che ci dà dentro. Poi ci sono momenti dove le cose vanno bene o meno bene, ma il fatto che sia sempre a disposizione è la cosa più importante".