Un grande Paulo Dybala nella vittoria della Roma contro il Torino per 2-0: "Abbiamo visto una Roma con grande voglia di vincere", ha detto a Sky Sport. Poi su Malen: "È molto forte, ha movimenti da attaccante vero". E sul suo futuro: "L’Italia è speciale, non so quanto rimarrò ma me la godrò fino alla fine"

"Abbiamo fatto una grandissima partita", così Paulo Dybala a Sky Sport dopo la vittoria della Roma contro il Torino per 2-0. "Penso che dall’inizio si sia vista una Roma con grande voglia di vincere, che è quello per cui siamo venuti qui", ha continuato l'argentino, autore del raddoppio. Subito una grande intesa col nuovo arrivato Malen, in gol all'esordio in Serie A: "È un giocatore molto forte. I suoi movimenti li conosciamo già. Per noi che giochiamo dietro è facile trovarlo perchè fa movimenti da attaccante vero. Sul gol ha fatto uno stop incredibile e davanti al portiere ha un gran tiro".