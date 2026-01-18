Roma, Dybala: "L’Italia è speciale, non so quanto rimarrò ma me lo godrò fino alla fine"L'INTERVISTA
Un grande Paulo Dybala nella vittoria della Roma contro il Torino per 2-0: "Abbiamo visto una Roma con grande voglia di vincere", ha detto a Sky Sport. Poi su Malen: "È molto forte, ha movimenti da attaccante vero". E sul suo futuro: "L’Italia è speciale, non so quanto rimarrò ma me la godrò fino alla fine"
"Abbiamo fatto una grandissima partita", così Paulo Dybala a Sky Sport dopo la vittoria della Roma contro il Torino per 2-0. "Penso che dall’inizio si sia vista una Roma con grande voglia di vincere, che è quello per cui siamo venuti qui", ha continuato l'argentino, autore del raddoppio. Subito una grande intesa col nuovo arrivato Malen, in gol all'esordio in Serie A: "È un giocatore molto forte. I suoi movimenti li conosciamo già. Per noi che giochiamo dietro è facile trovarlo perchè fa movimenti da attaccante vero. Sul gol ha fatto uno stop incredibile e davanti al portiere ha un gran tiro".
"L'Italia per me è qualcosa di unico, rappresenta quasi metà della mia vita"
Paulo Dybala ha parlato anche del suo possibile futuro a Dazn: "L'Italia per me è qualcosa di unico, rappresenta quasi metà della mia vita. La prossima sarà la partita numero 600 della mia carriera, ho vissuto tantissime cose e questo paese sarà sempre speciale per me. Non so quanto rimarrò, ma me la godo fino al massimo".