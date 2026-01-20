Introduzione
Da Saelemaekers a Hermoso passando per la continua emergenza in casa Napoli. C’è tanto da dire in vista della 22^ (e caldissima) giornata di campionato. Nell’ultimo turno abbiamo avuto infortuni illustri che costringeranno attori protagonisti ad accomodarsi in tribuna. Roma e Milan perdono un pezzo a testa. Mario Hermoso si è procurato una lesione muscolare di secondo grado all’ileopsoas con tempi di recupero stimati in un mese. Per Alexis Saelamekers si tratta invece di risentimento muscolare che mette il belga nello status di incerto per la supersfida dell’Olimpico.
Non sta meglio Antonio Conte che dovrà affrontare la Juventus senza Politano e Rrahmani. L’azzurro ne avrà per circa un mese, il difensore albanese invece tornerà a disposizione nel giro di un paio di settimane. La buona notizia riguarda Lukaku che è clinicamente recuperato. Da monitorare anche altri giocatori a partire da Moise Kean che è ancora alle prese con un problema alla caviglia. Sono quattro invece gli squalificati: oltre a Gapar, che deve scontare l'ultima delle tre giornate di stop, mancheranno anche Ostigard, Miranda e Cataldi. Ecco la situazione squadra per squadra su squalificati, indisponibili e possibili recuperi in vista della 22^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
ATALANTA
Atalanta-Parma, domenica ore 15
- BAKKER - Rottura del crociato. Rientro previsto a inizio febbraio.
- BELLANOVA - Lesione muscolare tra primo e secondo grado del bicipite femorale destro. Possibile recupero nella 22^ giornata
BOLOGNA
Genoa-Bologna, domenica ore 18
- MIRANDA - Squalificato un turno. Salta il Genoa
- VITIK - Risentimento muscolare. Rientro entro la prima metà di febbraio
- LUCUMI' - Lesione di basso grado al bicipite femorale. Rientro previsto nella prima parte di febbraio
- BERNARDESCHI - Operato a seguito di una frattura angolata della clavicola sinistra. Rientro nella seconda metà di febbraio
CAGLIARI
Fiorentina-Cagliari, sabato ore 18
- FOLORUNSHO - Distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Rientro previsto a inizio febbraio
- ZAPPA - Affaticamento muscolare. Si prova il recupero per la Fiorentina
- DEIOLA - Problema muscolare. Dovrebbe saltare anche la gara contro la Fiorentina
- BELOTTI - a fine settembre ha riportato la lesione del legamento e crociato. Operazione riuscita, rientro non prima di aprile 2026
- FELICI - Rottura del legamento crociato. Stagione finita
COMO
Como-Torino, sabato ore 15
- DIAO - Lesione al bicipite femorale destro. Resta in dubbio per la 22^giornata
- ADDAI - Nuovo problema al flessore. Rientro previsto a fine gennaio
- MORATA –Lesione di alto grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Rientro previsto a inizio febbraio
- GOLDANIGA - Problema al piede. In forte dubbio per la 22^ giornata
CREMONESE
Sassuolo-Cremonese, domenica ore 12:30
- PAYERO - Problema fisico. Recuperabile per la 22^ giornata
- SARMIENTO - Problema fisico. Salta anche il Sassuolo
- SANABRIA - Problema muscolare. Si tenta il recupero per la gara col Sassuolo
FIORENTINA
Fiorentina-Cagliari, sabato ore 18
- KEAN: problema alla caviglia destra. In forte dubbio per la 22^ giornata
- DZEKO - Problema al piede. In dubbio per la 22^ giornata
- LAMPTEY - Lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Operazione riuscita. Rientro in gruppo a gennaio 2026 ma da stabilire quando effettivamente tornerà a disposizione
GENOA
Genoa-Bologna, domenica ore 18
- OSTIGARD - Squalificato un turno. Salta il Bologna
- GRONBAEK - Fastidio al polpaccio. In dubbio per la 22^ giornata
- EKUBAN - Lesione al bicipite femorale - Possibile rientro nella 22^ giornata
- NORTON-CUFFY - Farstidio muscolare. In dubbio per la 22^ giornata
- SIEGRIST - Frattura a un dito. Rientro a fine gennaio
INTER
Inter-Pisa, venerdì ore 20:45
- CALHANOGLU - Risentimento muscolare al soleo sinistro. Stop di circa 3 settimane. Rientro previsto a inizio febbraio
- DUMFRIES - Infortunio alla caviglia sinistra. E' stato operato, dovrà stare fermo almeno fino a fine febbraio
- DI GENNARO - Frattura ad un polso. Tempi di recupero non definiti
JUVENTUS
Juventus-Napoli, domenica ore 18 su Sky Sport
- RUGANI – Lesione di medio grado al gemello mediale. Rientro previsto per gli inizi di febbraio
- VLAHOVIC - Lesione di alto grado all'adduttore sinistro. Operato giovedì 4 dicembre. Rientro previsto tra fine marzo e inizio aprile
- MILIK - Problema fisico. Tempi di recupero non definiti
- ROUHI - Problema all'adduttore.. Salta il Napoli
LAZIO
Lecce-Lazio, sabato ore 20:45 su Sky Sport
- CATALDI - Squalificato un turno. Salta il Lecce
- BASIC - Infliammazione all'adduttore. Recuperabile per la 22^ giornata
- PATRIC - Affaticamento al polpaccio. Rientro a fine gennaio
- GIGOT - Operazione alla caviglia. Tempi di recupero non definiti
LECCE
Lecce-Lazio, sabato ore 20:45 su Sky Sport
- GASPAR - Squalificato un turno. Salta la Lazio
- CAMARDA - Operazione alla spalla. Rientro possibile a metà aprile
- BERISHA - Lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. Rientro previso a fine gennaio
- PIERRET - Lesione muscolare. In forte dubbio per la 22^ giornata
MILAN
Roma-Milan, domenica ore 20:45
- PAVLOVIC - Applicati 9 punti di sutura alla tempia. Recuperabile per la sfida contro la Roma
- SAELEMAEKERS - Risentimento muscolare all'adduttore. In dubbio per la 22^ giornata
- GIMENEZ - Problema alla caviglia. Rientro nella seconda metà di febbraio
NAPOLI
Juventus-Napoli, domenica ore 18 su Sky Sport
- RRAHMANI - Lesione distrattiva al glueto. Rientro a inizio febbraio
- POLITANO - Lesione alla coscia destra. Rientro previsto nella seconda metà di febbraio
- NERES - Problema alla caviglia. Possibile recupero per la 22^ giornata
- ANGUISSA - Lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Possibile recupero per la 22^ giornata.
- GILMOUR - Pubalgia, operato. Possibile recupero per la 23^ giornata
- LUKAKU - Problema fisico. Clinicamente guarito. Può tornare contro la Juventus
- DE BRUYNE - Lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. Rientro possibile a marzo
PARMA
Atalanta-Parma, domenica ore 15
- ALMQVIST - Problema muscolare. In dubbio per la 22^ giornata.
- SUZUKI - Frattura scomposta del dito e dello scafoide. Possibile rientro a fine febbraio
- GUAITA - Problema alla spalla. Rientro possibile a fine febbraio
- NDIAYE – Pubalgia. Tempi di recupero non definiti
- FRIGAN - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Ipotesi di rientro a marzo 2026
PISA
Inter-Pisa, venerdì ore 20:45
- CUADRADO - Risentimento al flessore. Le sue condizioni verranno rivalutate a febbraio
- DENOON - Problema alla caviglia. In forte dubbio per la 22^ giornata
- ALBIOL - Problema muscolare. In forte dubbio per la 22^ giornata
- VURAL - Problema al ginocchio. In forte dubbio per la 22^ giornata
- STENGS – Distacco completo dall’osso del tendine del lungo adduttore sinistro. Intervento riuscito e avviato il percorso fisioterapico. Rientro previsto a marzo
- LUSUARDI - Problema muscolare. Rientro possibile a febbraio
ROMA
Roma-Milan, domenica ore 20:45
- HERMOSO - Lesione di secondo grado all’ileopsoas. Rientro nella seconda metà di febbraio
- DOVBYK - Lesione miotendinea alla coscia sinistra. Si è operato in Finlandia, rientro previsto a inizio aprile
- EL SHAARAWY - Infiammazione al tendine. Fuori contro il Milan
- BALDANZI - Problema al retto femorale. In dubbio per la 22^ giornata
- GOLLINI - Lesione muscolare. Rientro previsto per febbraio
SASSUOLO
Sassuolo-Cremonese, domenica ore 12:30
- THORSTVEDT - Trauma contusivo della spalla sinistra. Rientro previsto a fine gennaio
- KONE' - Problema fisico. In dubbio per la 22^ giornata.
- BERARDI - Lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra. Recuperabile per la Cremonese
- VOLPATO - Problema muscolare. Potrebbe recuperare per la Cremonese
- BOLOCA - Problema al ginocchio. Tempi di recupero incerti
- CANDE' - Rottura del crociato. Stagione finita
- PIERAGNOLO - Lesione del legamento crociato. Stagione di fatto finita
TORINO
Como-Torino, sabato ore 15
- ABOUKHLAL - Problema al ginocchio. In forte dubbio per la 22^ giornata
- GINEITIS - Problema alla coscia. Dovrebbe saltare il Como
- MASINA - Problema muscolare accusato in Coppa d'Africa. Dovrebbe saltare il Como
- ILIC - Lombosciatalgia. Difficile il recupero per la 22^ giornata
- SCHUURS - in fase di recupero da operazione al ginocchio. Non è ancora stata fissata una data per il suo rientro
UDINESE
Verona-Udinese, lunedì ore 20:45 su Sky Sport
- ZANIOLO - Intervento per pulizia ginocchio. Rientro previsto per metà febbraio
- PIOTROWSKI - Trauma contusivo distorsivo al ginocchio destro. Dovrebbe tornare a disposizione in circa 4 settimane
- BUKSA - Lesione al soleo del polpaccio sinistro. Rientro a febbraio
VERONA
Verona-Udinese, lunedì ore 20:45 su Sky Sport
- VALENTINI - Affaticamento muscolare. In dubbio per la 22? giornata
- BELLA-KOTCHAP - Problema fisico. Possibile che salti anche la sfida contro l'Udinese
- FRESE - Fastidio muscolare. Possibile recupero per la 22^ giornata
- SUSLOV - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Rientro non prima di marzo 2026
- AL MUSRATI - Risentimento muscolare. Rientro a febbraio
- AKPA AKPRO - Problema alla caviglia destra. Potrebbe rientrare a fine gennaio