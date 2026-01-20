Introduzione

Da Saelemaekers a Hermoso passando per la continua emergenza in casa Napoli. C’è tanto da dire in vista della 22^ (e caldissima) giornata di campionato. Nell’ultimo turno abbiamo avuto infortuni illustri che costringeranno attori protagonisti ad accomodarsi in tribuna. Roma e Milan perdono un pezzo a testa. Mario Hermoso si è procurato una lesione muscolare di secondo grado all’ileopsoas con tempi di recupero stimati in un mese. Per Alexis Saelamekers si tratta invece di risentimento muscolare che mette il belga nello status di incerto per la supersfida dell’Olimpico.



Non sta meglio Antonio Conte che dovrà affrontare la Juventus senza Politano e Rrahmani. L’azzurro ne avrà per circa un mese, il difensore albanese invece tornerà a disposizione nel giro di un paio di settimane. La buona notizia riguarda Lukaku che è clinicamente recuperato. Da monitorare anche altri giocatori a partire da Moise Kean che è ancora alle prese con un problema alla caviglia. Sono quattro invece gli squalificati: oltre a Gapar, che deve scontare l'ultima delle tre giornate di stop, mancheranno anche Ostigard, Miranda e Cataldi. Ecco la situazione squadra per squadra su squalificati, indisponibili e possibili recuperi in vista della 22^ giornata di Serie A