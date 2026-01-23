Sabato alle 15 la squadra di Fabregas reduce dal rotondo successo sulla Lazio ospita il Torino che in campionato ha perso le ultime tre. Nel Como Douvikas pronto a riprendersi il posto da centravanti dal 1', con il trio Rodriguez-Paz-Baturina alle spalle. Baroni conferma l'attacco Ngonge-Adams. Senza gli infortunati Gineitis e Aboukhlal gioca Casadei in mezzo, con Lazaro che passa a sinistra: parte dalla panchina il nuovo acquisto Obrador
Probabili Formazioni
Le scelte di Fabregas
COMO (4-2-3-1) la probabile formazione: Butez; Van der Brempt, Ramón, Kempf, Valle; Perrone, da Cunha; Rodríguez, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
- In attacco torna titolare Douvikas, con Rodriguez-Paz-Baturina alle sue spalle
- Perrone-Da Cunha la linea mediana: rispetto all'ultima gara, vinta contro la Lazio, non c'è Caqueret
- In difesa Fabregas ritrova Van der Brempt a destra, in mezzo c'è Kempf
Le scelte di Baroni
TORINO (3-5-2) la probabile formazione: Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Pedersen, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Adams. All. Baroni
- Nell'ultima contro la Roma Baroni ha perso per infortunio Gineitis e Aboukhlal, partiti titolari contro i giallorossi: si va dunque verso due cambi, con tutti gli altri confermati
- Casadei prende il posto del primo mentre, per sostituire Aboukhlal, Lazaro si trasferisce sulla corsia sinistra, preferito al nuovo acquisto Obrador che parte dalla panchina.
- Pedersen entra nell'undici titolare sulla destra
- Conferma della coppia Ngonge-Adams in attacco