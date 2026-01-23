Offerte Sky
Probabili formazioni di Como-Torino

Serie A

Sabato alle 15 la squadra di Fabregas reduce dal rotondo successo sulla Lazio ospita il Torino che in campionato ha perso le ultime tre. Nel Como Douvikas pronto a riprendersi il posto da centravanti dal 1', con il trio Rodriguez-Paz-Baturina alle spalle. Baroni conferma l'attacco Ngonge-Adams. Senza gli infortunati Gineitis e Aboukhlal gioca Casadei in mezzo, con Lazaro che passa a sinistra: parte dalla panchina il nuovo acquisto Obrador

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 22^ GIORNATA

Probabili Formazioni

Como
Jean Butez
Jean Butez
Portiere
Como
Ignace Van der Brempt
Ignace Van der Brempt
terzino destro
Como
Jacobo Ramón
Jacobo Ramón
Difensore centrale
Como
Marc Kempf
Marc Kempf
Difensore centrale
Como
Álex Valle
Álex Valle
terzino sinistro
Como
Máximo Perrone
Máximo Perrone
mediano
Como
Lucas da Cunha
Lucas da Cunha
mediano
Como
Jesús Rodriguez
Jesús Rodriguez
Trequartista di destra
Como
Nico Paz
Nico Paz
Trequartista centrale
Como
Martin Baturina
Martin Baturina
Trequartista di sinistra
Como
Tasos Douvikas
Tasos Douvikas
Centravanti

Le scelte di Fabregas

COMO (4-2-3-1) la probabile formazione: Butez; Van der Brempt, Ramón, Kempf, Valle; Perrone, da Cunha; Rodríguez, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

  • In attacco torna titolare Douvikas, con Rodriguez-Paz-Baturina alle sue spalle
  • Perrone-Da Cunha la linea mediana: rispetto all'ultima gara, vinta contro la Lazio, non c'è Caqueret
  • In difesa Fabregas ritrova Van der Brempt a destra, in mezzo c'è Kempf
Torino
Alberto Paleari
Alberto Paleari
Portiere
Torino
Adrien Tameze
Adrien Tameze
Difensore centrale di destra
Torino
Ardian Ismajli
Ardian Ismajli
Difensore centrale
Torino
Saúl Coco
Saúl Coco
Difensore centrale di sinistra
Torino
Marcus Pedersen
Marcus Pedersen
Esterno destro
Torino
Cesare Casadei
Cesare Casadei
Mezzala destra
Torino
Emirhan Ilkhan
Emirhan Ilkhan
centrocampista centrale
Torino
Nikola Vlasic
Nikola Vlasic
Mezzala sinistra
Torino
Valentino Lazaro
Valentino Lazaro
Esterno sinistro
Torino
Cyril Ngonge
Cyril Ngonge
attaccante
Torino
Ché Adams
Ché Adams
Forward

Le scelte di Baroni

TORINO (3-5-2) la probabile formazione: Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Pedersen, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Adams. All. Baroni

  • Nell'ultima contro la Roma Baroni ha perso per infortunio Gineitis e Aboukhlal, partiti titolari contro i giallorossi: si va dunque verso due cambi, con tutti gli altri confermati 
  • Casadei prende il posto del primo mentre, per sostituire Aboukhlal, Lazaro si trasferisce sulla corsia sinistra, preferito al nuovo acquisto Obrador che parte dalla panchina.
  • Pedersen entra nell'undici titolare sulla destra
  • Conferma della coppia Ngonge-Adams in attacco

CALCIO: SCELTI PER TE