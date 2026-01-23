Introduzione
La 22^ giornata di Serie A è alle porte. Forfait, recuperi e ballottaggi: ecco le ultime dai campi dagli inviati di Sky Sport in vista di una giornata che si preannuncia fondamentale, con i big match Juventus-Napoli e Roma-Milan. I rossoneri hanno ritrovato in gruppo Saelemaekers, che dunque va verso il recupero. Nessun problema invece per Mancini, uscito acciaccato in Europa League: sarà regolarmente in campo. Di seguito le probabili formazioni
Inter-Pisa, venerdì ore 20:45
Inter
- Dopo le fatiche contro l’Arsenal Chivu potrebbe pensare a qualche rotazione. Secondo e terzo portiere sono tornati in gruppo ma è probabilmente presto per rivedere Martinez dare il cambio a Sommer
- Dietro si candida de Vrij al centro mentre Carlos Augusto agirà come terzo a sinistra facendo rifiatare Bastoni. Sull'out destro sempre in pole Luis Henrique
- Davanti c’è ancora una maglia per Pio Esposito al fianco di Lautaro Martinez. Il capitano era stato in campo poco più di un’ora in Champions con l’idea di una mirata gestione per riproporlo in campionato
Pisa
- La rete del pareggio, all’esordio in campionato, fa schizzare le quotazioni di Durosinmi che a San Siro si gioca una maglia da titolare con Meister
- In difesa torna a disposizione Caracciolo: sul centrosinistra in lizza ci sono tanti candidati il bulgaro Bozhinov che ha già assaggiato la Serie A. Favorito è Canestrelli con Calabresi dal lato opposto
- Akinsanmiro è dato partente dalla panchina. Il ballottaggio è tra Leris e Tramoni. con il secondo sarebbe 3-4-2-1 e non 3-5-2
Probabili Formazioni
INTER (3‑5‑2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; L.Martinez, Esposito
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Dumfries, Palacios, Calhanoglu
PISA (3‑4-2-1): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Durosinmi
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Cuadrado, Albiol, Vural, Denoon, Stengs
Como-Torino, sabato ore 15
Como
- Fabregas è rimasto positivamente soddisfatto dall’assetto visto a Roma senza una prima punta di riferimento. ma non è escluso il ritorno al 4-2-3-1, anzi: è molto probabile
- In difesa va verso la conferma la coppia Kempf-Ramon con Valle in largo vantaggio su Alberto Moreno
- Qualora si dovesse optare per il 4-2-3-1 sarebbe automatico il ritorno di Douvikas quale terminale di riferimento e al contempo lo scivolamento in panchina di Caqueret
Torino
- Tra rientri e possibili assenze Baroni non ha ancora scelto in maniera definitiva. Duvan Zapata è tornato in gruppo ma Gineitis e Aboukhlal sono alle prese con distrazione parziale ai flessori della coscia
- Ha continuato a lavorare a parte Gio Simeone che resta in dubbio per Como. Dovesse farcela partirebbe dall’inizio. In caso contrario spazio a Ngonge
- Dietro Ismajli va verso la conferma da centrale. Corsie esterne occupate da Pedersen e da Lazaro anche se il nuovo arrivato Obrador può essere un'alternativa valida. In mezzo favorito Casadei
Probabili Formazioni
COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Goldaniga, Diao, Morata, Addai
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Pedersen, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Lazaro; Adams, Ngonge
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Schuurs, Masina, Ilic, Gineitis, Aboukhlal
Fiorentina-Cagliari, sabato ore 18
Fiorentina
- Brutte notizie per Vanoli: sicuro assente Parisi che si è procurato una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro
- Sotto attenta osservazione c’è Moise Kean che ha avuto un riacutizzarsi del già noto problema alla caviglia. Settimana scorsa non si sono voluti prendere rischi. La sensazione è che l’azzurro possa andare al massimo in panchina
- L’arrivo di Fabbian dà opzioni in più nella batteria alle spalle della punta. Contro il Cagliari potrebbe scoccare l’ora di Solomon. Difficile invece l’esordio da titolare di Harrison
Cagliari
- Tra calciomercato, recuperi e conferme Pisacane prepara la difficile sfida del “Franchi”. In Sardegna sono atterrati Dossena e Sulemana con il primo che non ha minuti attivi in questa stagione
- Buone notizie per Gabriele Zappa che ha superato il fastidio al retto femorale e che si è allenato in gruppo già da qualche giorno. L’esterno potrebbe rientrare nell’XI di partenza
- In mediana Prati non aveva giocato contro la Juventus ma il successo finale potrebbe portare Pisacane alla conferma di Gaetano play. Davanti può tornare Borrelli
Probabili Formazioni
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Ndour, Mandragora, Gudmundsson; Piccoli
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Lamptey, Parisi
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Gaetano; Palestra, Borrelli, Esposito
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Belotti, Felici, Folorunsho, Deiola
Lecce-Lazio, sabato ore 20:45 su Sky Sport
Lecce
- Il Sassuolo ha dato l’ok e quindi Di Francesco può accogliere a Lecce Cheddira. Con l’infortunio di Camarda una punta serve eccome. Contro la Lazio resta favorito Stulic
- In difesa ancora assente Gaspar mentre torna sulla corsia destra Danilo Veiga. Siebert o Ndaba al fianco di Thiago Gabriel
- Berisha ha continuato a lavorare a parte ma spera di poter almeno strappare la convocazione. Gandelman resta in pole nel trio di centrocampisti completato da Ramadani e Coulibaly
Lazio
- L’affare Romagnoli non dovrebbe precludere la presenza del centrale azzurro nella formazione di partenza di sabato sera
- In mezzo tantissimi dubbi: Basic e Vecino non sono al 100% ma stringeranno i denti. Rovella invece è out per un affaticamento muscolare. Cataldi invece è squalificato.
- In attacco Dia è tornato a disposizione e si candida al pari di Ratkov. A sinistra Zaccagni è sicuro mentre a destra c’è ballottaggio tra Isaksen e Cancellieri
Probabili Formazioni
LECCE (4‑3‑3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Gandelman; Pierotti, Stulic, Banda
Squalificati: Gaspar
Indisponibili: Pierret, Camarda
LAZIO (4‑3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Basic, Taylor; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni
Squalificati: Cataldi
Indisponibili: Gigot, Patric
Sassuolo-Cremonese, domenica ore 12:30
Sassuolo
- Fari puntati sui possibili recuperi in casa neroverde a partire da quel Berardi che potrebbe tornare almeno nella lista dei convocati. Sassuolo che, lo ricordiamo, non segna da tre partite
- Koné e Thorsvedt restano in forte dubbio. Più vicino al recupero il primo ma al momento la linea mediana dovrebbe prevedere ancora Lipani e Vranckx
- Difesa che, salvo sorprese, sarà la stessa delle ultime uscite. Davanti Fadera dovrebbe partire dal primo minuto alternandosi a gara in corso con (se sano) Berardi
Cremonese
- Due reti nelle ultime 7 uscite per Nicola e i suoi, entrambe contro il Cagliari. Vardy e Bonazzoli paiono ancora la ricetta preferita per l’attacco
- Il ritorno di Pezzella dalla squalifica permetterà a Terracciano di tornare nel terzetto difensivo che sarà completato da Bianchetti e Baschirotto
- Payero prova il recupero. Là in mezzo si candida anche Johnsen ma Vandeputte dovrebbe essere il prescelto
Probabili Formazioni
SASSUOLO (4‑3‑3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Vranckx; Fadera, Pinamonti, Laurienté
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Pieragnolo, Volpato, Boloca, Thorstved, Candé
CREMONESE (3‑5‑2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy
Squalificati: nessuno
Indisponibili: nessuno
Atalanta-Parma, domenica ore 15
Atalanta
- Nerazzurri che devono mettersi alle spalle il blackout di Champions. Palladino, dopo averlo inserito nella ripresa mercoledì, potrebbe ridare la titolarità a Lookman
- Scamacca-Krstovic è un altro punto da decidere, soprattutto a livello di gestione fisica dell’attaccante romano. Possibile un altro subentro da parte di Raspadori
- Ahanor si tiene pronto in caso di rotazioni là dietro. Anche in mediana c’è da fare il punto. De Roon è diffidato e alla prossima c’è il Como: Pasalic quindi potrebbe essere proposto al fianco di Ederson
Parma
- A Collecchio si è rivisto in campo Suzuki che è arrivato all’ultima fase di riabilitazione. Ovviamente non è ancora a disposizione ma il rientro si avvicina
- Cuesta deve decidere il sistema di gioco e la chiave è Britschgi. Con lui in campo probabilissimo 3-5-2 con Valenti a sinistra e il trio Delprato-Circati-Valenti in difesa
- L’alternativa resta un 4-3-2-1 con Oristanio accanto a Ondrejka alle spalle di Pellegrino con Valeri nella linea a 4 di difesa. In mediana previsto il ritorno di Sorensen dal primo minuto
Probabili Formazioni
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Zalewski; Lookman, De Ketelaere; Scamacca
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Bakker, Bellanova
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Oristanio, Ondrejka; Pellegrino
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Guaita, Frigan, Suzuki, Ndiaye
Genoa-Bologna, domenica ore 15
Genoa
- In attesa degli sviluppi di mercato (con Zatterstrom ma non solo in arrivo), De Rossi ritrova Norton-Cuffy che ha smaltito la contrattura che lo aveva bloccato
- In caso di prudenziale partenza dalla panchina, a destra andrebbe verso la conferma Sabaelli. Bijlow è arruolabile e possiamo considerarlo in ballottaggio con Leali
- La squalifica di Ostigard significa cambio forzato in difesa dove ci sarà quindi Otoa. Ellertsson resta la prima opzione come interno di centrocampo. Davanti Colombo e Vitinha
Bologna
- Nella rifinitura prima della sfida europea con il Celtic, Santiago Castro non era a disposizione. Ovviamente l’allerta riguarda anche la prossima sfida contro il Bologna. Italiano deve anche capire se Vitik potrà recuperare
- In difesa non ci sarà sicuramente Miranda, fermato per un turno dal giudice sportivo. Fasce occupate da Holm e Lykogiannis
- Attenzione anche al discordo portiere con Skorupski che è tornato ma che è stato protagonista di un grave errore. Odgaard non ha più la concorrenza di Fabbian ma Italiano potrebbe avanzare uno tra Ferguson e Pobega
Probabili Formazioni
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo
Squalificati: Ostigard
Indisponibili: Siegrist, Gronbaek, Ekuban
BOLOGNA (4‑2‑3‑1): Ravaglia; Holm, Heggem, Casale, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Pobega, Cambiaghi; Dallinga
Squalificati: Miranda
Indisponibili: Bernardeschi, Lucumì
Juventus-Napoli, domenica ore 18 su Sky Sport
Juventus
- Spalletti pronto a schierare la stessa Juventus vista a metà settimana contro il Benfica? Non sarebbe una sorpresa ma qualche riflessione c’è
- I possibili “inserimenti” riguardano Conceicao, entrato mercoledì per Miretti a fine primo tempo e Openda. David resta avanti ma il canadese mentre il portoghese dovrebbe spuntarla
- Molto più difficile che Koopmeiners e/o Kostic possano scalzare i rispettivi compagni di reparto, stanchezza permettendo. Kalulu, Bremer e Kelly per ora sono intoccambili là dietro
Napoli
- Attenzione alla lista dei convocati per la supersfida di Torino: Conte infatti dovrebbe avere a disposizione almeno per la panchina Anguissa. Assenti sicuri invece Politano e Rrahmani
- Davanti però dovremmo vedere gli stessi di Champions ma attenzione alla doppia soluzione tra difesa e out destro di centrocampo
- Con Beukema al fianco di Buongiorno e Jan Jesus, Di Lorenzo agirebbe alto ma Conte pensa allo stesso schieramento di Champions con Gutierrez e Spinazzola esterni
Probabili Formazioni
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Vlahovic, Rugani, Milik
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund
Squalificati: nessuno
Indisponibili: De Bruyne, Gilmour, Neres Politano, Rrahmani
Roma-Milan, domenica ore 20:45
Roma
- Assenza non da poco quella di Mario Hermoso in difesa. Insieme a Mancini e Ndicka, che in Coppa hanno riposato, si va verso la scelta di Rensch come terzo a sinistra. L'alternativa resta Ghilardi che ha fatto bene contro lo Stoccarda. Nessun problema per Mancini, uscito acciaccato dal match di Europa League
- Celik quindi è pronto ad agire da esterni destro di centrocampo. Pisilli spera dopo quel che è accaduto giovedì ma Cristante resta in pole
- L'esordio da protagonista assoluto da parte di Malen vale una scontata conferma. A supporto dell'olandese ci sono tre pretendenti. Al momento Pellegrini resta in legero svantaggio
Milan
- Alexis Saelemaekers si è allenato in gruppo nella giornata di venerdì 23 gennaio e va verso il recupero dopo il risentimento all’adduttore sinistro. Test decisivo sabato, quando ci sarà l'allenamento di rifinitura
- Sull’altro lato invece torna Bartesaghi dopo il turno di riposo completo contro il Lecce. In difesa conferma per De Winter
- Davanti difficile non pensare al duo Leao-Pulisic anche se Fullkrug, sia contro la Fiorentina che nell’ultima uscita contro il Lecce ha fatto vedere di saper dialogare e finalizzare. In mediana più Ricci di Fofana
Probabili Formazioni
ROMA (3‑4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Rensch; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Malen
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Gollini, Hermoso, Dovbyk, El Shaarawy
MILAN (3‑5‑2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: nessuno
Verona-Udinese, lunedì ore 20:45 su Sky Sport
Verona
- Il rientro dalla squalifica di Unai Nunez è una buonissima notizia per Zanetti che aveva grossi problemi in difesa. Bella-Kotchap infatti non recupera. Belghali è molto più no che sì in vista dell’Udinese
- Zanetti allora pensa alla conferma di Lirola sulla fascia destra. Punto di domanda su Giovane dopo le recenti notizie di mercato
- Senza il brasiliano, Verona che potrebbe mettersi a 5 in mediana con Niasse a completamento del pacchetto. Altrimenti tridente con Sarr, Orban e lo stesso Giovane
Udinese
- Sospiro di sollievo per Piotrowski che dovrà stare ai box per circa un mese. Si temeva qualcosa di molto più serio per il polacco. Trattasi invece di trauma distorsivo al ginocchio
- A disposizione anche Arizala che ha formalizzato tutte le pratiche per il permesso di soggiorno e che, bene che vada, esordirà a gara in corso
- Bertola cerca posto ma nel trio davanti ad Okoye dovremmo vedere Kabasele. A sinistra invece favorito Kamara. Atta nuovamente a supporto di Davis
Probabili Formazioni
VERONA (3‑4‑2-1): Montipò; Slotsager, Nelsson, Unai Nunez; Lirola, Niasse, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Orban, Sarr
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Suslov, Akpa Akpro, Bella-Kotchap, Al Musrati
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Miller, Kamara; Atta, Davis
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Buksa, Zaniolo, Piotrovski