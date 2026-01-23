La partita Inter-Pisa valida per la 22^ giornata di Serie A sarà trasmessa venerdì 23 gennaio alle ore 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Inter e Pisa

L'Inter ha vinto le ultime sei sfide contro il Pisa in Serie A, realizzando 18 gol (tre di media a match); solo una volta il club toscano ha perso sette gare consecutive contro una singola formazione nel massimo campionato: la Juventus (tra il 1987 e il 2025). L'Inter ha vinto sei delle sette partite casalinghe contro il Pisa in Serie A, tra cui le cinque più recenti - la formazione toscana ha ottenuto un solo successo in trasferta contro il club meneghino nel massimo campionato: 1-0 il 6 marzo 1983. L'Inter ha vinto 16 delle 21 partite in questa Serie A: in tutte le precedenti cinque occasioni in cui i nerazzurri erano riusciti ad ottenere almeno altrettanti successi dopo 21 gare stagionali nel torneo, hanno sempre poi vinto lo Scudetto a fine stagione (l'ultima nel 2023/24) - in più, in tutte le cinque precedenti occasioni hanno anche vinto la 22ª partita. L'Inter ha mantenuto la porta inviolata negli ultimi due match di campionato (contro Lecce e Udinese) e potrebbe registrare almeno tre clean sheet di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 2024 e gennaio 2025 (quattro in quel caso). L'Inter è l'unico club ad aver vinto tutte le sfide (10 su 10) contro formazioni attualmente nella parte bassa della classifica in questa stagione di Serie A; i nerazzurri sono anche la formazione che ha subito meno gol (quattro) e realizzato più reti (25) contro queste squadre. Il Pisa ha pareggiato sei delle ultime sette trasferte di campionato (1P); più in generale, la squadra toscana è quella che ha registrato più pareggi fuori casa in questa stagione di Serie A (7 su 10), anche se è l'unica ancora senza vittoria in gare esterne.