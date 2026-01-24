Gasp è senza Hermoso. Malen confermatissimo in attacco, mentre per i due trequartisti ci sono tre pretendenti. Nel Milan Allegri in attacco ha scelto Nkunku per Pulisic. Ovviamente insieme a Leao. Ricci in vantaggio a centrocampo, mentre Saelemaekers sta bene e ci sarà. Il big match è in programma domenica alle 20.45
Probabili Formazioni
La probabile formazione della Roma
3‑4-2-1: Svilar; Mancini, Ndicka, Rensch; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini
- Mario Hermoso non ci sarà. Mancini e Ndicka in coppa hanno riposato: con loro si va verso la scelta di Rensch. L'alternativa resta Ghilardi
- Dopo la doppietta allo Stoccarda Pisilli spera, ma Cristante resta in pole
- L'esordio da protagonista assoluto da parte di Malen vale una scontata conferma
- A supporto dell'olandese ci sono tre pretendenti e, al momento, Pellegrini resta in legero svantaggio
La probabile formazione del Milan
3-5-2: Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri
- Saelemaekers sta bene e va verso titolarità
- Pavlovic non ancora al top dopo i nove punti di sutura sull’arcata sopracciliare sinistra: confermato De Winter che ultime settimane ha fatto bene
- Ricci in vantaggio su Fofana e Loftus-Cheek
- Dubbio in attacco tra Nkunku e Pulisic, col primo favorito. Nkunku da punta permetterebbe a Leao di decentrarsi e fare più da esterno/seconda punta (mentre con Pulisic in campo la punta l’avrebbe fatta Leao)