Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Probabili formazioni di Roma-Milan

Serie A

Gasp è senza Hermoso. Malen confermatissimo in attacco, mentre per i due trequartisti ci sono tre pretendenti. Nel Milan Allegri in attacco ha scelto Nkunku per Pulisic. Ovviamente insieme a Leao. Ricci in vantaggio a centrocampo, mentre Saelemaekers sta bene e ci sarà. Il big match è in programma domenica alle 20.45

Probabili Formazioni

Roma
Mile Svilar
Mile Svilar
Portiere
Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
Difensore centrale di destra
pubblicità
Roma
Evan Ndicka
Evan Ndicka
Difensore centrale
Roma
Devyne Rensch
Devyne Rensch
Difensore centrale di sinistra
pubblicità
Roma
Zeki Çelik
Zeki Çelik
Esterno destro
Roma
Manu Koné
Manu Koné
Centrocampista centrale
Roma
Bryan Cristante
Bryan Cristante
Centrocampista centrale
Roma
Wesley
Wesley
Esterno sinistro
pubblicità
Roma
Matías Soulé
Matías Soulé
Trequartista
Roma
Paulo Dybala
Paulo Dybala
Trequartista
pubblicità
Roma
Donyell Malen
Donyell Malen
Attaccante

La probabile formazione della Roma

3‑4-2-1: Svilar; Mancini, Ndicka, Rensch; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini

  • Mario Hermoso non ci sarà. Mancini e Ndicka in coppa hanno riposato: con loro si va verso la scelta di Rensch. L'alternativa resta Ghilardi
  • Dopo la doppietta allo Stoccarda Pisilli spera, ma Cristante resta in pole
  • L'esordio da protagonista assoluto da parte di Malen vale una scontata conferma
  • A supporto dell'olandese ci sono tre pretendenti e, al momento, Pellegrini resta in legero svantaggio
Milan
Mike Maignan
Mike Maignan
Portiere
Milan
Fikayo Tomori
Fikayo Tomori
Difensore centrale di destra
pubblicità
Milan
Matteo Gabbia
Matteo Gabbia
Difensore centrale
Milan
Koni De Winter
Koni De Winter
Difensore centrale di sinistra
pubblicità
Milan
Alexis Saelemaekers
Alexis Saelemaekers
Esterno destro
Milan
Samuele Ricci
Samuele Ricci
Mezzala destra
Milan
Luka Modric
Luka Modric
Centrocampista centrale
Milan
Adrien Rabiot
Adrien Rabiot
Mezzala sinistra
pubblicità
Milan
Davide Bartesaghi
Davide Bartesaghi
Esterno sinistro
Milan
Christopher Nkunku
Christopher Nkunku
Attaccante
pubblicità
Milan
Rafael Leão
Rafael Leão
Attaccante

La probabile formazione del Milan

3-5-2: Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri

  • Saelemaekers sta bene e va verso titolarità 
  • Pavlovic non ancora al top dopo i nove punti di sutura sull’arcata sopracciliare sinistra: confermato De Winter che ultime settimane ha fatto bene 
  • Ricci in vantaggio su Fofana e Loftus-Cheek
  • Dubbio in attacco tra Nkunku e Pulisic, col primo favorito. Nkunku da punta permetterebbe a Leao di decentrarsi e fare più da esterno/seconda punta (mentre con Pulisic in campo la punta l’avrebbe fatta Leao)

Serie A: Altre Notizie

Dove vedere Fiorentina-Cagliari

guida tv

La partita tra Fiorentina e Cagliari della 22^ giornata di Serie A si gioca sabato 24 gennaio...

Allegri: "Per la Champions siamo in 4 per 3 posti"

MILAN

Vigilia in casa rossonera verso il big match di domenica alle 20.45 all'Olimpico: "Dovremo fare...

Morto Nazzareno Canuti, vinse scudetto Inter 1980

LUTTO

A 70 anni è scomparso l'ex difensore Nazzareno Canuti, soprannominato 'Nazza'. Cresciuto nel...

Dove vedere Como-Torino

guida tv

La partita tra Como e Torino della 22^ giornata di Serie A si gioca sabato 24 gennaio alle 15 e...

Le partite di Serie A di oggi

guida tv

Oggi, sabato 24 gennaio, si scende in campo per la 22^ giornata di campionato. Alle...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE