Dopo il ko contro la Juventus per 3-0, l'allenatore del Napoli commenta: "Navighiamo in mare aperto e con onde alte, ma non si scende dalla barca. Se scendiamo dalla barca rischiamo di restare fuori dall'Europa... Oggi per la prima volta in carriera ho fatto entrare un giocatore che non avevo nemmeno visto in allenamento, la dice lunga su cosa stiamo passando". Sul rigore non assegnato a Hojlund per il contatto con Bremer: "Facciano come credono, speriamo ci sia sempre onestà"

“Stiamo navigando in mare aperto e con onde molto alte, ma dalla barca non scendiamo”. È l’immagine che Antonio Conte sceglie per analizzare ai microfoni di Sky la situazione e il momento del suo Napoli, che dopo il 3-0 incassato dalla Juventus allo Stadium è andato a -9 dalla vetta. “Oggi abbiamo cercato di buttare il cuore oltre l’ostacolo, per la prima volta in carriera ho dovuto far entrare un calciatore che non avevo neanche mai visto in allenamento, Giovane, che è arrivato ieri in ritiro”, dice l’allenatore del Napoli. “Questo la dice lunga sulla situazione che stiamo avendo però noi sappiamo che c’è questa situazione e non bisogna piangere: bisogna continuare e sapere che stiamo navigando in mare aperto con onde molto alte, ma dalla barca non scendiamo. Se qualcuno vuole scendere, può scendere e si butta in mare, e poi magari può raggiungere la riva. Noi rimaniamo lì forti del fatto che vogliamo comunque combattere con tutte le nostre forze e sapendo che è una situazione che ha comunque dell’inverosimile”. juventus Spalletti: "En Nesyri è saltato? Abbiamo McKennie"

"Var? Forse era meglio prima..." "L'impressione è che fin quando la partita è stata sull'1-0 è stata equilibrata e c'era la percezione che potesse accadere qualcosa per raggiungere il pareggio. Dopo che abbiamo concesso il secondo gol, si sono aperti gli spazi per loro e quindi hanno fatto anche il terzo. Complimenti a loro, però complimenti anche ai miei ragazzi perché c'è poco da dire e da imputare. Anche stasera hanno comunque dato su tutto", analizza Conte, che poi si sofferma anche sul contatto in area tra Hojlund e Bremer in occasione del quale aveva reclamato il rigore, invitando Mariani ad andare a rivedere l'episodio al monitor: "Sono situazioni di campo. Non va neanche bene perché a volte ci sono reazioni che non vanno bene: che facciano come meglio credono, quello che dico sempre è che spero che ci sia sempre onestà. Questo lo speriamo per il calcio, per un calcio pulito. Se c'è l'errore, deve essere un errore umano. E allora forse era meglio prima perché tolleravi di più l'errore, pensavi che ad aver sbagliato era stata una persona, umana. Con un video tante volte fai fatica…".