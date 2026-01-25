Una vittoria in uno scontro diretto, che lancia la Juve in zona Champions. Ma per Luciano Spalletti “le vittorie sono tutte importanti, valgono tutte tre punti e le partite sono tutte difficili”. “E’ una vittoria importante perché dà consapevolezza che le cose che facciamo sono quelle giuste”, aggiunge prima di elogiare David, “rinato” dopo aver toccato il fondo in occasione del famoso rigore fallito tentando il cucchiaio: “David è un calciatore forte che stasera ci ha fatto vedere anche come sa reggere botta ad alto livello. Ha vinto questo duello in area perché ricordiamo che non ci sono spazi da dover attaccare e spazi liberi, ma ci sono spazi tolti, strappati agli avversari, e lui ha strappato uno spazio al difensore in occasione del gol. Così come non ci sono tempi di gioco, ma istanti di gioco: o ci metti tutta la tua attenzione e forza in quell’istante lì o rincorri il pallone, perché è segno che non hai previsto dove andava. Lui stasera ha fatto un gol da attaccante vero e di razza perché ha conteso una palla al difensore mettendolo nelle condizioni di fare fallo o di lasciarlo calciare. Per cui è un gran gol”.

