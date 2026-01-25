La partita Juve-Napoli, valida per la 22^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 25 gennaio alle ore 18 e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Federico Zancan, commento Riccardo Montolivo. Inviati Francesco Cosatti, Giovanni Guardalà e Massimo Ugolini. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football , con Leo Di Bello, Giancarlo Marocchi, Faouzi Ghoulam e Stefano Borghi. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello insieme ad Alessandro Biolchi, Dario Massara e Marco Nosotti. Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club , con Fabio Tavelli in compagnia, dalle 20 , di Giancarlo Marocchi, Faouzi Ghoulam, Stefano Borghi e Riccardo Montolivo (in collegamento da Torino); dalle 22.40 di Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta, Alessandro Florenzi, Stefano De Grandis e Valentina Mariani per gli aggiornamenti del mercato invernale.

I numeri di Juve e Napoli

La Juventus è la squadra contro cui il Napoli ha perso più partite in Serie A: 71 sulle 159 complessive (il 45%); 49 pareggi e 39 successi dei partenopei completano il quadro. Inoltre, contro nessuna avversaria i campani hanno incassato più reti che contro i bianconeri nella competizione (229 come contro l'Inter). La Juventus ha vinto soltanto una delle ultime nove partite di Serie A (2N, 6P) giocate contro il Napoli - quella per 1-0 del dicembre 2023 - dopo che aveva conquistato la posta piena in cinque delle otto precedenti (3P). In particolare, i bianconeri sono stati sconfitti nelle due più recenti (entrambe 1-2) e potrebbero subire tre ko di fila contro i campani solo per la terza volta nel torneo, dopo quelle tra il 2009-11 e il 1986-87. Il Napoli ha vinto soltanto due delle 14 trasferte (2N, 10P) giocate all'Allianz Stadium in Serie A, l'ultima per 1-0 nell'aprile 2023; in generale, Antonio Conte non ha mai espugnato da allenatore di una squadra avversaria il campo della Juventus nel massimo torneo: due sconfitte, entrambe con l'Inter, nel 2020 (2-0) e 2021 (3-2) e un pareggio nella sfida di andata dello scorso campionato (0-0), proprio al timone dei partenopei. Dopo sei risultati utili di fila (5V, 1N), la Juventus ha perso nell'ultimo turno di campionato contro il Cagliari e non subisce due ko consecutivi nella competizione dalle ultime due gare della gestione di Igor Tudor lo scorso ottobre (contro Como e Lazio). La Juventus è una delle due squadre, proprio insieme al Napoli, a non avere ancora perso nelle gare interne di questo campionato; i bianconeri sono imbattuti da ben 14 match in casa (10V, 4N) e proprio l'avversaria di giornata, Napoli, è l'unica formazione, attualmente in Serie A, a vantare una striscia aperta più lunga (21) di gare casalinghe consecutive senza sconfitte nel massimo torneo rispetto a quella dei piemontesi.