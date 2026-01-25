Offerte Sky
Roma-Milan, per Manu Koné infortunio al flessore destro: si teme lungo stop

roma

Per il centrocampista della Roma problema al flessore della gamba destra durante la partita contro il Milan. Koné è stato sostituito da Pisilli al 58' del match. Il numero 4 ha chiesto immediatamente il cambio a Gasperini, preoccupato dalla lesione muscolare. Rischia un lungo stop

ROMA-MILAN 1-1: GOL E HIGHLIGHTS

Problema fisico per il centrocampista della Roma Manu Koné, durante la sfida di campionato contro il Milan. Il francese ha accusato un infortunio al flessore della gamba destra, ed è stato sostituito da Pisilli al 58'. Il numero 4 della Roma ha immediatamente chiesto il cambio a Gasperini, uscendo molto preoccupato per la lesione muscolare. Nelle prossime ore gli esami che verranno effettuati, faranno chiarezza su diagnosi esatta e forniranno una prima valutazione sui tempi di recupero. Il giocatore rischia un lungo stop.

