Per il centrocampista della Roma problema al flessore della gamba destra durante la partita contro il Milan. Koné è stato sostituito da Pisilli al 58' del match. Il numero 4 ha chiesto immediatamente il cambio a Gasperini, preoccupato dalla lesione muscolare. Rischia un lungo stop

Problema fisico per il centrocampista della Roma Manu Koné, durante la sfida di campionato contro il Milan. Il francese ha accusato un infortunio al flessore della gamba destra, ed è stato sostituito da Pisilli al 58'. Il numero 4 della Roma ha immediatamente chiesto il cambio a Gasperini, uscendo molto preoccupato per la lesione muscolare. Nelle prossime ore gli esami che verranno effettuati, faranno chiarezza su diagnosi esatta e forniranno una prima valutazione sui tempi di recupero. Il giocatore rischia un lungo stop.