Roma-Milan, Allegri: "Li abbiamo tenuti distanza, l'obiettivo è entrare nelle prime 4"

milan

L'allenatore del Milan è soddisfatto del pari ottenuto all'Olimpico che permette al Milan di mantenere a distanza le avversarie per la Champions: "Quello è il nostro obiettivo, poi è giusto avere ambizione". Sulla gara: "Nel primo tempo la Roma ha preso il sopravvento, nella ripresa abbiamo fatto una buona gara, eravamo in controllo dopo il gol, poi c'è stato il rigore. Continuiamo a crescere e a migliorare"

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

Massimiliano Allegri si gode il punto guadagnato a Roma dopo un primo tempo difficile e dopo una ripresa in cui il Milan è saputo andare in vantaggio contro la Roma ma è stato ripreso dai giallorossi: "Siamo partiti bene nei primi 7-8 minuti, dopo abbiamo perso una palla in uscita e loro sono micidiali e hanno preso il sopravvento, hanno spinto molto - dice - Noi giocavamo solo in verticale, poi nel secondo tempo è stata un'altra gara, abbiamo fatto gol e sembravamo in controllo, e infine c'è stato questo episodio del rigore". Tutto sommato una giornata di campionato positiva: "Intanto abbiamo mantenuto la Roma a 4 punti con lo scontro diretto a favore, abbiamo guadagnato un punto sul Napoli".

"Migliorare qualità dei passaggi e velocità di pensiero"

Un Milan che deve e può crescere: "Dobbiamo continuare a lavorare, essere più ordinati perché fare 90' come i primi 45' per la Roma sarebbe stato difficile - dice ancora - Possiamo migliorare nella qualità dei passaggi anche perché le nostre due punte erano molto piatte, ormai i mezzi falli non vengono fischiati e bisogna tenere botta. Quando c'è pressione bisogna stare sereni, avere velocità di pensiero e qualità, poi quando cala il ritmo la qualità che abbiamo viene fuori e la gara nel secondo tempo l'avevamo incanalata nella maniera giusta". Quanto all'apporto di Modric: "E' sempre marcato a uomo a tutto campo, più va avanti la partita e più questo va a vantaggio di Luka, poi nel secondo tempo ha dato ritmi e tempi di gioco perché giustamente loro sono anche un po' calati perché era inimmaginabile potessero reggere 90' così".

"Inter a +5? Noi dobbiamo stare tra le prime quattro"

In conferenza stampa, Allegri parla anche del ritardo dall'Inter, ora distante cinque punti: "Ho sempre detto che l'obiettivo del Milan è entrare nelle prime quattro - prosegue - Poi l'ambizione è giusta ma la realtà è un'altra. Il cammino è lungo, serve migliorare. Abbiamo recuperato tutti i giocatori, stanno tutti crescendo bene"

Serie A: Altre Notizie

Koné, problema al flessore: rischia un lungo stop

roma

Per il centrocampista della Roma problema al flessore della gamba destra durante la partita...

Yildiz in gol: il significato della sua esultanza

juventus

Kenan Yildiz ha trovato il gol contro il Napoli e ha avuto nuovamente l'occasione per "sfoderare"...

Spalletti: "En Nesyri è saltato? Abbiamo McKennie"

juventus

La Juventus batte il Napoli 3-0 e accorcia a -1 dalla squadra di Conte. David sblocca la...

Conte: "Il rigore? Speriamo ci sia sempre onestà"

napoli

Dopo il ko contro la Juventus per 3-0, l'allenatore del Napoli commenta: "Navighiamo in mare...

Scontri in A1, identificati 300 ultras Napoli

in autostrada

Scontri all'alba di domenica sull'autostrada A1 tra un gruppo di ultras Lazio e del Napoli....
