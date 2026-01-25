Roma-Milan, Gasperini: "Stiamo facendo un grande percorso, possiamo crescere ancora"roma
L'allenatore della Roma è soddisfatto del pareggio contro il Milan: "Ci è riuscito molto di ciò che volevamo fare, soprattutto nel primo tempo, è mancato solo il gol ma abbiamo creato tanto, poi il Milan è così, sono andati in vantaggio ed è diventata difficile". Terzo posto agganciato: "Usciamo da questa gara con tanta fiducia perché abbiamo la sensazione di poter crescere ancora molto"
E' un Gian Piero Gasperini sorridente a fine gara dopo il pareggio, il primo in campionato, maturato contro il Milan. Una Roma dominante nel primo tempo e alla quale è mancato solo il gol: "Nel primo tempo ci è riuscito molto di ciò che volevamo fare - dice - E' mancato il gol, in molte occasioni è stato bravo Maignan, il Milan ha difeso con i denti ma noi abbiamo fatto bene e creato tanto, poi il Milan è così, hanno sempre la possibilità di fare gol, sono andati in vantaggio ed è diventata difficile". Una Roma 'ricostruita' ma terza in classifica: "Indubbiamente il nostro è un grande percorso - spiega ancora - Perché abbiamo la sensazione di poter crescere ancora anche nelle rotazioni dei giocatori come abbiamo visto nel match di Europa League, questa è la strada giusta e che dobbiamo percorrere secondo noi".
"Usciamo da questa gara con tanta fiducia"
L'unica nota stonata è l'infortunio di Koné, uscito dolorante per un problema al flessore della coscia destra: "Koné si è infortunato in maniera evidente ma vedremo nelle prossime ore l'entità del problema". Quanto alla sostituzione in simultanea di Dybala e Malen: "Avevano dato tantissimo, Paulo aveva anche preso un colpo al ginocchio e non riusciva ad esprimersi come aveva fatto nel primo tempo- dice ancora - Tuttavia ho avuto l'occasione di fare entrare due giovanissimi come Vaz e Venturino ed era l'occasione migliore per tenerli a battesimo". In conferenza stampa Gasperini spiega come perdere questa gara sarebbe stata una beffa: "Per come si era messa a un certo punti siamo contenti del pareggio - spiega - Abbiamo fatto una buona prestazione e usciamo da questa partita con tanta fiducia.