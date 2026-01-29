Offerte Sky
Serie A, la presentazione della 23^ giornata: orari, arbitri e squalificati

guida tv

La 23^ giornata di Serie A inizia venerdì 30 gennaio e si conclude martedì 3 febbraio. Su Sky e NOW Cagliari-Verona, Cremonese-Inter e Udinese-Roma. Le partite del turno di campionato, dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati

Il ventitreesimo turno di Serie A della stagione si gioca da venerdì 30 a martedì 3 febbraio. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Cagliari-Verona, Cremonese-Inter e Udinese-Roma. Un lungo fine settinama di Serie A che si apre venerdì 30 gennaio alle 20.45 con Lazio-Genoa. Sono tre gli appuntamenti del sabato che inizia alle 15.00 con Pisa-Sassuolo, prosegue alle 18.00 con Napoli-Fiorentina e alle 20.45 Cagliari Verona su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica di campionato che si apre alle 12.30 con Torino-Lecce e prosegue alle 15.00 con Como-Atalanta. Alle 18.00 è il momento di Cremonese-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, mentre alle 20.45 scenderanno in campo Parma e Juventus. La giornata di campionato prosegue lunedì 2 febbraio, alle 20.45, con Udinese-Roma, su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, e si conclude martedì 3 febbraio con Bologna-Milan.

 

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su trovabar.sky.it.

Serie A, la programmazione della 23^ giornata

Venerdì 30 gennaio

  • ore 20.45: Lazio-Genoa su DAZN 1 – [Zufferli]

Sabato 31 gennaio

  • ore 15.00: Pisa-Sassuolo su DAZN 1 – [Arena]
  • ore 18.00: Napoli-Fiorentina su DAZN 1 – [La Penna]
  • ore 20.45: Cagliari-Verona su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Bonacina]

Domenica 1^ febbraio

  • ore 12.30: Torino-Lecce su DAZN 1 - [Sozza]
  • ore 15.00: Como-Atalanta su DAZN 1 – [Pairetto]
  • ore 18.00: Cremonese-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Massa]
  • ore 20.45: Parma-Juventus su DAZN 1 – [Foureau]

Lunedì 2 febbraio

  • ore 20.45: Udinese-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Sacchi J.L.]

Martedì 3 febbraio

  • ore 20.45: Bologna-Milan su DAZN 1 – [Manganiello] 

Squalificati Serie A, i giocatori che saltano la 23^ giornata

Sono tre i giocatori squalificati per la 23^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A:

  • Skorupski (Bologna)
  • Barbieri (Cremonese)
  • Calabresi (Pisa)

Stop trasferte Napoli e Lazio fino a fine stagione

viminale

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi di...

Arbitri, le designazioni della 23^ giornata

Serie A

Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la 23esima giornata in Serie A. La sfida...

Bremer-Hojlund, Tommasi: "Manca rigore al Napoli"

Serie A

Juve-Napoli continua anche dopo il triplice fischio. A Open VAR è stato analizzato il contatto...

Fiorentina, il figlio di Commisso nuovo presidente

fiorentina

Il figlio di Rocco Commisso - morto lo scorso 16 gennaio negli Stati Uniti - è stato nominato...

Il Times celebra la storia di Arpad Weisz

giorno memoria

Nel Giorno della Memoria, che si celebra oggi, il quotidiano britannico The...
