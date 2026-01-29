Serie A, la presentazione della 23^ giornata: orari, arbitri e squalificatiguida tv
La 23^ giornata di Serie A inizia venerdì 30 gennaio e si conclude martedì 3 febbraio. Su Sky e NOW Cagliari-Verona, Cremonese-Inter e Udinese-Roma. Le partite del turno di campionato, dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati
Il ventitreesimo turno di Serie A della stagione si gioca da venerdì 30 a martedì 3 febbraio. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Cagliari-Verona, Cremonese-Inter e Udinese-Roma. Un lungo fine settinama di Serie A che si apre venerdì 30 gennaio alle 20.45 con Lazio-Genoa. Sono tre gli appuntamenti del sabato che inizia alle 15.00 con Pisa-Sassuolo, prosegue alle 18.00 con Napoli-Fiorentina e alle 20.45 Cagliari Verona su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica di campionato che si apre alle 12.30 con Torino-Lecce e prosegue alle 15.00 con Como-Atalanta. Alle 18.00 è il momento di Cremonese-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, mentre alle 20.45 scenderanno in campo Parma e Juventus. La giornata di campionato prosegue lunedì 2 febbraio, alle 20.45, con Udinese-Roma, su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, e si conclude martedì 3 febbraio con Bologna-Milan.
Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su trovabar.sky.it.
Serie A, la programmazione della 23^ giornata
Venerdì 30 gennaio
- ore 20.45: Lazio-Genoa su DAZN 1 – [Zufferli]
Sabato 31 gennaio
- ore 15.00: Pisa-Sassuolo su DAZN 1 – [Arena]
- ore 18.00: Napoli-Fiorentina su DAZN 1 – [La Penna]
- ore 20.45: Cagliari-Verona su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Bonacina]
Domenica 1^ febbraio
- ore 12.30: Torino-Lecce su DAZN 1 - [Sozza]
- ore 15.00: Como-Atalanta su DAZN 1 – [Pairetto]
- ore 18.00: Cremonese-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Massa]
- ore 20.45: Parma-Juventus su DAZN 1 – [Foureau]
Lunedì 2 febbraio
- ore 20.45: Udinese-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Sacchi J.L.]
Martedì 3 febbraio
- ore 20.45: Bologna-Milan su DAZN 1 – [Manganiello]
Squalificati Serie A, i giocatori che saltano la 23^ giornata
Sono tre i giocatori squalificati per la 23^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A:
- Skorupski (Bologna)
- Barbieri (Cremonese)
- Calabresi (Pisa)