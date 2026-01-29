La 23^ giornata di Serie A inizia venerdì 30 gennaio e si conclude martedì 3 febbraio. Su Sky e NOW Cagliari-Verona, Cremonese-Inter e Udinese-Roma. Le partite del turno di campionato, dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati

Il ventitreesimo turno di Serie A della stagione si gioca da venerdì 30 a martedì 3 febbraio. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Cagliari-Verona, Cremonese-Inter e Udinese-Roma. Un lungo fine settinama di Serie A che si apre venerdì 30 gennaio alle 20.45 con Lazio-Genoa. Sono tre gli appuntamenti del sabato che inizia alle 15.00 con Pisa-Sassuolo, prosegue alle 18.00 con Napoli-Fiorentina e alle 20.45 Cagliari Verona su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica di campionato che si apre alle 12.30 con Torino-Lecce e prosegue alle 15.00 con Como-Atalanta. Alle 18.00 è il momento di Cremonese-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, mentre alle 20.45 scenderanno in campo Parma e Juventus. La giornata di campionato prosegue lunedì 2 febbraio, alle 20.45, con Udinese-Roma, su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, e si conclude martedì 3 febbraio con Bologna-Milan.

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su trovabar.sky.it.