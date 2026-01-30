Nel match del sabato alle 18, i campioni d’Italia appena usciti dalla Champions ospitano i viola. Conte non recupera nessun infortunato e ripropone in attacco Vergara ed Elmas con Hojlund. Lukaku parte dalla panchina. Gutierrez a destra e Spinazzola a sinistra. Vanoli recupera Kean, che dovrebbe tornare dal 1’, con Piccoli in dubbio dopo il fastidio accusato in Coppa Italia. A centrocampo Parisi dal 1’. Le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina
Probabili Formazioni
Le scelte di Conte
NAPOLI (3-4-2-1) la probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte
- Conte non recupera nessuno degli infortunati e conferma la formazione vista con la Juve
- rispetto agli undici sconfitti dal Chelsea, solo un cambio: out Olivera, con Spinazzola sulla sinistra e Gutierrez a destra.
- davanti ancora Elmas e Vergara con Hojlund centravanti
- Lukaku parte dalla panchina
Le scelte di Vanoli
FIORENTINA (4-1-4-1) la probabile formazione: De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli, Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Kean.All. Vanoli
- Piccoli in dubbio dopo il fastidio muscolare accusato in Coppa Italia contro il Como
- con il Napoli Vanoli recupera Kean che dovrebbe tornare dal 1’
- a centrocampo Parisi e non Solomon dal 1’