Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Napoli-Fiorentina, le probabili formazioni

Serie A

Nel match del sabato alle 18, i campioni d’Italia appena usciti dalla Champions ospitano i viola. Conte non recupera nessun infortunato e ripropone in attacco Vergara ed Elmas con Hojlund. Lukaku parte dalla panchina. Gutierrez a destra e Spinazzola a sinistra. Vanoli recupera Kean, che dovrebbe tornare dal 1’, con Piccoli in dubbio dopo il fastidio accusato in Coppa Italia. A centrocampo Parisi dal 1’. Le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina

SERIE A, 23^: TUTTE LE PROBABILI

Probabili Formazioni

Napoli
Alex Meret
Alex Meret
Portiere
Napoli
Giovanni Di Lorenzo
Giovanni Di Lorenzo
Difensore di destra
pubblicità
Napoli
Juan Jesus
Juan Jesus
Difensore centrale
Napoli
Alessandro Buongiorno
Alessandro Buongiorno
Difensore di sinistra
pubblicità
Napoli
Miguel Gutiérrez
Miguel Gutiérrez
Esterno destro
Napoli
Stanislav Lobotka
Stanislav Lobotka
Centrocampista centrale
Napoli
Scott McTominay
Scott McTominay
Centrocampista centrale
Napoli
Leonardo Spinazzola
Leonardo Spinazzola
Esterno sinistro
pubblicità
Napoli
Antonio Vergara
Antonio Vergara
Trequartista di destra
Napoli
Eljif Elmas
Eljif Elmas
Trequartista di sinistra
pubblicità
Napoli
Rasmus Højlund
Rasmus Højlund
Attaccante

Le scelte di Conte

NAPOLI (3-4-2-1) la probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte

  • Conte non recupera nessuno degli infortunati e conferma la formazione vista con la Juve
  • rispetto agli undici sconfitti dal Chelsea, solo un cambio: out Olivera, con Spinazzola sulla sinistra e Gutierrez a destra.
  • davanti ancora Elmas e Vergara con Hojlund centravanti
  • Lukaku parte dalla panchina
Fiorentina
David de Gea
David de Gea
Portiere
Fiorentina
Dodò
Dodò
Terzino destro
pubblicità
Fiorentina
Marin Pongracic
Marin Pongracic
Difensore centrale
Fiorentina
Pietro Comuzzo
Pietro Comuzzo
Difensore centrale
pubblicità
Fiorentina
Robin Gosens
Robin Gosens
Terzino sinistro
Fiorentina
Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli
Centrocampista centrale
Fiorentina
Fabiano Parisi
Fabiano Parisi
Esterno destro
Fiorentina
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora
Centrocampista di destra
pubblicità
Fiorentina
Cher Ndour
Cher Ndour
Centrocampista di sinistra
Fiorentina
Albert Gudmundsson
Albert Gudmundsson
Esterno sinistro
pubblicità
Fiorentina
Moise Kean
Moise Kean
Attaccante

Le scelte di Vanoli

FIORENTINA (4-1-4-1) la probabile formazione: De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli, Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Kean.All. Vanoli

  • Piccoli in dubbio dopo il fastidio muscolare accusato in Coppa Italia contro il Como
  • con il Napoli Vanoli recupera Kean che dovrebbe tornare dal 1’
  • a centrocampo Parisi e non Solomon dal 1’

Serie A: Altre Notizie

Dybala, nessuna lesione ma si ferma due settimane

Serie A

La Roma tira un sospiro di sollievo per Paulo Dybala. Gli esami a cui si è sottoposto, dopo il...

Il calendario della 23^ giornata di Serie A

guida tv

Da venerdì 30 gennaio a martedì 3 febbraio, su Sky e NOW, la ventitreesima giornata di Serie A...

La presentazione della 23^ giornata di Serie A

guida tv

La 23^ giornata di Serie A inizia venerdì 30 gennaio e si conclude martedì 3 febbraio. Su Sky e...

Stop trasferte Napoli e Lazio fino a fine stagione

viminale

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi di...

Arbitri, le designazioni della 23^ giornata

Serie A

Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la 23esima giornata in Serie A. La sfida...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE