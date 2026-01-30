Dopo l’anticipo del venerdì Lazio-Genoa, quella tra Pisa e Sassuolo è la prima sfida che apre il sabato di Serie A. Senza Calabresi squalificato, in difesa Gilardino schiera Caracciolo. Davanti Durosinmi dal 1’ con Moreo e Tramoni. Grosso ritrova titolare Pinamonti, che giocherà davanti insieme a Berardi (anche lui al rientro dal 1') e Laurentiè. A centrocampo Thorstvedt, Lipani non al meglio è in dubbio. Le probabili formazioni di Pisa-Sassuolo

