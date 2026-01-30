Offerte Sky
Pisa-Sassuolo, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Dopo l'anticipo del venerdì Lazio-Genoa, quella tra Pisa e Sassuolo è la prima sfida che apre il sabato di Serie A. Senza Calabresi squalificato, in difesa Gilardino schiera Caracciolo. Davanti Durosinmi dal 1' con Moreo e Tramoni. Grosso ritrova titolare Pinamonti, che giocherà davanti insieme a Berardi (anche lui al rientro dal 1') e Laurentiè. A centrocampo Thorstvedt, Lipani non al meglio è in dubbio. Le probabili formazioni di Pisa-Sassuolo

Probabili Formazioni

Pisa
Simone Scuffet
Simone Scuffet
Portiere
Pisa
Francesco Coppola
Francesco Coppola
Difensore di destra
Pisa
Antonio Caracciolo
Antonio Caracciolo
Difensore
Pisa
Simone Canestrelli
Simone Canestrelli
Difensore di sinistra
Pisa
Idrissa Touré
Idrissa Touré
Ala destra
Pisa
Marius Marin
Marius Marin
Centrocampista centrale
Pisa
Michel Aebischer
Michel Aebischer
Centrocampista centrale
Pisa
Samuele Angori
Samuele Angori
Ala sinistra
Pisa
Mattéo Tramoni
Mattéo Tramoni
Trequartista
Pisa
Stefano Moreo
Stefano Moreo
Trequartista
Pisa
Rafiu Durosinmi
Rafiu Durosinmi
Attaccante

PISA (3-4-2-1) la probabile formazione

Scuffet; Coppola, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Durosinmi. All. Gilardino

  • Gilardino non ha Calabresi, squalificato: in difesa pronto Caracciolo
  • Davanti Durosinmi dal 1’ con Moreo e Tramoni
Sassuolo
Arijanet Muric
Arijanet Muric
Portiere
Sassuolo
Sebastian Walukiewicz
Sebastian Walukiewicz
Terzino destro
Sassuolo
Jay Idzes
Jay Idzes
Difensore centrale
Sassuolo
Tarik Muharemovic
Tarik Muharemovic
Difensore centrale
Sassuolo
Josh Doig
Josh Doig
Terzino sinistro
Sassuolo
Kristian Thorstvedt
Kristian Thorstvedt
Mezz'ala destra
Sassuolo
Nemanja Matic
Nemanja Matic
Centrocampista centrale
Sassuolo
Ismaël Koné
Ismaël Koné
Mezz'ala sinistra
Sassuolo
Domenico Berardi
Domenico Berardi
Esterno destro
Sassuolo
Andrea Pinamonti
Andrea Pinamonti
Attaccante
Sassuolo
Armand Laurienté
Armand Laurienté
Esterno sinistro

SASSUOLO (4-3-3) la probabile formazione

Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Fabio Grosso

  • Grosso ritrova titolare Pinamonti
  • Ritorno dal 1’ anche per Berardi, che giocherà davanti a formare il tridente con Laurentiè
  • A centrocampo Thorstvedt, con Lipani non al meglio e in dubbio

CALCIO: SCELTI PER TE