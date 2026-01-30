Dopo l’anticipo del venerdì Lazio-Genoa, quella tra Pisa e Sassuolo è la prima sfida che apre il sabato di Serie A. Senza Calabresi squalificato, in difesa Gilardino schiera Caracciolo. Davanti Durosinmi dal 1’ con Moreo e Tramoni. Grosso ritrova titolare Pinamonti, che giocherà davanti insieme a Berardi (anche lui al rientro dal 1') e Laurentiè. A centrocampo Thorstvedt, Lipani non al meglio è in dubbio. Le probabili formazioni di Pisa-Sassuolo
Probabili Formazioni
PISA (3-4-2-1) la probabile formazione
Scuffet; Coppola, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Durosinmi. All. Gilardino
- Gilardino non ha Calabresi, squalificato: in difesa pronto Caracciolo
- Davanti Durosinmi dal 1’ con Moreo e Tramoni
SASSUOLO (4-3-3) la probabile formazione
Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Fabio Grosso
- Grosso ritrova titolare Pinamonti
- Ritorno dal 1’ anche per Berardi, che giocherà davanti a formare il tridente con Laurentiè
- A centrocampo Thorstvedt, con Lipani non al meglio e in dubbio