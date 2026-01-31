Dopo lo 0-0 in Champions col Monaco, ad attendere la Juve, nel match della domenica alle 20.45, c'è il Parma, caduto 4-0 a Bergamo con l'Atalanta nell'ultimo turno. Spalletti torna alla difesa a 4 e va con i titolari: dovrebbero partire dal 1' Yildiz, David, Locatelli, Cambiaso e Di Gregorio. Nel Parma, Pellegrino (che l'anno scorso al Tardini segnò contro la Juventus) e Ondrejka dovrebbero giocare titolari in attacco. Le probabili di Parma-Juve
Probabili Formazioni
PARMA (3-5-2) la probabile formazione
Corvi; Delprato, Circati, Troilo; Britschgi, Bernabé, Keita, Sørensen, Valeri; Ondrejka, Pellegrino. All. Carlos Cuesta
- Tre cambi per Cuesta rispetto all'Atalanta: dovrebbe tornare dal 1' Valeri, con Del Prato che si sposterebbe nei 3 di difesa
- Coppia totalmente nuova in attacco: si riprende la titolarità Pellegrino, che dovrebbe giocare con Ondrejka
JUVENTUS (4-2-3-1) la probabile formazione
Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceição, McKennie, Yildiz; David. All. Luciano Spalletti
- Spalletti dovrebbe rispolverare la difesa a 4, rilanciando Di Gregorio tra i pali
- In difesa, Kalulu scala come terzino destro, mentre Cambiaso va a sinistra
- Locatelli torna in mediana, così come Yildiz nel ruolo di trequartista a sinistra, a supporto dell'unica punta David