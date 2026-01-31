Offerte Sky
Parma-Juventus, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A
©Ansa

Dopo lo 0-0 in Champions col Monaco, ad attendere la Juve, nel match della domenica alle 20.45, c'è il Parma, caduto 4-0 a Bergamo con l'Atalanta nell'ultimo turno. Spalletti torna alla difesa a 4 e va con i titolari: dovrebbero partire dal 1' Yildiz, David, Locatelli, Cambiaso e Di Gregorio. Nel Parma, Pellegrino (che l'anno scorso al Tardini segnò contro la Juventus) e Ondrejka dovrebbero giocare titolari in attacco. Le probabili di Parma-Juve

JUVE, NUOVO ACQUISTO DAL BAYERN

Probabili Formazioni

Parma
Edoardo Corvi
Edoardo Corvi
Portiere
Parma
Enrico Del Prato
Enrico Del Prato
Difensore di destra
Parma
Alessandro Circati
Alessandro Circati
Difensore centrale
Parma
Mariano Troilo
Mariano Troilo
Difensore di sinistra
Parma
Sascha Britschgi
Sascha Britschgi
Esterno destro
Parma
Adrián Bernabé
Adrián Bernabé
Mezz'ala destra
Parma
Mandela Keita
Mandela Keita
Centrocampista centrale
Parma
Oliver Sørensen
Oliver Sørensen
Mezz'ala sinistra
Parma
Emanuele Valeri
Emanuele Valeri
Esterno sinistro
Parma
Jacob Ondrejka
Jacob Ondrejka
Attaccante
Parma
Mateo Pellegrino
Mateo Pellegrino
Attaccante

PARMA (3-5-2) la probabile formazione

Corvi; Delprato, Circati, Troilo; Britschgi, Bernabé, Keita, Sørensen, Valeri; Ondrejka, Pellegrino. All. Carlos Cuesta

  • Tre cambi per Cuesta rispetto all'Atalanta: dovrebbe tornare dal 1' Valeri, con Del Prato che si sposterebbe nei 3 di difesa 
  • Coppia totalmente nuova in attacco: si riprende la titolarità Pellegrino, che dovrebbe giocare con Ondrejka
Juventus
Michele Di Gregorio
Michele Di Gregorio
Portiere
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
Terzino Destro
Juventus
Gleison Bremer Bremer
Gleison Bremer Bremer
Difensore Centrale
Juventus
Lloyd Kelly
Lloyd Kelly
Difensore centrale
Juventus
Andrea Cambiaso
Andrea Cambiaso
Terzino sinistro
Juventus
Manuel Locatelli
Manuel Locatelli
Centrocampista
Juventus
Khéphren Thuram
Khéphren Thuram
Centrocampista
Juventus
Francisco Conceição
Francisco Conceição
Trequartista di destra
Juventus
Weston McKennie
Weston McKennie
Trequartista centrale
Juventus
Kenan Yildiz
Kenan Yildiz
Trequartista di sinistra
Juventus
Jonathan David
Jonathan David
Attaccante

JUVENTUS (4-2-3-1) la probabile formazione

Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceição, McKennie, Yildiz; David. All. Luciano Spalletti

  • Spalletti dovrebbe rispolverare la difesa a 4, rilanciando Di Gregorio tra i pali
  • In difesa, Kalulu scala come terzino destro, mentre Cambiaso va a sinistra
  • Locatelli torna in mediana, così come Yildiz nel ruolo di trequartista a sinistra, a supporto dell'unica punta David

