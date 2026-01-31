Dopo lo 0-0 in Champions col Monaco, ad attendere la Juve, nel match della domenica alle 20.45, c'è il Parma, caduto 4-0 a Bergamo con l'Atalanta nell'ultimo turno. Spalletti torna alla difesa a 4 e va con i titolari: dovrebbero partire dal 1' Yildiz, David, Locatelli, Cambiaso e Di Gregorio. Nel Parma, Pellegrino (che l'anno scorso al Tardini segnò contro la Juventus) e Ondrejka dovrebbero giocare titolari in attacco. Le probabili di Parma-Juve

JUVE, NUOVO ACQUISTO DAL BAYERN