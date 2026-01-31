Oggi, sabato 31 gennaio, si scende in campo per la 23^ giornata di Serie A. Alle 20.45 Cagliari-Verona su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Tutti gli appuntamenti del sabato di campionato

Sono tre gli appuntamenti del sabato della 23^ giornata di Serie A che inizia alle 15.00 con Pisa-Sassuolo , prosegue alle 18.00 con Napoli-Fiorentina e alle 20.45 Cagliari Verona su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Dario Massara con il commento di Fernando Orsi; inviati Valentina Caruso e Manuele Baiocchini.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Mario Giunta insieme a Maurizio Compagnoni e Michele Padovano. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta.