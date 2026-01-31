Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 23^ giornataguida tv
Oggi, sabato 31 gennaio, si scende in campo per la 23^ giornata di Serie A. Alle 20.45 Cagliari-Verona su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti del sabato di campionato
Sono tre gli appuntamenti del sabato della 23^ giornata di Serie A che inizia alle 15.00 con Pisa-Sassuolo, prosegue alle 18.00 con Napoli-Fiorentina e alle 20.45 Cagliari Verona su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Dario Massara con il commento di Fernando Orsi; inviati Valentina Caruso e Manuele Baiocchini.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Mario Giunta insieme a Maurizio Compagnoni e Michele Padovano. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta.
Serie A, la programmazione di oggi
Sabato 31 gennaio
- dalle 14.00: La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Maurizio Compagnoni e Michele Padovano
- ore 15.00: Pisa-Sassuolo su DAZN 1
- ore 18.00: Napoli-Fiorentina su DAZN 1
- dalle 20.00 e dalle 22.45: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta
- alle 20.45: CAGLIARI-VERONA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara, commento Fernando Orsi; Inviati Valentina Caruso e Manuele Baiocchini