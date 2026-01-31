Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 23^ giornata

guida tv

Oggi, sabato 31 gennaio, si scende in campo per la 23^ giornata di Serie A. Alle 20.45  Cagliari-Verona su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti del sabato di campionato

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Sono tre gli appuntamenti del sabato della 23^ giornata di Serie A che inizia alle 15.00 con Pisa-Sassuolo, prosegue alle 18.00 con Napoli-Fiorentina e alle 20.45 Cagliari Verona su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Dario Massara con il commento di Fernando Orsi; inviati Valentina Caruso e Manuele Baiocchini.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Mario Giunta insieme a Maurizio Compagnoni e Michele Padovano. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta. 

 

Serie A, la programmazione di oggi

Sabato 31 gennaio

  • dalle 14.00: La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Maurizio Compagnoni e Michele Padovano
  • ore 15.00: Pisa-Sassuolo su DAZN 1 
  • ore 18.00: Napoli-Fiorentina su DAZN 1 
  • dalle 20.00 e dalle 22.45: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta
  • alle 20.45: CAGLIARI-VERONA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara, commento Fernando Orsi; Inviati Valentina Caruso e Manuele Baiocchini

 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Lesione addominale per Zaccagni: fuori 1 mese

Serie A

Brutte notizie per Sarri e la Lazio nella serata del ritorno al successo contro il Genoa: Mattia...

RedBird completa il rifinanziamento del Milan

Serie A

RedBird ha completato con successo il rifinanziamento del debito che lo legava al fondo Elliott....

Dove vedere Lazio-Genoa

guida tv

La partita tra Lazio e Genoa della 23^ giornata di Serie A si gioca venerdì 30 gennaio alle 20.45...

Dybala, nessuna lesione ma si ferma due settimane

Serie A

La Roma tira un sospiro di sollievo per Paulo Dybala. Gli esami a cui si è sottoposto, dopo il...

Il calendario della 23^ giornata di Serie A

guida tv

Da venerdì 30 gennaio a martedì 3 febbraio, su Sky e NOW, la ventitreesima giornata di Serie A...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE