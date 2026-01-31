Dove vedere Pisa-Sassuolo

La partita Pisa-Sassuolo valida per la 23^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 31 gennaio alle ore 15 i n diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Pisa e Sassuolo

Bilancio in perfetto equilibrio nelle sei sfide tra Pisa e Sassuolo nei campionati professionistici nell'era dei tre punti a vittoria, con due vittorie per parte e tre pareggi, tra cui il 2-2 nel match d'andata di questa Serie A. Il Pisa ha vinto due dei tre precedenti casalinghi nei campionati professionistici nell'era dei tre punti a vittoria contro il Sassuolo (1N), tra cui un 3-1 nella più recente di queste, il 26 dicembre 2024 in Serie B. Il Sassuolo ha vinto solo due degli ultimi 11 incontri di Serie A contro avversarie che occupavano uno degli ultimi due posti in classifica a inizio giornata (6N, 3P), anche se uno di questi due successi è arrivato proprio nella più recente di queste sfide, lo scorso 6 dicembre contro la Fiorentina. Il Pisa è l'unica squadra che è già in doppia cifra sia di pareggi (11) che di sconfitte (10) nei cinque grandi campionati europei in corso; inoltre, nessuna formazione ha trovato meno successi rispetto ai nerazzurri considerando questi tornei nel 2025/26 (una sola vittoria, come il Wolverhampton). Il Sassuolo ha perso senza segnare le ultime due trasferte di Serie A, dopo che era rimasto imbattuto in sei delle sette precedenti (3V, 3N). Il Pisa è la terza squadra nella storia della Serie A che ha realizzato solo due reti nei primi 11 incontri casalinghi stagionali, dopo il Mantova nel 1967/68 e la Sampdoria nel 2022/23; entrambe queste due formazioni sono andate a segno nella 12^ gara interna del rispettivo torneo.