I numeri di Parma e Juventus

La Juventus è rimasta imbattuta in 15 delle ultime 17 sfide contro il Parma in Serie A (11V, 4N), segnando 36 gol nel periodo (2.1 di media a match), incluso il 2-0 nel match d'andata alla prima giornata. Il Parma ha vinto l'ultimo match al Tardini contro la Juventus in campionato lo scorso 23 aprile (1-0 con gol di Mateo Pellegrino) e solo una volta ha ottenuto due successi casalinghi di fila contro i bianconeri in Serie A: tra maggio e novembre 1993 con Nevio Scala allenatore. Il Parma è rimasto a secco di gol in tutte le ultime tre partite di campionato (contro Napoli, Genoa e Atalanta). Dopo la sconfitta per 0-4 contro l'Atalanta, il Parma potrebbe perdere due partite di fila solo per la seconda volta in questo campionato, dopo il periodo tra fine ottobre e inizio novembre contro Roma e Bologna. Dall'arrivo di Luciano Spalletti alla Juventus lo scorso 30 ottobre, nessuna squadra ha subito meno gol dei bianconeri in Serie A: solo otto in 13 match, al pari dell'Inter. Nel periodo, i piemontesi occupano la terza posizione in classifica in Serie A con 27 punti, dietro solo a Inter (34) e Milan (29) e hanno anche il terzo miglior attacco (23 gol), dietro a Inter (28) e Como (25). La Juventus, pur avendo un andamento molto simile per quanto riguarda i gol fatti (35 sia nel 2025/26 che nel 2024/25) e le reti subite (17 nel 2025/26 vs 19 nel 2024/25) rispetto ai primi 22 match della scorsa stagione di Serie A, ha guadagnato cinque punti in più nel campionato in corso dopo altrettante partite (42 nel 2025/26 rispetto ai 37 del 2024/25).