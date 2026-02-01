Runjaic schiera contro la Roma la stessa formazione scesa in campo con il Verona ma con il rientro di Ehizibue al posto di Zanoli. In casa giallorossa, in mediana spazio dal primo minuto probabilmente a El Aynaoui al fianco di Cristante con Celik esterno destro. Pellegrini sarà al fianco di Soulé. La partita sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW