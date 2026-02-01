Offerte Sky
Udinese-Roma, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Runjaic schiera contro la Roma la stessa formazione scesa in campo con il Verona ma con il rientro di Ehizibue al posto di Zanoli. In casa giallorossa, in mediana spazio dal primo minuto probabilmente a El Aynaoui al fianco di Cristante con Celik esterno destro. Pellegrini sarà al fianco di Soulé. La partita sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Probabili Formazioni

Udinese
Maduka Okoye
Maduka Okoye
portiere
Udinese
Oumar Solet
Oumar Solet
difensore centrale di destra
Udinese
Thomas Kristensen
Thomas Kristensen
difensore centrale
Udinese
Nicolò Bertola
Nicolò Bertola
difensore centrale di sinistra
Udinese
Kingsley Ehizibue
Kingsley Ehizibue
esterno destro
Udinese
Lennon Miller
Lennon Miller
centrocampista centrale
Udinese
Jesper Karlström
Jesper Karlström
centrocampista centrale
Udinese
Jordan Zemura
Jordan Zemura
esterno sinistro
Udinese
Jurgen Ekkelenkamp
Jurgen Ekkelenkamp
trequartista
Udinese
Arthur Atta
Arthur Atta
trequartista
Udinese
Keinan Davis
Keinan Davis
attaccante

UDINESE (3-4-2-1) la probabile formazione

Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Miller, Karlström, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Davis. All. Runjaic

  • Runjaic ripropone la stessa formazione scesa in campo contro il Verona
  • L'unico cambio è il rientro di Ehizibue al posto di Zanoli
  • Davis davanti, supportato da Ekkelenkamp e Atta
Roma
Mile Svilar
Mile Svilar
portiere
Roma
Daniele Ghilardi
Daniele Ghilardi
difensore centrale di destra
Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
difensore centrale
Roma
Evan Ndicka
Evan Ndicka
difensore centrale di sinistra
Roma
Zeki Çelik
Zeki Çelik
esterno destro
Roma
Bryan Cristante
Bryan Cristante
centrocampista centrale
Roma
Neil El Aynaoui
Neil El Aynaoui
centrocampista centrale
Roma
Wesley Vinícius Wesley
Wesley Vinícius Wesley
esterno sinistro
Roma
Matías Soulé
Matías Soulé
trequartista
Roma
Lorenzo Pellegrini
Lorenzo Pellegrini
trequartista
Roma
Donyell Malen
Donyell Malen
attaccante

ROMA (3-4-2-1) la probabile formazione

Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Çelik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

  • Assente Koné in mezzo al campo e si è fermato anche Paulo Dybala per una infiammazione al ginocchio
  • In difesa si va verso una linea a tre che comprenderà anche Ghilardi che nelle ultime uscite ha convinto
  • Malen davanti supportato da Soulé e Pellegrini

