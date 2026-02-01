Runjaic schiera contro la Roma la stessa formazione scesa in campo con il Verona ma con il rientro di Ehizibue al posto di Zanoli. In casa giallorossa, in mediana spazio dal primo minuto probabilmente a El Aynaoui al fianco di Cristante con Celik esterno destro. Pellegrini sarà al fianco di Soulé. La partita sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
UDINESE (3-4-2-1) la probabile formazione
Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Miller, Karlström, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Davis. All. Runjaic
- Runjaic ripropone la stessa formazione scesa in campo contro il Verona
- L'unico cambio è il rientro di Ehizibue al posto di Zanoli
- Davis davanti, supportato da Ekkelenkamp e Atta
ROMA (3-4-2-1) la probabile formazione
Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Çelik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini
- Assente Koné in mezzo al campo e si è fermato anche Paulo Dybala per una infiammazione al ginocchio
- In difesa si va verso una linea a tre che comprenderà anche Ghilardi che nelle ultime uscite ha convinto
- Malen davanti supportato da Soulé e Pellegrini