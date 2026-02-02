Bologna-Milan, Allegri: "Mateta? Il nostro acquisto sarà il recupero di Gimenez"
Giornata di vigilia per il Milan, che domani affronta il Bologna al Dall'Ara nella partita che chiuderà la 23^ giornata di campionato. Massimiliano Allegri in conferenza stampa presenta la sfida e parla anche di mercato: "Mateta? I nostri acquisti saranno il rientro di Gimenez e il recupero di Pulisic e Leao. Felice per il rinnovo di Maignan. Quello di Modric? Decide lui se continuare". Sulle polemiche per le tante partite: "Vorrei avere il 'problema' di giocare la Champions"
Finisce qui la conferenza stampa di Allegri
Giocasti in una tournée con il Milan di Capello. Cosa ti ha trasmesso quel Milan? E come hai ritrovato il Milan nel 2010 e poi oggi?
"Il Milan è sempre il Milan, è sopra tutto e tutti. Per questo tutti devono lavorare al servizio del club. Fu un'esperienza meravigliosa, Capello era esigente anche in tournèe"
Domani chi gioca al posto di Saelemaekers?
"O Athekame che è migliorato molto o Loftus Cheek da esterno"
In cosa può migliorare Nkunku?
"Ha qualità per crescere, c'è chi caratterialmente ha bisogno di più tempo per inserirsi"
Perché le serve un altro attaccante?
"La società pensa al mercato. E' arrivato Fullkrug e sono contento ma anche Gimenez che rientra e Pulisic e Leao che recuperano possono essere acquisti per il Milan"
L'Inter ha avuto problemi negli scontri diretti ma ha vinto sempre con le piccole "azzannando" fin da subito. Il Milan no...
"Ci sono le caratteristiche dei giocatori che incidono. Noi li abbiamo ottimi ma con caratteristiche diverse"
Chivu ieri ha detto che l'Inter è sempre sotto esame perché è per tutti la squadra più forte. Per lei il Milan è inferiore all'Inter?
"Dico solo che l'Inter ha le potenzialità per vincere lo scudetto, faccio i complimenti a Chivu"
Sul mercato in generale: in Italia è un mercato invernale povero
"Non lo scopriamo oggi. Basta vedere il fatturato delle inglesi, tra le prime 8 qualificate in Champions l'unica eccezione è lo Sporting. In Italia però non dobbiamo piangerci nostro, abbiamo un campionato meraviglioso e riusciamo sempre a fare un buon spettacolo"
E' il momento in cui va alzato il rendimento?
"A Roma abbiamo avuto difficoltà per meriti loro ma anche demeriti nostri. Vanno migliorate tante cose"
Farete meno partite di Inter o Juve in questo mese, e poi a marzo sarà "il mese della verità"
"Noi siamo dispiaciuti di non partecipare alla Champions: se vuoi stare ad alti lvelli devi fare tante partite. Le polemiche sui calendari? Non siamo noi a dover trovare le soluzioni per il bene del calcio. Febbraio può essere un mese favorevole? Ho fatto 5 anni alla Juventus. La Juve ha vinto 5 scudetti, 4 Coppa Italia, 2 finali di Champions disputate e giocavamo le stesse partite di chi non gioca, eppure eravamo in testa. Io spero che l'anno prossimo avrò questi problemi, se si possono chiamare problemi.. Per me è un piacere giocare la Champions. Poi con la Champions bisogna fare un certo tipo di rosa, ma quelli sono altri problemi"
Questo calendario è uguale per tutti?
"I calendari sono questi. Se ci dicono di giocare domani, giochiamo domani. Poi la prossima venerdì prossimo e vediamo il lato positivo; avremo tempo per recuperare dei giocatori"
Ritrovate il Bologna dopo la finale persa in Coppa Italia, il punto più basso del Milan: che meriti si dà per questa trasformazione? E la trattativa per Mateta significa che manca qualcosa in attacco?
"Tra questa partita e la prossima avremo il tempo per recuperare pienamente Pulisic, Leao e Fullkrug e ci avvicianiamo al rientro di Gimenez che sarà utile per il finale di stagione. Sono contento dei ragazzi che ho a disposizione, finora abbiamo fatto belle cose ma non ancora sufficienti per l'obiettivo, che è entrare nei primi 4 posti. Sulla prima domanda dico sempre che le stagioni sono diverse"
Come ha convinto Maignan a restare? Magari convince anche Modric a fare un anno in più?
"Non l'ho convinto assolutamente io, il merito è della società, io ero solo fiducioso che potesse continuare nel Milan. E' un ragazzo sensibile e voleva restare al Milan. Bisognava solo passare quel misundersting dell'estate... E che poi parasse. E sta parando (sorride, ndr). Modric? Decide lui, se ha voglia di continuare o meno"
Tante partite in calendario: come le gestite?
"Iniziamo dal Bologna che non ha grandi pressioni di classifica ma sicuramente vorrà battere il Milan. Viene da una bella vittoria in Europa League ma che ha fatto solo una vittoria nelle ultime 10. Troveremo una squadra che vorrà batterci per dimostrare che questi risultati negativi sono una coincidenza. Ci vuole una partita molto seria"
Ci fa un bollettino per domani? E Mateta?
"Mateta non lo metto perché parlo solo dei tesserati del Milan, anche per rispetto di quelli altre squadre. Il bollettino: Saelemaekers non ci sarà, l'adduttore gli dà ancora fastidio. A Roma si è messo a disposizione ma ha avuto un risentimento. Pulisic ha questa borsite che gli dà fastidio. Se oggi starà meglio lo porteremo. Leao, che sta gestendo la situazione adduttore-pube, ci sarà. Gli altri sono tutti vivi e quindi li porteremo a Bologna"
C'è stato grande interesse per il rinnovo di Maignan: è soddisfatto?
"Sono molto contento perché il Milan si è assicurato uno dei 3 migliori portieri che ci sono in Europa. Siamo tutti contenti, la società ha fatto un grande lavoro"
Inizia la conferenza stampa di Allegri alla vigilia di Bologna-Milan
Tutto pronto per la conferenza di Allegri a Milanello, si attende l'arrivo dell'allenatore rossonero in sala stampa
Il mercato del Milan in diretta
Qui invece l'ultima giornata di calciomercato del Milan, tutta in diretta fino alla chiusura alle ore 20: notizie, indiscrezioni, acquisti e cessioni, affari sfumati all'ultimo minuto, tutti raccontati dalla squadra mercato di Sky Sport
Tutte le news dell'ultimo giorno di calciomercato MilanVai al contenuto
Domani Bologna-Milan, oggi alle 12 parla Allegri
Vigilia di Bologna-Milan, match che domani 3 febbraio alle 20.45 chiuderà la 23^ giornata di A. Alle 12 Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa: qui nel nostro liveblog le sue parole in diretta