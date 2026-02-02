Farete meno partite di Inter o Juve in questo mese, e poi a marzo sarà "il mese della verità"

"Noi siamo dispiaciuti di non partecipare alla Champions: se vuoi stare ad alti lvelli devi fare tante partite. Le polemiche sui calendari? Non siamo noi a dover trovare le soluzioni per il bene del calcio. Febbraio può essere un mese favorevole? Ho fatto 5 anni alla Juventus. La Juve ha vinto 5 scudetti, 4 Coppa Italia, 2 finali di Champions disputate e giocavamo le stesse partite di chi non gioca, eppure eravamo in testa. Io spero che l'anno prossimo avrò questi problemi, se si possono chiamare problemi.. Per me è un piacere giocare la Champions. Poi con la Champions bisogna fare un certo tipo di rosa, ma quelli sono altri problemi"